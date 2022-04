'Cuando se apague la luz' lleva a Córdoba a la final del Etreum Horror Film Fest

El cine cordobés está de enhorabuena. La directora María del Pino ha logrado posicionar su corto 'Cuando se apague la luz' entre los finalistas del certamen internacional Etreum Horror Film Fest, dedicado al género de terror.

El argumento gira en torno a la relación del pequeño Héctor con su padre, recientemente viudo. El pequeño lleva un tiempo actuando extraño y mostrándose taciturno. Incluso los niños del colegio empiezan a marginarlo y a burlarse de él porque les asegura ver a su difunta hermanita.

Entonces, será su progenitor quien hablando durante la cena ahonde en lo que el niño relata a sus compañeros y Héctor dice que algo ocurrirá cuando se apague la luz...

A pesar de lo que muchos puedan pensar, la directora no es aficionada al género y asegura: "En realidad me aterra. No obstante, siempre he sentido una conexión fuerte con sus historias".

En esta caso, Del Pino convirtió el obstáculo en oportunidad: "Quería hacer un cortometraje más visual que hablado y este género me daba juego. El resultado es que la persona que vea nuestro trabajo, creo que apreciará que va in crescendo cuando el sonido empieza a envolver la escena y sobran las palabra para llegar a los sentimientos. Definitivamente no es solo un corto de suspense/terror".

Al margen de gustos personales reconoce la satisfacción que le da estar en la final del festival: "Cuando me lo dijeron sentí mucha alegría e incluso sorpresa porque sé en qué condiciones lo hicimos. Durante todo el proceso, el tiempo y los recursos fueron muy justos". Y añade: "Ver que han apreciado el esfuerzo que hicimos y que ya está ahí es todo un premio para nosotros".

Cineasta multidisciplinar

María del Pino ejerce como fotógrafa profesional, actividad que combina con su actividad como guionista y directora de cine. Además, ha publicado ya una decena de libros.

No obstante, reconoce que le "queda mucho por aprender" y su devoción por el "cine americano". De hecho tiene entre sus referentes a grandes de Hollywood como Guillermo del Toro: "Creo que es muy bueno y le da un toque oscuro a sus obras muy acertado", explica.

Igualmente, admite que "el hecho de ser mujer en la dirección y producción cinematográfica tiene pros y contras". Y ahonda diciendo: "Los contras pesan más en ciertas ocasiones, pero cuando ya conocen tu trabajo, no importa qué seas, como bien debería de ser siempre. Pero sí, hay dificultades añadidas por ser del sexo femenino".