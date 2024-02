Olga Caballero: "No podemos jugar con las imágenes en la calle, tenemos que respetar y no salir por salir"

Con una gran amabilidad y con la esperanza de que se disfrute de "una espléndida Semana Santa", Olga Caballero (Sevilla, 1952) atiende a el Día antes de que el próximo miércoles arranque la Cuaresma. Además, da su versión sobre la negativa a los nuevos estatutos, a la entrada de nuevas cofradías y al cruce de comunicados de la Agrupación con la Presentación al Pueblo. En la recta final de su mandato, será a la conclusión de Semana Santa cuando tome la decisión de si se presentará o no de nuevo a presidir al colectivo de hermandades. Lo que sí tiene claro es que ella es "de sumar y no de restar". "Sigo ilusionada y no estoy cansada para nada", expuso una máxima dirigente que dejó en stand by el proyecto de la Madrugá y deja un mensaje claro: "Tenemos que respetar y no salir por salir" ante el boom de procesiones a lo largo del año.

-¿Qué balance hace de este último año?

-La verdad es que después del 2022, que fue el paso adelante tras la pandemia, se ha notado que las hermandades han vuelto a su curso. Después de la pandemia se notó un poco como recelo, como de miedo, como que habían estado las hermandades paradas a nivel de cofradía pero no a nivel social. La verdad que se notó el año pasado porque la Semana Santa fue esplendorosa y, bajo mi punto de vista, el balance no ha sido malo.

-Fue importante también que la Semana Santa de Córdoba se declarase en 2023 Fiesta de Interés Turístico Nacional.

-Tuvimos la suerte de poderlo conseguir y ahora vamos a por la Internacional. Ya estamos trabajando en ello y esperemos que se pueda conseguir también. Hemos dado un paso a nivel Iberoamericano con la presentación de la feria cofrade a nivel de orfebrería, de dorado, de bordado… Lo presentamos en Fitur, el Ayuntamiento y todo el mundo está muy contento. Será del 19 y 20 de octubre de este año y estoy contenta porque es una cosa que se llevó a cabo de forma rápida y veloz. Luego, a nivel internacional, creo que llegará su momento, con todos los pasos que esto lleva, pero espero que también se consiga.

-¿Cómo vivió la presidenta de la Agrupación la negativa, por segunda vez, del acceso de entrada de la hermandad de la Quinta Angustia y los Dolores de Alcolea?

-Lo llevé muy mal porque no sé el por qué. Esto llegó a la Agrupación y tenemos el derecho de la gestión de ambas entradas. Primero fue los Dolores de Alcolea, que quieren estar en el marketing de la Agrupación y no van a procesionar nunca en Córdoba, aunque la gente piense que sí. Luego lo solicitó la Quinta Angustia y Dolores de Alcolea lo volvió a repetir. Llevamos las dos a la vez y la sorpresa fue que, tras dar el visto bueno por la junta de gobierno tras ver que todo iba bien en ambas solicitudes, los hermanos mayores decidieron que no. Se ha intentado hacer unos estatutos que se han trabajado durante tres años pero no salieron adelante por cuatro votos. ¿Qué pasa? Ahí había un punto que si el Obispado te da el paso como hermandad, significa que al decirlo un Obispado esa hermandad está dentro de la Agrupación. Pero aquí no. Aquí tiene que presentarse a los hermanos mayores y ellos tienen la última palabra con su voto. Nuestra sorpresa fue que tanto en la primera como en la segunda vez no salieron adelante.

-Dijo el hermano mayor de la Quinta Angustia, Rafael Jaén, que no entendía esta negativa porque nadie le daba los motivos.

-La primera vez que se hizo es verdad que la Agrupación de Cofradías sin maldad ninguna nos equivocamos porque tenemos la costumbre de hacerlo en secreto. Entonces se dio por hecho y no se preguntó, pero si nadie lo pide debe hacerse a mano alzada. Lo hicimos mal y el Obispado nos obligó a llevarlo de nuevo, pero volvió a salir qué no. En ningún momento, nunca, nadie me ha comentado el por qué del no, que es lo que Rafael Jaén quiere saber. Yo tampoco le puedo decir porque no lo sé.

-¿Fue un duro golpe la negativa a los nuevos estatutos?

