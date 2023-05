La Mezquita-Catedral de Córdoba ahora también se come

Aceites Palacios ha querido rendir su particular homenaje no sólo al mayo cordobés, sino a una de las celebraciones más emblemáticas de Córdoba, Los Patios, una tradición con más de un siglo de antigüedad. No en vano, la Fiesta de los Patios fue declarada en 2012 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Con tal motivo ha vestido su Aceite de Oliva Virgen Extra en formato de 500ml con la decoración de uno de los Patios. Reproduce fielmente las macetas que lo decoran y desde el cual se puede observar la Torre Campanario de la Mezquita-Catedral.

Esta edición limitada contiene un AOVE de unas cualidades excepcionales. Premiado con medalla de bronce en la última edición de los Premios Mezquita, ha sido elaborado con una mezcla de aceitunas de las variedades arbosana y hojiblanca, con un tono verde dorado y la capacidad de mantenerse en el tiempo.

En conjunto revela un amargor medio y en nariz un frutado intenso de aceituna verde. En boca sorprende con un delicado y suave principio que complementa perfectamente con un ligero picor final.

Sin duda, estamos ante un aceite perfecto tanto para su uso en caliente como en frío, capaz de complementar cualquiera plato.

Aceites Palacios es una empresa del sector agrícola y oleícola dedicada a la producción y comercialización de aceite de oliva y aceituna. Cuenta con una larga experiencia en el mercado, que ya tiene al frente a la tercera generación desde su fundación.

Cuenta con producción propia donde cabe destacar que gran parte de la misma es producción ecológica. Cuida su producción hasta el más mínimo detalle, lo que puede verse reflejado en los diferentes certificados que avalan la excelencia de sus aceites tanto en la producción convencional como en la ecológica.

El proceso de recolección mediante el uso de maquinaria de última generación está controlado para que la materia prima llegue de forma inmediata a la almazara, lo que evita alteraciones de temperatura y permiten obtener unos aceites de excelente calidad.