La hermandad de Ánimas de Córdoba presenta su gran estreno para este Lunes Santo

La hermandad del Remedio de Ánimas presentó en la iglesia de San Lorenzo, sede canónica de la cofradía, los faldones que portará el paso del Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas. Este estreno, que lucirá este próximo Lunes Santo en su estación de penitencia, es el punto y final a un proyecto "de más de 15 años" desde que se hiciese el primer boceto.

"Agradecemos a la comisión de los faldones, a los donantes, a las Juntas de Gobierno y hermanos que durante estos años han colaborado, y por supuesto al pueblo de Córdoba que ha querido acompañarnos en este día tan especial", indicó la hermandad del Remedio de Ánimas en sus redes sociales tras presentar este gran estreno para la cofradía.

Tras un día "importantísimo" para la hermandad, José Ignacio Aguilera, actual hermano mayor de la cofradía y diseñador de estos faldones, indicó a el Día que "se hizo una comisión que se encargara de la propia gestión y de la financiación del proyecto en sí. Algunos de ellos eran antiguos miembros de la junta de gobierno y ellos se han preocupado de estar en contacto con el borrador y seguir el proceso".

"Los paños no eran cuatro paños al uso, como suelen ser en los demás pasos, si no que eran paños independientes, y en estos 15 años se han ido bordando poco a poco", destacó Aguilera. "Hay unas sedas con un vía crucis que tenían su complicación y encarecían muchísimo su presupuesto, y es lo que más se ha tardado", reconoció el hermano mayor de Ánimas. No obstante, apuntó que "desde que se inició, no ha habido variaciones y se sabía que era un proyecto a largo plazo".

El proyecto se inició "en 2007 cuando me encargaron el diseño, pero fue justamente cuando la hermandad sufrió un robo en la casa hermandad. Entonces los proyectos se pararon y hubo unos años hasta que ya se recuperó la hermandad de aquello y siendo mi madre Rosario hermana mayor se recuperó de nuevo el proyecto".

Los talleres de José Luis Guerra, "hermano de la cofradía y un especialista en bordar en seda", como afirmó Aguilera, han sido los encargados de ejecutar esta gran pieza que estrenará la hermandad el próximo Lunes Santo.

Unos faldones con "sello propio"

También informó el hermano mayor de Ánimas que buscaban "un sello propio, que fuera un estilo nuestro y, sobre todo, al estar en el paso concreto que está, el de Cristo, que es un canasto que no hay talla ninguna, pues compensar esa ausencia de talla". "Entonces hemos pedido formas ya reproducidas anteriormente en otros enseres de la hermandad y entran mucho en nuestra línea, y sobre todo también que el tipo de bordado tuviera una carga catequética, que tuviera un significado y que no fuera bordar y dibujos sin ton ni son".

"La verdad que es un gran paso para la hermandad porque era un proyecto titánico para nosotros. No somos una hermandad que tenga caseta de feria ni nada de eso y cualquier proyecto es costoso", indicó el hermano mayor de Ánimas. "Es el típico proyecto que acometemos en la hermandad que es a largo plazo, pero que es definitivo y seguro, y que al final sale porque tiene la implicación de los hermanos, que se vuelcan con ello", apuntó Aguilera.