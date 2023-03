Cisco Romero: "Las joyas no sólo son un accesorio, sino una obra de arte que debemos exhibir con orgullo"

Cisco Romero es el mejor ejemplo de que la tradición joyera cordobesa tiene dignos sucesores. Diseños exclusivos, lujosos y personalizados adornan su showroom de la calle Claustro, 1. Barroquismo del siglo XXI traducido a la alta joyería desde Córdoba al mundo.

-¿Qué le condujo al universo de la joyería?

Llegué a la joyería por el impacto que me causaba el trabajo de mi padre, desde muy pequeño rodeado de metales preciosos, de gemas de diversos colores, atrapado por el brillo y destellos de los diamantes…provocaron en mi la inquietud de dedicarme a este oficio.

-¿En qué se inspira para cada una de tus colecciones?

-Como marca de joyas de lujo, Cisco Romero se inspira en la elegancia y sofisticación de la mujer empoderada, femenina y segura de sí misma. Cada nueva colección es creada con la intención de realzar la belleza natural y el carácter distintivo de la mujer moderna y elegante, ofreciendo piezas únicas y exclusivas que reflejan su estilo y personalidad únicos. Los diseños de nuestras joyas están influenciados por las últimas tendencias en la moda y el arte, combinados con técnicas artesanales tradicionales y materiales de alta calidad, creando así una experiencia de lujo sin igual para nuestros clientes más exigentes.

-¿Córdoba sigue siendo un referente joyero a nivel nacional?

-Desde tiempos antiguos Córdoba ha sido reconocida como una cuna joyera, y hoy en día continúa siendo una potencia en la producción de joyas de lujo a nivel europeo. Aunque China puede ser nuestro principal competidor, el valor de nuestros joyeros artesanos radica en su habilidad para crear joyas con un alto nivel de acabado y un servicio post-venta excepcionalmente exquisito.

No hay límite para la cantidad de joyas que podemos llevar, siempre y cuando seamos capaces de equilibrar el conjunto

-¿Cómo creador ha pasado por diferentes etapas?

-Como creador, mi enfoque siempre ha sido evolucionar y adaptarme a los cambios constantes del mercado, las modas y las tecnologías emergentes. Este enfoque me ha permitido mantenerme en constante aprendizaje, siempre buscando nuevos materiales y técnicas para crear productos innovadores y de alta calidad. Como resultado de mi enfoque, mi marca ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, expandiéndose para ofrecer una amplia variedad de productos, que van desde joyas de mujer hasta las de hombre, así como tocados, gorras, cinturones y otros accesorios de moda. Esta amplia gama de productos refleja mi compromiso con la excelencia y mi deseo de ofrecer a mis clientes una amplia variedad de opciones para satisfacer sus necesidades y gustos. Al tener siempre nuevos proyectos en mente, siempre estoy buscando nuevas formas de innovar y mejorar mis productos, sin olvidar mi compromiso con la calidad y la atención al detalle. Este enfoque me ha permitido mantenerme a la vanguardia de las tendencias de la moda y la tecnología, y seguir siendo una marca líder en mi industria.

-¿Con qué adjetivos definirías su firma?

-Exclusiva, sofisticada, elegante, artesanal, glamurosa, distinguida, versátil, minuciosa, detallista, estudiada, única y, sobre todo, ofrece soluciones personalizadas para cada cliente adaptándose a sus necesidades.

-¿Cuáles son sus materias primas fetiche?

-Como diseñador en constante evolución, mi enfoque principal ha sido la incorporación de materiales preciosos como el oro y la plata, junto con gemas y diamantes, en mis creaciones. Sin embargo, en mi búsqueda por expandir mis horizontes creativos, he explorado el uso de materiales diversos como el acetato, la piel y la madera, pues busco siempre la oportunidad de crear piezas únicas y originales.

-En joyería, ¿más es más o menos es más?

-En nuestra marca el más siempre es más. Somos muy barrocos. Las joyas no sólo son un accesorio, son una obra de arte que debemos exhibir con orgullo. Hoy en día se han convertido en una forma de expresión de nuestra personalidad y estilo. En mi opinión, no hay límite para la cantidad de joyas que podemosllevar, siempre y cuando seamos capaces de equilibrar el conjunto con un estilo elegante y sofisticado.

