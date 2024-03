La hermandad de la O de Córdoba da forma al paso de misterio del Señor de la Victoria

La hermandad de la O vive un 2024 muy especial. Tras la aprobación de su erección canónica, la corporación de Fátima ha presentado este sábado a las imágenes que acompañarán en el paso del misterio a Nuestro Padre Jesús de la Victoria, que saldrá por primera vez el próximo Sábado de Pasión por las calles de Córdoba.

La parroquia de Nuestra Señora de la Aurora, sede canónica de la hermandad de la O, ha acogido este sábado la exposición de las dos imágenes que acompañarán a Nuestro Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas en su primera salida en Sábado de Pasión. Dicha escena se compone de Simón de Cirene y un sayón, ambas hechuras realizadas por el imaginero sevillano Juan Manuel Montaño.

Las dos imágenes son de "corte clásico", tal y como ha confirmado la propia hermandad de la O a través de sus redes sociales. De este modo, las tallas de Simón de Cirene y el sayón son del mismo estilo que Nuestro Padre Jesús de la Victoria. "Los ropajes están realizados con telas de terciopelo y de estilo hebreo", que han sido confeccionados por el taller de costura de la cofradía de Fátima y con el visto bueno de los asesores artísticos de esta corporación.

Fue el pasado mes de septiembre del año pasado cuando, tras la finalización del cabildo extraordinario de la hermandad de la O, un grupo de hermanos y devotos de Nuestro Padre Jesús de la Victoria se pusieron en contacto con el hermano mayor para expresarles su interés por el proyecto del misterio y poder donar la primera fase del mismo con vistas a la primera salida procesional.

Tras la gran acogida por parte de la junta de gobierno de esta corporación, este grupo de hermanos y devotos se pusieron en contacto con el imaginero del proyecto, Juan Manuel Montaño. Debido al poco margen de tiempo para el encargo de la imaginería del misterio, este año solo se realizarán estas dos hechuras ya presentadas y que corresponden a Simón de Cirene y a un sayón. No obstante, la cofradía de Fátima espera estrenar otro de los sayones para 2025.

Al no tener certeza de que las imágenes pudieran ser estrenadas para este próximo Sábado de Pasión, "debido a la gran carga de trabajo del imaginero, así como el poco margen de tiempo para el encargo", la hermandad de la O, tal y como ha informado en un comunicado, ha respectado "en todo momento la decisión de este grupo de hermanos de no anunciarlas hasta que no se tuviera la certeza de que estuvieran terminadas". Y ya son una realidad.

Tras 31 años de trabajo y de historia, la hermandad de la O sigue ampliando así su patrimonio. Fue en 1993 cuando se fundó la cofradía y tres años después, en 1996, se bendijo la imagen de María Santísima de la O. Paso a paso, la corporación de Fátima fue haciendo su camino en la parroquia de Nuestra Señora de la Aurora. Incluso hizo frente a momentos complicados, pero en 2019 se hizo realidad Nuestro Padre Jesús de la Victoria.

Con más de 500 hermanos en nómina, la hermandad de la O, que estrenará también el paso de misterio del Señor de la Victoria -donado por un grupo de hermanos-, vivirá un día histórico este próximo Sábado de Pasión al realizar por primera vez su estación de penitencia por las calles de la ciudad con sus dos titulares.