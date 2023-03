Casa Daniele abre puesto en el Mercado Victoria de Córdoba

Aunque mantendrá abierta su 'casa matriz' en Zoco, Casa Daniele acaba de inaugurar puesto en el famoso Mercado Victoria. Los empresarios Esther Alfaro y Raúl Ruiz son las caras visibles de este delicioso imperio quesero que crece día a día.

"Consideramos que abrir este puesto es una gran oportunidad para ofrecer otras versiones de consumo del queso, que no podemos ofrecer en nuestra tienda. Es decir, en el Mercado podemos ser más restauración y jugar con muchas posibilidades como los quesos fundidos, tapas elaboradas, tablas de quesos, etc. Por otro lado, es un gran escaparate para aumentar aún más la marca Casa Daniele", explica Ruiz acerca de esta nueva aventura en el centro de la capital.

Su propuesta quesera promete cumplir con los criterios de variedad y excelencia que se le presupone a Casa Daniele: "Bueno, estamos recién aterrizados, y en poco más de 20 días lo hemos tenido que poner en marcha para aprovechar el tirón del puente de Andalucía. Por este motivo aún tenemos una carta reducida en comparación con todo lo que tenemos en mente. Aun así hemos partido con tres tablas de cuatro quesos: la Nacional, la Cordobesa y la Daniele (nuestra selección mas cuidada). Además están teniendo mucho éxito el Gorgonzola con regañas, Moluengo con mermelada y frutos secos".

Y lo mejor es que todo el genero que guarda el puesto se puede llevar. Incluso los quesos al corte como ya venían haciendo en la tienda. Tampoco hay hay pedido mínimo.

Casa Daniele es punto de encuentro de los queseros pro, ávidos de novedades, texturas y sabores. Y en esta línea adelanta Raúl algunas de las referencias que están triunfando desde su llegada al Paseo de la Victoria: "Sin lugar a dudas Moluengo, un queso de coagulación láctica cubierto de ceniza vegetal. Es de leche cruda de cabra. También hay auténticos adictos al Gorgonzola DOP dolce, un queso muy adictivo, ¡Debería estar prohibido a menores de 18 años!".

Palabra de experto

El cliente puede degustar variedades procedentes de medio mundo. Sin embargo, matiza: "Principalmente son nacionales porque no te puedes imaginar la cantidad de grandes quesos y variados que se hacen en España. Pero también tenemos algunos europeos, como el mencionado Gorgonzola, o Comté DOP francés, la primera DO francesa ¡Qué no es poco! Sin olvidarnos del aclamado Tete de Moine DOP suizo, el queso que cortamos en forma de flor".

¿La fórmula para encontrar estas auténticas joyas? El creador de este de este universo reservado a auténticos disfrutones asegura: "Bueno, es que ya llevamos siete años dedicados a este mundo quesero, eso nos permite tener contacto directo con todo el sector, aunque a veces hay que rebuscar mucho, ya que algunas queserías son tan artesanas que no tienen web ni redes sociales". Y presume: "Tenemos una grandísima baza, Esther es juez en el concurso nacional de quesos que se celebra en el Salón Gourmet de Madrid, así como en otros certámenes. Esto le permite probar muchos quesos".

Como era de esperar Esther y Raúl no son meros vendedores sino uno de los mejores prescriptores de este manjar que se puede encontrar en toda la provincia de Córdoba. Sus consejos son auténtico oro en paño: "Los quesos deben mantenerse en frío. Eso de dejar un queso curado en una quesera decorando la cocina no es buena idea. La temperatura media debe estar entre 4 y 8 grados, y en el caso de frescos no más de 6 grados".

Otra consigna es "tenerlos cerrados herméticamente con papel film, o si no, en un tupper bien cerrado. De lo contrario se secarán con rapidez y perderán cualidades. Con respecto al servicio, a no ser que sean quesos frescos, deben consumirse atemperados: son suficientes unos 10-15 minutos, depende de la temperatura ambiente".