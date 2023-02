Andrew Pocrid: 'Vestiría a la reina Letizia con un diseño Old Hollywood para los Goya"

Durante la pasada edición de los Premios Goya el cordobés Andrew Pocrid no recogió ninguna estatuilla pero se llevó el premio gordo entre los espectadores de la gala, estilistas, periodistas y especialistas del mundo de la moda. Convirtió a Paula Echevarría en una elegante diva 'made in Córdoba' y su nombre colapsó los buscadores de Internet para poner cara al modisto más buscado del momento.

¿Qué colores, tejidos y líneas crees que abundarán este año en la red carpet de los Goya?

Últimamente las actrices están saliendo de su zona ce confort. Apostando por líneas más depuradas y conceptos más minimalistas. En cuanto a colores, aunque la gama suele amplia, los tonos oscuros como el negro pues en la alfombra roja favorecen y fotografían muy bien. En último año he aprendido que a la hora de hacer un vestido para la alfombra roja, hay que pensarlo teniendo en cuenta muchísimos factores. Un vestido no sólo debe ser bonito, tiene que ser favorecedor y fotogénico. Y es que hay modelos que al natural son maravillosos pero que en foto no dan un buen resultado. Por eso, hay que pensar más que en que el vestido sea bonito, que resulte fotogénico y que favorezca a la mujer que lo lleve.

¿Qué celebrities diría que están siempre entre las mejores vestidas?

Juana Acosta está siempre muy guapa, muy favorecida. Se conoce bien y potencia sus fortalezas. Aunque definitivamente, tiene un cuerpo que le ayuda. Paula Echevarría es muy meticulosa a la hora de escoger sus estilismos, en el concepto general del look. Y esto hace que el resultado final sea maravilloso porque para un look perfecto no sólo hace falta un vestido bonito. Tiene que ir todo acorde, desde el maquillaje y la peluquería a los complementos. ¡Incluso en la pose ante las cámaras! Y en esto Paula tiene un auténtico master. También me gusta mucho como va Aitana Sánchez Gijón. Creo que tiene un estilo muy elegante.

Un vestido no sólo debe ser bonito, tiene que ser favorecedor y fotogénico

Su diseño para Paula Echevarría durante la edición de los Goya 2022 causó sensación...

Vestir a Paula el año pasado fue un antes y un después en mi carrera. Fue algo que surgió en el último momento y cuyo proceso de creación fue muy fácil. Ella tuvo muy claro desde el minuto uno que cuál era la elección de entre todos los vestidos que le preparé y yo estaba totalmente de acuerdo. ¡Tuvimos mucha química desde el comienzo! Lo que nunca me esperaba yo era la repercusión que luego tuvo.

¿Las actrices españolas están a la altura de las de Hollywood en lo que a estilismos se refiere?

Aún no podemos compararnos con alfombra más prestigiosa, que es la de los Óscar. Las actrices lucen grandes looks porque, además, tienen a su alcance muchas posibilidades. Estamos aún lejos de llegar a ese punto pero estamos en el buen camino. Sin embargo, he de reconocer que las actrices españolas trabajan más en este sentido y encargan a grandes estilistas españoles la creación de sus looks.

Ver a Penélope Cruz apostando por la moda de su país para un evento de la índole de los Óscar sería un sueño

¿Y los actores deberían cuidarlo un poco más?

Partiendo de la base de que las posibilidades en la moda masculina se reducen mucho más, me consta que cada vez trabajan en su imagen y están delegando estas cuestiones en sus estilistas. Apuestan por un punto de más tendencia, huyendo de las fórmulas clásicas y más habituales. Aunque si hablo de mis gustos particulares, he reconocer que sobre la alfombra roja me gusta ver a hombres bien vestidos y no necesariamente innovando demasiado. Elegantes, quizás con un toque de modernidad pero sin traspasar esa línea.

¿Qué tipo de diseños favorecen siempre a la mujer sea cual sea su morfología?

Los que mejor funcionan entre todo tipo de mujeres son los de líneas más sencillas, los de patrones más clásicos y limpios.

Juana Acosta, Paula Echevarría y Aitana Sánchez Gijón están siempre entre las actrices mejores vestidas

¿Cómo vestiría a la reina Letizia para ir a los Goya?

Teniendo en cuenta que no es una actriz y que debe mantener unos códigos y una estética regia optaría por un vestido muy Old Hollywood. Además, ella tiene un buen físico, con buenos brazos definidos y bonitos hombros, por lo que destacaría esa zona. Optaría siempre por un vestido muy elegante, quizás de silueta entallada y con una falda con volumen que aportara ese toque dramático de alfombra roja.

¿Las actrices españolas cada vez confían más en los diseñadores españoles?

Por norma creo que no hay una voluntad de apoyar a la moda española sobre la red carpet. Sin embargo, me consta de que si la propuesta que se les hace es buena, ellas llevan con muchísimo orgullos la marca España

¿A qué celebrity vería como Chica Pocrid en los Óscar y con qué look?

Me encantaría vestir a Penelópe Cruz. Es una gran embajadora de nuestro cine y me encanta desde que era pequeño. Su estética, cuerpo y belleza podría encajar perfectamente con su trabajo. Ver a Penélope Cruz apostando por la moda de su país para un evento de la índole de los Óscar sería un sueño.