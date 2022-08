Abre Florida 38, ocio y gastronomía 'non stop' en el centro de Córdoba

Anoche nadie quiso perderse la inauguración de Florida 38. Su apertura -una de las más esperadas de la ciudad- dio el pistoletazo de salida a la nueva temporada hostelera.

Todo el 'who is who' de Córdoba estaba allí tomando buena nota de los detalles de este ambicioso proyecto de ocio y gastronomía que pretende convertirse en un referente en el centro de la capital para auténticos disfrutones.

El local, suntuosamente decorado y que cuenta con una amplia terraza, está ubicado en Ronda de Tejares, 38, y su carta lleva el cuño del prestigioso chef cordobés Kisko García.

"Florida 38 se inspira en el espíritu disfrutón de la gente del sur, que llega repleto de diversión y buen rollo. Con una propuesta decorativa ecléctica y elegante busca ofrecer un concepto innovador", aseguran sus creadores. En suma, "un punto de encuentro, dónde la vida de la ciudad pase y deje huella".

Con un extenso horario de apertura será el lugar perfecto para pasar de la reunión informal de la mañana al aperitivo, la comida y el afterwork o salir a cenar y bailar. Y es que la música en directo será una de las señas de identidad del local.

El horario es bastante amplio: de domingo a miércoles de 12:30 a 03:30 horas: y de jueves a sábado: de 12:30 a 06:30 horas.

Umami en estado puro

Su propuesta gastronómica combina lo mejor de la tierra con sabores, texturas e ingredientes provenientes del mundo entero.

Los amantes del picoteo pueden escoger entre un amplia lista de chacinas y quesos. También dispondrán de varios tipos de ostras (al natural, acevichada y con salsa de ponzu).

Igualmente, de la cocina de García saldrán clásicos como el matrimonio de sardina y anchoa 'remasterizados' como sardina y anchoa sobre airbag crujiente relleno de salmorejo. Lo mismo ocurre con la ensaladilla de bogavante: ensaladilla machacada a tenedor, mayonesa japonesa y bogavante.

Berberechos, navajas y mejillones para los incondicionales de las conservas premium.

El apartado bautizado como '180 grados' incluye las bravas, el pollo thai crujiente, fish & chips, o gyozas de cerdo, entre otros bocados.

La carta rinde homenaje a la cocina internacional actualizada en forma de croisant de ortiguillas y mayonesa cítrica; quesadilla trufada; tortilla de maíz, cerdo cajún desmigado, piña picante y mayonesa de chipotle y Smash napoli (Hamburguesa doble de carne madurada, gorgonzola y cebolla caramelizada al vermut).

A la hora del postre, la oferta se reduce a tres éxitos de crítica y público: torrija thai, leche de coco y especias; brownie de chocolate (bizcocho de chocolate negro y helado de vainilla) y tarta cremosa de queso.