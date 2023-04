Acrobacias, música y la mejor gastronomía para celebrar los 10 años del Mercado Victoria en Córdoba

Anoche el Mercado Victoria se convirtió en una fiesta que nadie quiso perderse. El who is who de la sociedad cordobesa se dio cita en la Terraza de las Palmeras del espacio gastronómico.

El mundo de la gastronomía, la política, la moda y la comunicación local estuvo ampliamente representado en una espectacular Fiesta del Abanico. Un evento presentado por la cordobesa Eva Pedraza y Paco Mulero, gerente del Mercado, que se prolongó hasta bien entrada la noche.

Y es que sobraban los motivos de celebración, pues Mercado Victoria es el segundo lugar más visitado de la ciudad después de la Mezquita-Catedral y fue el primer mercado gastronómico que se abrió en Andalucía. Corría el 1 de mayo 2013 cuando dio la bienvenida al público en el Paseo de la Victoria.

A la celebración acudieron los propietarios y trabajadores de los puestos, el equipo, proveedores, clientes y amigos del espacio gastronómico. Además, se convirtió en el pistoletazo de salida de las celebraciones de su aniversario.

Así pues, Mercado Victoria quiere compartir y vivir esta celebración con todos sus clientes, y durante el mes de mayo dará caña con dos promociones: Hora Feliz de Cerveza todos los martes de mayo de 20:30 a 21:30 (previa consumición en los puestos), y Rasca y Gana todos los jueves de Mayo (previa consumición de 15 eurs en cada puesto) con premios muy jugosos como noches de hotel, experiencias, visitas a parques de aventuras, gastronomía, belleza y muchas otras aportaciones de proveedores y empresas amigas del Mercado.

Mercado Victoria ha creado un modelo propio a partir de una oferta gastronómica variada, propuestas internacionales, nacionales, locales y gran presencia del producto de cercanía y de la provincia. Todo ello distribuido en más de 20 puestos, entre cuyas nuevas incorporaciones destacan Ibéricos Beher, la quesería Casa Daniele y La Bodega del Mercado.

Además, cuenta con un programa constante de eventos, talleres, presentaciones, actividades y música en directo en Sojo Mercado.