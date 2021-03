Cuatro pregones en Baena para una Semana Santa diferente

La llegada de la pandemia y sus extraordinarias medidas de seguridad e higiene han obligado a los ciudadanos a reinventarse en todas y cada una de las facetas de su vida. La Semana Santa no es una excepción y menos en localidades como Baena, donde estos días se viven de forma especial y única.

Y en este contexto, y con motivo de este atípico e histórico 2021, la Agrupación de Cofradías ha organizado un pregón distinto a todo lo vivido con anterioridad a esta fecha y ha decidido que sean cuatro, y no una, las personas que pongan su voz al devenir de estos días grandes.

Carmeli Piernagorda, Ángeles Esquinas, Lola Cristina Mata y Juan Carlos Roldán, voces que ya pregonaron en su día la Semana Grande baenense, han vuelto a llenar de sentimiento los corazones de un pueblo ávido por disfrutar de sus tambores, imágenes y desfiles procesionales.

El público asistente al Teatro Liceo, con un aforo muy limitado, ha podido vibrar este domingo con el canto de apenas 15 minutos de cada uno de los pregoneros, que en su breve exaltación han sido capaces de emocionar y erizar el vello de los presentes en numerosas ocasiones en una jornada cargada de prosa, verso, vivencias personales, reencuentros y pasión por la Semana Santa.

Para Juan Carlos Roldán, a pesar de la pandemia, "es imposible no darse cuenta, imposible no ver cómo van surgiendo los encuentros y cómo se van adoptando posturas y maneras", y es que, "Baena va transfigurándose en una Jerusalén pequeña", y aunque en 2020 la pandemia nos dejó sin Semana Santa; "Baena, no sufras porque volverán de nuevo a sonar tus tambores y llegará el triunfo y no habrá puertas ni cadenas".

Carmeli Piernagorda ha hecho vivir al público "lo que se puede vivir en las calles sacras de Baena" y ha reivindicado que "la Semana Santa no es una fiesta pagana y las iglesias siguen abiertas". Visiblemente emocionada, ha comparado a Verónica con las enfermeras que, al igual que ella, se acercan a curar al enfermo. "Que, en la nueva primavera, se vivirá una nueva Semana Santa", ha sentenciado.

Ángeles Esquinas, en un excelso homenaje a su padre, le ha dedicado bellas palabras: "su Biblia eran sus túnicas, con las que todo comienza", y ha dicho que "la Semana Santa te da tanto, que te llama y te marca". En verso fluido y encabezado por la palabra "eres" ha recorrido cada día de pasión de esta bendita semana.

Por último, Lola Cristina Mata, ha dedicado "un redoble por quienes se fueron, nos faltan y siguen viviendo en nuestras almas" y "un redoble por el que lleva el tambor como enseña". Mata ha insistido en que "hoy quiero cantarte Baena porque cantando las penas se espantan".

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Guillermo Iván Bernal, ha agradecido la labor de los pregoneros y cofrades "por asumir el reto de mantener los actos cofradieros con prudencia pero con valentía" y ha subrayado que "la Semana Santa de 2021 ha de ser como el pórtico de la gloria". El pregón de este año ha dicho, "es histórico: el pregón del covid".