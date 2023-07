Aires setenteros y mucho vestido de noche: así será el debut de Andrew Pocrid en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Los diseños del cordobés Andrew Pocrid se subirán por primera vez a la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid el próximo 16 de septiembre. A partir de las 20:30 se desvelará uno de los secretos mejor guardados de esta edición: su nueva colección Primevera/Verano 2024.

Del 12 al 17 de septiembre, lo mejor del diseño patrio se dará cita en el recinto ferial de Ifema.

Andrew Pocrid se caracteriza por vestir a una mujer con fuerte personalidad y segura de sí misma. La firma cuenta con diseños sofisticados, tejidos de primera calidad y patronaje que realza a la mujer de una elegancia y sensualidad destacable.

Paula Echevarría, Carmen Lomana, Nieves Álvarez, Aitana Sánchez-Gijón, María Pombo o Helen Lindes son algunas de las celebrities que ya han apostado por vestir del diseñador para sus apariciones públicas.

"Este proyecto es un reto, que afronto con ilusión, muchas ganas, respeto y seguridad. También supone hacer realidad un sueño. Cualquier diseñador español aspira a formar parte de esta pasarela algún día. A nivel personal es el reconocimiento a un trabajo incansable, mucha dedicación y mucho esfuerzo, que tenía como objetivo llegar hasta esta pasarela. Definitivamente, todo este trabajo previo ha merecido la pena", comenta ilusionado el modisto ante su incursión en la capital.

"La colección plasma quién soy yo como diseñador, mi estilo, gusto y forma de ver a la mujer. También deja claro cuáles son mi referencias e inspiraciones. Una colección que me define al 100%", adelanta sobre el trabajo que mostrará en septiembre.

"La colección tendrá aires setenteros y los vestidos de noche serán grandes protagonistas. Por primera vez voy a mostrar una parte mucho más personal, como individuo, no sólo como diseñador y estará plasmada en la gama cromática que ilustra cómo me he sentido durante los dos últimos años", añade.

Madrid lo espera en un par de meses, pero ¿y después?: "Soy una persona de ir paso a paso, de afianzar un terreno y cuando está afianzado ir a por el siguiente. Si bien, como diseñador, siempre hay metas y sueños por cumplir. Así que desfilar en Milán sería para mí todo un sueño".

No obstante, por ahora Cibeles es la prioridad y subraya: "Para preparar el desfile he contado con dos meses y medio, que es poco tiempo para un evento de esta envergadura. Pero estamos trabajando muy duro y muchas horas al día para que todo esté listo en septiembre".

Sincero y entusiasmado a partes iguales, el cordobés admite que "lo más duro de concurrir a un evento así es la presión propia de querer estar a la altura y presentar algo que guste". Con poco más de 30 años, su carrera se afianza entre los grandes y es consciente de la responsabilidad que implica el éxito, aunque lo alivia la seguridad del deber cumplido: "Estamos hablando de una pasarela en la que comparto calendario con los nombres más relevantes de la moda española, pero me encuentro en un punto de mucha seguridad en lo que hago y mi equipo está preparado para este desfile. Quiero disfrutar de la colección, los preprativos y del proceso creativo y así daré lo mejor de mí mismo".