-No es que haya sido un duro golpe porque cuando trabajas por una idea, por unas hermandades, por una comunidad, por un colegio o dónde estés trabajando, piensas que lo estás intentando hacer lo mejor posible. Cuando lo habían pedido tantísimas veces, con tanta obsesión de estatutos, sabiendo que están fatal porque están obsoletos y que hay que cambiarlos sí o sí, te lo trabajas y te lo organizas. Que en el punto cinco diga que una hermandad entra en la Agrupación y no hay que votarla, creo que no se deben echar para atrás unos estatutos. Hay algunos que han comentado que no se ha contado con los hermanos mayores y eso no es verdad. Los estatutos se empezaron a trabajar y cuando se hizo la primera prueba enseguida se pasó a los hermanos mayores. Los hermanos mayores, los que los han leído, han metido sus enmiendas, y los que no, pues se han quedado que no sabían lo que querían. Las enmiendas se han llevado a cabo, se han estudiado y creo que dos se quedan fuera y el resto entraron todas. Sin embargo, no los han votado y no salieron adelante.

-Toda la problemática viene por la entrada de nuevas hermandades.

-Siempre he dicho una cosa y es que nos miramos todos nuestro ombligo porque hay que pensar en sumar y no en restar y la tarta se tiene que dividir. Nosotros vivimos de convenios y cuando es tu dinero, pues haces lo que quieras, pero cuando son convenios la tarta se divide en dos piezas más. No creo que sea por eso porque lo veo de risa. Entre tantas, por una o dos más, no es tanto dinero.

-Actualmente son dos pero hay más prohermandades y hermandades que dentro de poco darán ese paso también.

-Una cosa es entrar en la Agrupación y otra participar en la carrera oficial en Semana Santa. Una hermandad entra en la Agrupación, se le dice sí y no pasa nada. Solo tiene un donativo por estar en la Agrupación. Cuando entra en carrera oficial y tiene su paso o sus dos pasos, ya es diferente. Entonces entra en ese pedazo de tarta y en el convenio, pero mientras tanto no. La Quinta Angustia no saldrá hasta el 29. Dolores de Alcolea no va a entrar nunca en carrera oficial de Córdoba. El Higuerón, lo mismo, se va a quedar en su barrio. Son hermandades que les pertenece Córdoba por los barrios, pero no significa que vengan a hacer carrera oficial aquí. Entonces hay que leer, saber, entenderlos, pero veo que nos los entienden. Córdoba es muy difícil para sumar.

-Los estatutos ya dijo que estaban obsoletos y se mantienen, ¿no cree que choca todo un poco?

-Claro. Al no haber aprobado los estatutos tenemos que trabajar con los que tenemos. Algunos me han dicho si los vuelvo a hacer este año, pero les he dicho que no, que estoy trabajando por y para la Semana Santa. Cuando pase la Semana Santa, en junio acaba esta candidatura y ya se verá qué pasa. Tenemos que ver qué se hace, si hay nueva candidatura, si nos presentamos o no, ya se verá después de Semana Santa.

-¿Hay hermandades clásicas en problemas? ¿Es por la llegada de estas nuevas cofradías?

-Para nada. Las clásicas son las clásicas y son pedazo de hermandades. De esto partimos de la base de que Córdoba es muy difícil. El cordobés no le da el valor a lo que tiene. Córdoba es una maravilla de ciudad, de Semana Santa, de personas… podríamos sacar tanto bueno de Córdoba que la gente no lo entiende. Es una pena que en cofradías que son buenísimas no vayan a sus cultos, no participen en las juntas, no participen a la hora de los trabajos, en unas conferencias... todo no es solo salir el día que les corresponde.

-¿Córdoba solo vive para la Semana Santa y se olvida del resto a lo largo del año?

-Totalmente bajo mi punto de vista. Exceptuando en algunas hermandades o en algunos cofrades que continúan con sus cultos y con sus historias, pero la mayoría de personas es el día de salida. El 75% es del día de salida que te corresponde y el otro 25% y ya me estoy alargando pertenecen a cultos, ferias, cruces, al trabajo que corresponde al día a día de la hermandad. Respecto a lo sucedido con el Sepulcro me he quedado sorprendida. La responsabilidad de los hermanos es ser más responsable a la hora de la actuación. Se está pasando de ser hermandad joven a una de más años y eso es una responsabilidad que te cae encima y no nos hacemos responsables de la historia de la hermandad, y eso es muy importante, amén de la formación que necesita Córdoba para estar en hermandades.

-¿Cómo ha vivido la presidenta el cruce de comunicados de la Agrupación con la hermandad de la Presentación al Pueblo?

