"Córdoba se merece una 'Madrugá' con más cofradías"

Otro de los temas tratados en este primer Encuentro Cofrade organizado por el Día y con el apoyo de Vimcorsa es la necesidad de que Córdoba cuente con más cofradías en la Madrugada del Viernes Santo, donde actualmente solo hace estación de penitencia la hermandad de la Buena Muerte desde la Real Colegiata de San Hipólito.

José María Bellido fue el primero que tomó la palabra en este tema porque "de los de aquí soy yo el único que sale de Madrugada y es por excelencia el momento que vivimos la fe y rezamos por el Señor". "De un punto de vista religioso, lo llevo haciendo toda mi vida. Y la vivo excepcionalmente", reconoció como hermano que es de la Buena Muerte.

"Creo que Córdoba debe intentar retomar que haya una Madrugada con más participación", reconoció el alcalde, que señaló que la Buena Muerte va "bien" y no se sienten "solos". No obstante, "lo hablé con Olga porque merece la pena el intento de tener ese punto de tener una Madrugada fuerte". Además, hay "fortaleza para hacerlo".

"Es verdad que las hermandades que quieren ir, tienen la parte más dura porque tener los niños en Madrugada es difícil y muchos se echaran para atrás", reconoció el regidor. No obstante, tiene que dar "un paso el que lo tenga claro y sea fuerte". Además, se ayudará "desde el Ayuntamiento, y estamos dispuestos a dar paso un adelante si desde la Agrupación se ve conveniente. Os brindamos el apoyo y podíamos intentarlo".

Por su parte, Olga Caballero se mostró "de acuerdo" con las palabras del alcalde. "Córdoba se merece una Madrugada", espetó la presidenta de las cofradías, que apuntó que vienen empujando fuerte "más hermandades y necesitan huecos". "Si no una Madrugada, un Sábado Santo, aunque pasar al sábado al Santo Sepulcro es difícil. La Madrugada sería lo mejor", apuntó.

"Hay hermandades que económicamente necesitarían un paso al frente, pero siempre he dicho que se está haciendo un proyecto de ciudad. Lo estamos intentando pero hay muchas historias y depende también de la hostelería, de los servicios, de los taxis, de Aucorsa... Esto no es para un año, dos o tres". Eso sí, también hay que hablar "con hermandades que estén interesadas, donde algunas quieren y otras no se quieren cambiar".

Hacer un estudio "perfecto"

En este sentido, Olga apuntó que "cuando hago las cosas, las hago bien o no las hago. Hago un estudio perfecto, luego una comisión y se empezaría a trabajar con todas las instituciones. Que sale, perfecto, que no, pues para hacerlo mal no se hace. Creo que hace falta dos hermandades de pique, otro misterio y dos de silencio y no hay que piar a nadie".

"Cada Madrugada es diferente, como El Abuelo en Jaén que es un pedazo de Madrugada", señaló Caballero. También comentó que "económicamente no es lo mismo una banda en Madrugada que en Lunes o Martes, como no cuesta igual que Jueves o Viernes", por lo que hay que estudiarlo "mucho". "Córdoba necesita ese empuje que nos falta porque el cordobés no se mueve como se mueven otras personas en Andalucía. Tenemos una gran Semana Santa en imágenes, es la idiosincrasia de Buena Muerte, Ánimas, Prendimiento que sube con los alumnos; Buen Suceso, Piedad de Palmeras, que estrena un cristo espectacular y son gente que no tiene ni para comer en el barrio", apuntó la presidenta.

"No nos movemos como nos tenemos que mover. Lo nuestro es básico", apuntó. También aclaró que "la hotelería tiene que bajar porque si no no se quedan a dormir. Deben quedarse porque Córdoba es muy bonita y tiene paseos bonitos de noche. No le damos valor a lo que tenemos", expresó la presidenta de la Agrupación de Cofradías.

Dar el paso con "convencimiento"

Por su parte, José María Bellido se mostró "de acuerdo con Olga". "Si se da el paso es para hacerlo con convencimiento y habrá implicación del Ayuntamiento para hacer un proyecto de ciudad", señaló. "Tendría que haber implicación de la hotelería y alguna conversación hemos tenido ya. Implicaciones de servicios para que sea un éxito. Tenemos toda la ilusión, pero hay que dar los pasos adecuados", apuntó el alcalde.

Olga Caballero recordó que "nadie daba tres duros por el vía crucis magno. Gracias a ese vía crucis magno, Córdoba fue una ventana abierta a España. La mariana fue otro paso agigantado. Lo de los nazarenos de la provincia, hubo muchas visitas y llegamos un día a 200.000 en la Catedral, que se cerraba a las 12 de la noche". "Cuando se mueve Córdoba, se mueve. Somos 50.000 cofrades y la voz cristiana la tienen los cofrades", señaló Olga, a lo que espetó Rafa Salamanca que "la Madrugada no es para dejarla para los cofrades".

El papel del nazareno

Por otro lado, también reconoció la presidenta de la Agrupación que "los cultos tenemos menos cofrades porque los costaleros o nazarenos no van. Los nazarenos son el patrimonio de las hermandades. El nazareno es el que lleva la hermandad para adelante. Hay que arroparlo y darle cariño, y a la gente joven es un movimiento que se esta montando bien. Si es cierto que hay de todo un poco, se ha llegado a momentos que hay que pararlos un poco. Hay muchos niños jóvenes que están bien formados, como en el Prendimiento que están muy bien preparados. Ellos son la cantera de las hermandades".

En este sentido, Fran Martínez, del Prendimiento, destacó que "a la juventud le importa y mucho, y quieren aprender. Hay que orientarlos bien porque también tengo algunos que son muy frikis". Por último, Olga Caballero indicó que "Córdoba es la carrera oficial más segura de España, a nivel de todo. Lo que pasa en Cañero lo ves en Catedral. Lo que pasa en Salesianos, se ve en Catedral. Es una seguridad máxima".

Fran Martínez también quiso hacer hincapié "en que es gratuita porque el Patio de los Naranjos es libre". "Siempre dicen que la carrera oficial es para ricos y está abierta y la puedes ver gratis. En otras ciudades, no las puedes ver gratis", apuntó el hermano mayor del Prendimiento. Por su parte, Olga Caballero destacó el paso de las cofradías "por la Ribera, una zona que también es gratuita".