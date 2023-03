La Semana Santa de Córdoba goza "de muy buena salud". Ayuntamiento y hermandades de la ciudad reflejan en una mesa de diálogo organizada por el Día -con el apoyo de Vimcorsa- el buen estado de la Semana Mayor cordobesa y también destacan la gran labor social que realizan estas corporaciones a lo largo de todo el año. A todo ello se suman las buenas relaciones existentes entre el Consistorio y la Agrupación de Cofradías.

Este primer Encuentro Cofrade, en el que se presentó La Guía de Semana Santa de Córdoba y provincia 2023 de el Día, se celebró en el salón mudéjar del hotel Hospes Palacio del Bailío, con la participación de representantes de las hermandades y el Ayuntamiento de la ciudad. En el participaron el alcalde de la ciudad, José María Bellido; Salvador Fuentes, presidente de la Gerencia de Urbanismo; y Marian Aguilar, concejal de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico; por el Consistorio, y Olga Caballero, presidenta de la Agrupación de Cofradías; y los hermanos mayores del Prendimiento, Fran Martínez; de la Sentencia, Rafael Salamanca; del Buen Suceso, José Antonio Fernández; y Daniel González, diputado de Evangelización de la hermandad de los Dolores por las cofradías. Estuvo moderado Raquel Montenegro, directora del periódico.

El alcalde José María Bellido fue el que abrió esta mesa de diálogo e indicó que ya está "todo listo". "Todo apunta a que será una Semana Santa esplendorosa. Antes de empezar este acto comentábamos el tiempo que se viene encima y Córdoba está ya con el 75% de las plazas hoteleras ya cubiertas", expuso el regidor. "Más allá de ese futuro inmediato, goza de un gran estado de salud y con grandes perspectivas de futuro", reconoció.

"Todo lo que supone la celebración y el movimiento social que hay alrededor, el más importante que tiene la ciudad de Córdoba por participación, por presencia en la calle, da igual si en Semana Santa o en cada una de las salidas extraordinarias, y por calidad", destacó Bellido. Además, vive "una segunda juventud, es un evento fuerte, sano y con un relevo generacional que está garantizado, con un papel importante y no residual".

"Hablando ahora como alcalde tiene serie de connotaciones positivas. Recuerdo que empezamos con una magna, que salió muy bien, con un impacto muy importante y que reportó millones de euros para la ciudad de Córdoba", apuntó Bellido. También destacó que es "la etapa más importante para la hostelería y colaboramos de forma importante con las cofradías, con un convenio y poniéndonos a disposición de todo".

"Tenemos una gran gran relación con la Agrupación, con la que se dialoga las cosas buenas y las menos buenas y se va a ver en Semana Santa porque son muchos pequeños detalles. El día a día es muy curioso, va desde podar una calle o tener cuidado con las luces para el paso de una hermandad. O que los palcos están bien situados. Pequeños detalles que pasan desapercibidos, pero si demuestran lo fluido de esta relación", comentó el alcalde de la ciudad.

También reconoció en su primera intervención que "el futuro es muy ilusionante y muy bueno". "El proyecto más importante es que sea Fiesta de Interés Nacional, que será un paso más y es más un reconocimiento pero nunca está mal que te lo reconozcan porque siempre suma, aunque no sea para mí algo tan necesario y próximamente lo veremos", comentó el regidor.

Posteriormente, Marian Aguilar indicó que "ya solo quedan pequeños detalles". "Al principio estábamos temerosos todos por la pandemia y por perder una generación, pero vamos a poder disfrutar de una Semana Santa espectacular, esplendorosa, con gran coordinación y es importante poner de manifiesto esa gran relación con todas las hermandades".

"El Ayuntamiento tiene las puertas abiertas, a golpe de teléfono siempre, intentado hacer lo posible y poner de manifiesto la labor que realizan las hermandades a lo largo del año", destacó la concejal de Promoción. También quiso "aplaudir ese compromiso social y que está firmado un convenio con el Ayuntamiento". "Desde casi mitad enero o primeros de febrero, pusimos una perfecta coordinación para quitar bancos, poda de árboles, modificar faroles, con una inmediatez exquisita y ágil".

Relevo generacional

El diputado de Evangelización de la hermandad de los Dolores, Daniel González, reconoció que aún deben "acercar a los más pequeños porque están un poco perdidos. Desde que salió el librito de la Agrupación, mis alumnos vienen a buscarme a por el librito y es verdad que hemos hecho concursos de dibujos, de preguntas de Semana Santa y viene relevo, pero hay que formar a esta nueva generación para que sea un relevo de calidad".

"Hemos hablado de la religiosidad y de la repercusión económica para la ciudad, pero tenemos que formar a estos jóvenes en que no solo es eso, porque estamos aquí por mucho más. Eso es una consecuencia, un premio y somos solidarios porque hacemos las cosas porque creemos, tenemos fe y haciendo eso también ayudamos al de al lado, que es uno de los fines de las cofradías, la caridad".