-No lo he vivido mal para nada. Creo que ha habido un malentendido. Empezando desde el inicio, ellos presentaron la solicitud a principios de enero del 2023 y por supuesto se llevó a junta de gobierno enseguida y se dio el sí de momento. Vuelvo a repetir que yo siempre soy de sumar y no de restar y mientras más hermandades tenga Córdoba, pues mejor Semana Santa tendremos y cada una irá superando el estilo, su idiosincrasia, hasta que llegue el momento de decir esto es lo que queremos y aquí estamos nosotros. Ellos tienen realmente un patrimonio bueno y que lo han ido haciendo poco a poco, y que yo conozco porque me lo han enseñado cuando he ido a sus cultos. Ellos querían entrar el Domingo de Ramos, que es un día muy complicado porque había otras hermandades ya lo habían pedido como era la Vera-Cruz. ¿Qué ocurre? Las hermandades que están ya en carrera oficial tienen más derecho que las nuevas que van a entrar. No es cuestión de derecho, es cuestión de ética. Entonces, la gente pensaba después que podían entrar el Lunes y no, porque Vera-Cruz viene de un barrio y Presentación viene de otro súper lejos y corta cinco brazos de autobuses, que Vera-Cruz no corta ni uno. Lo vemos muy fácil, pero no es tan fácil. Entonces se estudió, pero después de hacerse reunión las hermandades pidieron cambios. Casi todos los días han cambiado excepto el Martes. Eso fue el 15 de enero y nosotros tuvimos junta una semana después y ya dijeron que era tarde. Yo creo que no era tarde, eso es una cuestión personal mía, porque con dos meses por delante una hermandad sale igual el Sábado al Martes. Y el Jueves no lo querían porque la parroquia tenía sus cultos de oficio.

-¿Entiende la negativa de Presentación al Pueblo al Jueves Santo?

-No, no lo entiendo porque hay otras parroquias que no son cocherones, que son parroquias e iglesias que salen sus cofradías en Jueves y Viernes y sus oficios se hacen un poquito antes permitido por la liturgia y por el Obispado. No conozco una ciudad que los párrocos no hagan los oficios un poquito antes para que salgan sus hermandades.

-Cree que todos se han equivocado por cómo ha sucedido todo con la hermandad de la Presentación al Pueblo.

-No. No nos hemos equivocado porque nosotros hemos ido por el interés de que la Semana Santa de Córdoba fuese espléndida, pero ellos tenían un problema con el tema de la parroquia y no querían el Jueves. Le dimos el Martes y tampoco lo quieren y esto era para este año, pero deben pedir de nuevo la solicitud para el año que viene.

-Presentación al Pueblo da por hecho que estará en la Semana Santa de 2025.

-Estarán, pero tienen que volver a pedir de nuevo la solicitud. Ha habido reuniones de presidencia con ellos, de penitencia, con los del Jueves Santo, por separado… No se ha llegado a un acuerdo y lo siento muchísimo porque podían haber entrado perfectamente.

-Hubo reuniones y cruce de comunicados pero al final la hermandad de Presentación al Pueblo seguirá en vísperas.

-Ellos han elegido seguir en vísperas porque si no hubieran cogido el Martes. Yo, Olga, lo hubiera cogido, pero cada uno es libre y yo respeto mucho a Ángel (hermano mayor de Presentación al Pueblo) porque es muy amigo mío, lo estimo mucho, él me respeta a mí y hemos tenido una conversación muy sana, pero ha salido así y espero que el año que viene haya más suerte.

-¿Cómo se presenta esta Cuaresma?

-La Cuaresma empieza, si Dios quiere, el miércoles con el primer vía crucis, el del Gitano, que es el mío. Espero que vaya todo bien. El tiempo no sé, pero las cabañuelas dicen que irá la cosa regular. Esperemos que no sean verdad y que vaya todo bien.

-Este año decidieron que el Cristo de la Piedad presida el Vía Crucis de las Cofradías.

-El año pasado también lo pidieron pero había una efeméride mayor que la de ellos, que fue la de los 50 años del Buen Suceso. Este año lo volvieron a pedir y ya se les ha dado.

-¿Cómo se presenta la Semana Santa?

-Muy bien. En horarios no hay muchos cambios, pero sí en recorridos. El Domingo entra Vera-Cruz, que deja el Lunes en cinco hermandades. El Martes hay un cambio en la salida de la Catedral de la Agonía. El Miércoles hay cambios con la Paz, el Perdón y Misericordia. El Jueves y Viernes se quedan igual. Espero que salga todo bien, que el tiempo nos ayude y acompañe. Estamos con los palcos y sillas, que ya están en venta.

-Al igual que el año pasado, el 90% de los palcos ya están vendidos para Semana Santa.

-Así es. Quedarán unos cuantos que son los cambios y unos nuevos que se quedarán para los que estén en lista. Con la plataforma se ha gestionado estupendamente.

-¿Qué ha pasado con el proyecto de la Madrugá?