-¿Dónde se pueden encontrar sus piezas?

-Nos aseguramos de que nuestros productos se exhiban solo en los espacios más elegantes y refinados, que reflejen el nivel de sofisticación que ofrecemos. Además de nuestros distribuidores físicos distribuidos por España, también estamos presentes en plataformas internacionales líderes en el mundo del lujo, como FARFETCH, lo que significa que nuestros clientes pueden acceder a nuestros productos desde cualquier lugar del mundo. Pero, para aquellos que prefieren una experiencia de compra más personalizada, ofrecemos un showroom aquí en Córdoba, en la Calle Claustro,1 Este espacio está diseñado para que los clientes puedan ver y sentir nuestros productos de cerca y recibir asesoramiento de nuestro personal altamente capacitado y experto en el mundo del lujo.

-¿Qué consejos daría para conservar las joyas en buen estado?

-Para mantener nuestras joyas en buen estado es importante evitar exponerlas a productos químicos abrasivos como cremas y perfumes. También es recomendable no sumergirlas en agua salada del mar o clorada de la piscina, ya que esto puede dañar el metal y las piedras. Otra práctica recomendada es guardar las joyas en su estuche original cuando no las estemos usando, para evitar que se rocen con otras piezas y se deterioren con el tiempo. Al seguir estos consejos, podremos mantener nuestras joyas en buen estado y disfrutar de ellas durante mucho tiempo.

-Desde una ciudad como Córdoba, ¿se puede dar a conocer una marca al mundo?

-Con perseverancia y dedicación, sí. He recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. En este mundo competitivo, puede resultar difícil destacar y conseguir oportunidades, pero he aprendido que la perseverancia es clave. Aunque he encontrado muchas puertas cerradas, sigo luchando y llamando a cada una de ellas. Finalmente, una puerta inesperada se abrió y permitió que mi trabajo fuera reconocido, lo que me abrió nuevas oportunidades y me permitió expandirme más allá de las fronteras. La clave está en seguirtrabajando duro y nunca renunciar a nuestros sueños y metas.

-De hecho, son muchas las celebrities que ya han lucido sus joyas...

-Numerosas celebrities han elegido mis joyas para lucir en grandes eventos. Entre ellas están Fe Fendi, Eugenia Silva, Nieves Álvarez, Eva González, Luis Fonsi, Astrid Muñoz, Ana Antic, Marta Hazas, María Escoté, Mariona Tena, Palomo Spain, Vanesa Romero, Marta Flich, Marta Hazas, Rosa López o Carmen Lomana.

Poseer oro y diamantes puede servir como una forma de protección ante situaciones de crisis financiera o bancarrota, ya que son bienes que se mantienen estables en su valor

-¿Cuál es el camino para llegar hasta ellas?

-En mi caso, las redes sociales. Unas veces son sus propios estilistas los que contactan con nosotros y otras son ellos mismos los que te hablan. A día de hoy sigo manteniendo relación con muchas de ellas porque se han convertido en un cliente habitual.

-¿En la joyería también hay modas?

-Personalmente creo que existen dos vertientes. La primera en la cual diríamos que las tendencias son cíclicas y que muchas veces se inspiran en épocas pasadas para darles un toque de actualidad. La segunda para las que buscan una pieza que perdure en el tiempo. Materiales como perlas, diamantes, esmeraldas y zafiros han sido utilizados durante siglos demostrando ser piezas atemporales que nunca pasan de moda.

-¿Las joyas son una inversión segura, nunca pierden valor?

-Se puede considerar como una estrategia de inversión segura, ya que se trata de artículos muy valiosos. Es poco probable que estos objetos pierdan su valor a largo plazo, lo que los convierte en una opción de inversión confiable en momentos de incertidumbre económica. Además, poseer oro y diamantes puede servir como una forma de protección ante situaciones de crisis financiera o bancarrota, ya que son bienes que se mantienen estables en su valor y no están sujetos a la volatilidad del mercado financiero. A diferencia de otras inversiones como acciones o propiedades, que pueden ser susceptibles a fluctuaciones de precios o devaluaciones, los metales preciosos y las piedras preciosas pueden proporcionar una seguridad adicional para el futuro financiero.