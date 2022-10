El pantalón torero de Andrew Pocrid, el mejor talismán de El Cazador Jr. en su victoria en Córdoba

Llegó, vio y venció. El protagonista de la victoria en este caso no fue Julio César sino El Cazador Jr., que fulminó a Mathieu Gomes en su presentación en Córdoba. KO técnico al francés en el segundo asalto.

Entre emperadores anduvo el juego. Auténticos césares del boxeo y la moda 'made in Córdoba', José Luis Navarro y Andrew Pocrid, unieron esfuerzos y energías sobre el cuadrilátero.

"Era la primera vez que acudía a un combate de boxeo y me encantó la experiencia. Además, siempre gusta vestir al ganador", confiesa el modisto. "No obstante, me resultó especialmente emocionante porque sé todo el trabajo que hay detrás de eso y de que José Luis lo está dando todo. Ciertamente hay paralelismos entre su trayectoria y la mía y eso siempre te hace emocionarte más", reconoce Pocrid.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el diseñador colabora con el deportista. Navarro ya había lucido sus creaciones previamente, aunque ninguna tan especial como ésta.

Un mecenas con mucho estilo

Los diseños de Andrew Pocrid ocupan ya, por derecho y talento propio, un lugar destacado en las alfombras rojas, presentaciones y editoriales más destacadas.

Hoy su nombre está escrito en letras doradas en las agenda de estilistas y celebrities, pero el camino hasta llegar aquí no ha sido fácil y comparte similitudes con la carrera de El Cazador Jr. Así lo explica el propio Andrew: "El año pasado contactó conmigo para que le hiciera un pantalón. A mí el mundo del boxeo me era totalmente ajeno, pero como me encantan los retos me pareció muy interesante esa colaboración", explica el diseñador cordobés.

"Es más, le dije que yo quería apoyarlo y colaborar con él porque sé lo que es ser un diseñador con muchos sueños y muchas dificultades en el camino, y que estamos muy necesitados de muchas ayudas de las instituciones en Córdoba. Y ya que no contamos con ese apoyo ¡qué menos que ayudarnos entre nosotros!", subraya.

Un cruce de caminos altamente enriquecedor para ambos: "Desde entonces ejerzo como patrocinador en sus combates. Siempre tengo en cuenta lo que le apetece. Y en este caso, me dijo que se había comprado unas medias toreras y que quería un pantalón para combinar".

A pesar de su versatilidad y experiencia, Pocrid admite: "¡De primeras me pareció un poco loco! Miramos varias opciones y nos decantamos por el gris porque era más deportivo y quedaba muy bien con el dorado".

El resto es historia, del éxito, por supuesto. Anoche José Luis Navarro Jr. deslumbró enfundado en un pantalón gris con bordados laterales que replicaba al de los toreros.

"Los bordados con lentejuelas y piedras de azabache han sido realizados a mano y son el resultado de unas 20 horas de trabajo", añade Pocrid aún emocionado por la victoria de su paisano y ya profeta en su tierra.