-La Madrugá la traté, lo intenté y se empezó a hacer un proyecto. El Ayuntamiento estaba totalmente de acuerdo y encantado. Cada vez que veía al alcalde me decía que lo estaba engañando, pero no veía a la gente lanzada ni por la labor y esto es un proyecto muy fuerte, muy duro y se quedó en stand by.

-¿Puede llegar antes el Sábado Santo a la Semana Santa de Córdoba?

-La gente lo ve muy fácil, pero yo no lo veo tan fácil. Hay un Santo Sepulcro que sale el Viernes. Las reuniones tienen sus mijitas. Hay reuniones de día y muchas historias y esto no es tan fácil como parece.

-Habrá que buscarle un día a las nuevas hermandades que están surgiendo.

-Por supuesto. No pasa nada porque un día salgan seis o siete. El Lunes está Vía Crucis y Ánimas que son particulares, que son de silencio y no es lo mismo, pero cualquier día puede entrar otra y no lo veo tan problemático. Tenemos una carrera oficial cortita, temprana y termina rápido.

-Otro punto importante es la mejora del patrimonio de las cofradías y lo estamos viendo con los palios de las hermandades.

-Los dos años de la pandemia que no se salió y no se trabajó en la salida, pero la gente ha pensado y le da vueltas a la cabeza y todo ha cambiado muchísimo. Ahora hay mantos espectaculares como el de la Sentencia, se están haciendo bambalinas y techos de palio, como el de La Piedad, preciosos y poquito a poco vamos superando el patrimonio. Ya era hora porque Córdoba se merece eso y más. Se está haciendo un gran patrimonio y además la Agrupación junto a la Fundación Cajasol va a presentar una exposición de todos los estrenos que será a lo largo de la Cuaresma.

-Se da también otro pasito más con la Feria Iberoamericana en el plano internacional.

-Ellos también participarán con nosotros. Estamos buscando lo internacional para Córdoba, como la tiene Sevilla, la tiene Málaga, pues lo que queremos es ser internacional en Iberoamérica e igual que ellos puedan traernos ideas. Es una cita importante y puede ser un buen paso a nivel de proyectos económicos con Iberoamérica. El Ayuntamiento está súper contento y enseguida nos dijo que de acuerdo. Esto va de la mano del Imtur y todo lo que sea sumar, para adelante.

-Tienen un lema claro: Córdoba capital cofrade.

-Es tan importante que si nos echamos para atrás la puede coger cualquier otra. Vamos hacia adelante y lo hacemos a nivel internacional.

-Más de 100 procesiones el año pasado, ¿cree que se puede cansar la gente en este aspecto?

-En este sentido, voy a hacer un poco dura. En este trabajo, las hermandades, con la pandemia han estado encerradas, y se ha salido como los toros metidos en los corrales. Tenemos que pensar que podemos matar la gallina de los huevos de oro. Entiendo que puede haber Corpus, Vía Crucis, Rosarios, pero no puedo decir que me han regalado un manto y lo vamos a estrenar. No podemos jugar con las imágenes en la calle. Esto no puede ser. Tenemos que respetar y no salir por salir. Esto no me gusta y no lo puedo remediar.

-¿Cree que está abusando demasiado en este sentido?

-Creo que sí. En algunos casos, sí, en otros no porque son efemérides y hay que sacarlos. Está llegando un momento en el que la sociedad de la ciudad, como la policía que me dice que hay muchas procesiones y no hay efectivos. Y esto es malo porque la ciudad debe seguir andando. Tenemos nuestra Semana Santa y muchos fines de semana con procesiones, pero tenemos que ser serios, saber dónde estamos y no jugar a pasear si no a lo que es real.

-¿Cómo afronta Olga Caballero estos últimos meses de mandato?

-Estos últimos meses los afronto trabajando, preparando la Semana Santa y con la misma ilusión que empecé y no estoy cansada, como se está diciendo por ahí, para nada. Solamente que después de Semana Santa tomaré la decisión y no quiero decir nada porque sino no me dan a dejar tranquila en Semana Santa.

-¿Tiene aún gasolina para rato Olga Caballero?

-Soy una persona que nací casi en lo alto de un paso y si Dios quiere y me da fuerzas me moriré en una hermandad. Sí es cierto que también hay momentos puntuales en que hay que tomar decisiones, vamos a ver qué pasa después de Semana Santa y ya decidiré.

-¿Qué mensaje le mandaría a la Córdoba cofrade?

-Tenemos una Semana Santa maravillosa y con mucho más arte que otras ciudades que nos creemos que son las mejores. Hay que trabajar por nuestra ciudad, por nuestras hermandades, por nuestros hermanos, formarnos y saber estar en el sitio que nos corresponde.