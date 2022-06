El AOVE rambleño 1490 triunfa en Londres

Al equipo de 1490 parece que 2022 sólo le va a traer satisfacciones. En la primera mitad del año ya han logrado hacer historia en Grecia, Alemania y, más recientemente, en Londres con su AOVE hecho en La Rambla.

Tras un 2021 de pandemia donde 1490 decidió pisar el freno y no presentarse a ningún concurso, este 2022, la joven marca cordobesa ha resurgido y ha ganado la mayoría de los concursos en los que se ha presentado.

No en vano, acaban de recibir la noticia de que ya es suyo el Premio Platino (máxima distinción) por la calidad de su AOVE hojiblanca (Frasca Blue) en la London Olive Oil Competition.

Sin embargo, no es la primera vez que la capital del Támesis los colma de felicidad, pues en este mismo concurso de gran prestigio internacional ya han ganado varias veces y en diferentes categorías y tipos de aceite.

Sin duda, los de La Rambla están aportando buenas noticias al sector oleícola cordobés: resultaron finalistas en ESAO (Escuela Superior del Aceite de Oliva) con el aceite de autor confeccionado por Alfonso Fernández, experto catador. Un galardón sorprendente en el aceite de entrada a la marca.

También han ganado la Medalla de Oro en Atenas con su Frasca Jade, que contiene un monovarietal picual.

En Berlín han recibido la máxima distinción posible (Platino) por el aceite de oliva que que hay dentro de la Frasca Roseta, un jarrón de porcelana con un aceite monovarietal pajarera.

La exclusividad por bandera

1490 no para de crecer y ha encontrado su nicho de mercado en el regalo gastronómico, ofreciendo una mezcla de decoración y producto premium. De hecho, se ha convertido sus frascas en versión mini se han convertido en uno de los obsequios nupciales más solicitados.

Pedro M. López Arranz, uno de los creadores de la firma, advierte: "No ha sido fácil que el público entienda nuestro concepto, vendemos el litro de aceite a más de 120€. Mucha gente nos comenta que le parece un producto caro, ya que se enfocan solo en el aceite, no en la frasca de porcelana o la caja de regalo que incluye. Siempre les decimos que una botella de porcelana vacía normalmente vale más que una frasca de 1490 con un aceite increíble. Vendemos un regalo, un capricho, algo que no tirarás jamás a la basura”.

Este año como novedad han sacado una edición especial con el Estrella Michelin Kisko Garcia. Una frasca inspirada en la Córdoba andalusí y en su espectacular cocina, que se puede adquirir tanto en el restaurante Choco como en los canales habituales de 1490.

1490 tiene tienda física en Córdoba (Calle Deanes, 5) y online, además de varios puntos de venta en hoteles, tiendas gourmet, de decoración e incluso de ropa por España y Europa.