Por su parte, José María Bellido indicó que "soy padre de dos niñas, de 12 y 8 años y cuando echas la vista atrás, antes de la pandemia, la chica vivió su última Semana Santa y ella tenia 4 años, cuando el año pasado desde el sábado empezamos viendo pasos se sorprendía porque no tenía recuerdos previos porque con 4 años eres muy pequeño. Los más pequeños, por el impacto de la pandemia, la vivieron el año pasado como algo nuevo".

Labor social

Salvador Fuentes, presidente de la Gerencia de Urbanismo, fue también muy claro. "Cada vez que entramos en Cuaresma se abre el debate del mundo cofrade, que es un deber nuestro desde lo público. Lo hacíamos antes desde la oposición y lo hacemos ahora en el Ayuntamiento. Hay una cosa que siempre repetimos y tenemos que decir, porque hay mucho atrevido que se pone a dar lecciones de solidaridad cuando el mundo cofrade son 365 días", apuntó.

"Hemos pasado la pandemia en la calle y lo que ha hecho el mundo cofrade por estar al lado de los que sufrían es impagable. Ahora en Cuaresma piensan en la Semana Santa, pero el mundo cofrade hace bien social impagable y no hay hermandad y parroquia que no estén comprometidas con las personas que lo están pasando mal. Todas en silencio y con humildad hacen una buena labor", destacó el presidente de la Gerencia de Urbanismo.

A este respecto, Olga Caballero indicó que le constaba que había hermandades que se habían quedado "con las arcas vacías". "Todo el dinero repercute en riqueza e independientemente de la labor evangelizadora, también es una labor social mantener a una cofradía. Lo que dice Salva es así. Hay hermandades, algunas muy concretas, que no pueden crecer más patrimonialmente porque todo lo que tienen es destinado a la labor social. Ellos mismos te lo dicen de que no van a hacer una imagen o una compra cuando tengo a gente en mi barrio que lo ha pasado mal", destacó José María Bellido.

Por su parte, Salva Fuentes indicó que "todas han renunciado para estar al lado del mundo más débil. Hemos ido a parroquias en el Guadalquivir que comían caliente en la pandemia y eso lo hace la cofradía y el cura". Ante este hecho, Olga Caballero reconoció que esa labor social "no se vende, esa es la realidad". "No hay que demonizar al mundo cofrade, hay gran labor social", expresó el presidente de la Gerencia de Urbanismo.

Olga Caballero fue más allá y apuntó que "al principio la gente piensa que todo es estrenar, una banda, la plata… pero con la gran unión de hermandades se han ayudado a personas que nunca han tenido esa ayuda. Hemos hecho comedores, Trinitarios o Palmeras y hay muchos sitios que las hermandades se han volcado más en ese tema. No todo es el estrenar, y se ha cambiado un poquito pero antes nos criticaban mucho", expuso la presidenta del colectivo de cofradías.

Avance comunicativo

Otro aspecto clave fue el que indicó Rafael Salamanca, hermano mayor de la Sentencia, que reconoció que "la labor social siempre se ha hecho", lo que pasa que "actualmente los medios de comunicación y las redes sociales nos han ayudado". De este modo, considera que "no es una novedad porque las cofradías siempre han estado involucradas en sus labores sociales. Esas comunicaciones en redes se dedican a algo más que evangelizar o salir un Lunes Santo", como es en su caso. "Antes se hacia igual, pero no se hablaba y ahora está ayudando", apuntó Salamanca.

Ingreso de nuevas hermandades

Ante este tema, Olga Caballero cree que "en la Semana Santa hay que sumar y no restar". "Hay hermandades esperando para entrar, dos quieren entrar y las dos por derecho, la de Alcolea y la Quinta Angustia. Lo pidieron y salió negativa y por un error del secretario que no dijo a mano alzada o secreto, y lo hicimos en secreto, porque siempre lo hacemos así, pues el obispado nos obliga a repetir esta votación", espetó al respecto la presidenta.

"Siempre se ha hecho en secreto el voto y fue sin maldad ninguna. Ahora deben tener una votación y será en la asamblea que tenemos en junio", reconoció sobre los casos de la Quinta Angustia y de los Dolores de Alcolea. También indicó que "la hermandad de Cañero ya ha pedido para el año que viene entrar y las otras tres no han dicho nada, pero Cañero no tengo dudas de que entren, siempre que la asamblea diga el sí de todos porque los hermanos mayores son los soberanos. No creo que haya problemas".

"Hay muchas prohermandades, Bondad, la O, Traslado al Sepulcro y la Salud, que vienen empujando", comentó la presidenta, que reconoció que hay "unos estatutos que se presentaran antes y se llevará a cabo en esa asamblea, aunque primero nos deben responder las enmiendas".

Por su parte, José Antonio Fernández, hermano mayor del Buen Suceso, entiende que "no existe ningún contratiempo a que se agrupen. Formar una hermandad debe tener una serie de requisitos, consolidarse en el barrio y tener pautas de actuación. No se les pondrá impedimentos porque mientras más seamos más fuerza podemos tener". "Cada uno tiene sus circunstancias, otros barrios más cercanos, más lejanos, pero mientras más seamos de la Agrupación, la ciudad se va a enriquecer", indicó.

Fran Martínez, hermano mayor del Prendimiento, recalcó que "lo fundamental es el tema de los estatutos porque tenemos que tener unas reglas básicas". "Primero hay que aclarar eso, sobre todo para que no vaya en detrimento de hermandades que bajen el números de hermanos. Hay hermandades que lo pueden pasar mal si no tienen número de nazarenos suficientes y la relación cultual y social es fundamental en una hermandad", indicó.

También señaló Martínez que "hay hermandades que están agrupadas y deben saber los criterios antes de tomar decisión sobre nuevas incorporaciones. Veo genial que Don Demetrio ayude a que haya hermandades, pero eso no puede llevar a que todas estén en la Agrupación".

En este boom de nuevas hermandades, José María Bellido expuso que son "más las hermandades que participan y suben y crecen las de barrio. El sábado hay hermandades que van creciendo, algunas preparadas para dar salto y otras no, como crece la ciudad y surgen espontáneamente nuevas hermandades y cofradías. Este crecimiento refleja el buen estadio de salud. Es bueno que sigan surgiendo", apuntó el alcalde.

Crecimiento de hermanos

Hay hermandades, como la Soledad o el Prendimiento, que han dado "un subidón", como indicaba Olga Caballero por estar junto al colegio para esta Semana Santa. "Todas las hermandades han subido un buen tanto por ciento, porque todavía están haciendo túnicas", apuntó la presidenta de la Agrupación de Cofradías, que puso por ejemplo que "las Penas de Santiago son 40 o 50 más; Pasión, Esperanza, Estrella... Creo que los dos años de parón han dolido, pero han hecho resurgir otras cosas".

Aporte económico

"Soy la de sumar y no restar y contra más, mejor", indicó una Olga Caballero, que reconoció que "la tarta es grande, pero hay que repartir entre todas". "La tarta ha subido un montón porque hemos pasado de 135.000 euros a 313.000 euros, más 80.000 euros del Imdeec, 20.000, por otro lado, del Imdeec, 20.000 de La Caixa, 15.000 de Cajasur…", aclaró. "Indiscutiblemente, si entran muchas, habrá que echar otra mano al Ayuntamiento para la tarta sume más", comentó la presidenta de la Agrupación.

Acercar la Semana Santa

Rafa Salamanca, de la Sentencia, comentó la importancia de que "en los colegios se difundan conocimientos de hermandades. Hay otros niños que no pertenecen a ninguna hermandad ni a ningún colegio religioso o concertado y paseando recordaba que hace muchos años al ver los palcos en Tendillas se calentaba el asunto y ahora estamos a pocos días de la Semana Santa y no lo parece".

"Mi propuesta es sencilla, por Agrupación, hermandades y Ayuntamiento, y es intentar plasmar más en la calle los prolegómenos, lo que va a venir. Deberíamos de anunciar en Tendillas o en Gran Capitán exposiciones de fotografías en las calles de Córdoba, para anunciar que llega la Semana Santa. Así se puede introducir a esas personas, con exposiciones y con nuestro patrimonio".

Por su parte, José Antonio Fernández, del Buen Suceso, expuso que no pueden ser "conformistas". "Nuestro mensaje de evangelización es muy importante y eso debe pasar por la familia. Se están haciendo las cosas bien, los medios de comunicación hacen reseñas de hermandades, se está trabajando mucho y bien y debemos seguir trabajando para que la Semana Santa de Córdoba cuando hables con cualquiera vean que es comparable a otra Semana Santa".

En este aspecto, Marian Aguilar comentó que no se debe perder "nuestra seña de identidad porque vamos por el buen camino". De este modo, Fran Martínez reconoció que "ahora tenemos casos de costaleros que han pasado al cortejo y antes los perdías, y son los niños los que convencen a los padres y creas una familia dentro de la hermandad.

"Esta Cuaresma hemos llamado a niños pero también a los padres. Debe ser la tradición porque nos interesa que se hagan hermanos los padres con los niños. Trabajar por las familias, por la integración de las familias. Si apuntan a niños y su padre no, ese niño no seguirá en unos años. Si sientes esto, es porque lo has vivido en tu casa", comentó Rafa Salamanca.

Por su parte, Marian Aguilar cree que es "importante" que "entre todos" creamos en que tenemos "una de las mejores Semanas Santas". Todo ello se debe a la "gran labor" que se realizada y "al buen relevo generacional, al apoyo en circunstancias expuestas, y estamos empezando a creer quiénes somos", señaló la concejal de Promoción.