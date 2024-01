José Ángel Cervera: "La hermandad de Presentación al Pueblo solo quiere servir a la Semana Santa de Córdoba"

Tras más de ocho años en la hermandad de la Presentación al Pueblo y cerca de dos como hermano mayor, José Ángel Cervera atiende a el Día para explicar los motivos por los que la cofradía de Cañero seguirá el Sábado de Pasión y no procesionará durante la Semana Santa de 2024. A pesar del desencuentro inicial con la Agrupación, "ya se encontró ese punto de encuentro para que el año que viene, si Dios quiere, hagamos estación de penitencia dentro de la carrera oficial". "Ha sido un giro inesperado que hemos vivido con mucha alegría", destacó el responsable de una corporación que reconoce "el esfuerzo" de la entidad presidida por Olga Caballero.

-¿Cómo está la hermandad de la Presentación al Pueblo?

-Muy ilusionada con la estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral el Sábado de Pasión. Muy, muy ilusionada porque para nosotros es el culmen de la estación de penitencia el poder ir a la Santa Iglesia Catedral, al templo mayor.

-El objetivo era estar en Semana Santa en 2024, ¿están desilusionados con la Agrupación?

-Más que con la Agrupación, con la vocalía de penitencia. No se había entendido ninguno de nuestros puntos y quiero, además, dejar claro que no existió ningún enfrentamiento con la Agrupación, ya que solo hubo un desencuentro porque no llegábamos a un punto de consenso para poder acceder a la Santa Iglesia Catedral. Estábamos muy decepcionados y dolidos en ese aspecto. Sin embargo, se encontró finalmente ese punto de encuentro y una sintonía en la que la hermandad el año que viene, si Dios quiere, hará estación de penitencia dentro de la carrera oficial. Por ambas partes ha habido un clima de diálogo y de buscar una solución que llegó tarde para esta Semana Santa, pero para la siguiente la hermandad de la Presentación al Pueblo estará en carrera oficial. Ha habido un esfuerzo por parte de la Agrupación y de la hermandad y ahora estamos contentos porque después de este tiempo tan difícil hemos encontrado ese punto deseado que buscábamos como cofrades.

-Pidieron una alternativa tras conocer que el día asignado por la Agrupación era el Jueves Santo y llegó la pasada semana la opción del Martes Santo, ¿cómo vivieron este giro inesperado?

-Ha sido un giro inesperado. Lo vivimos con mucha alegría porque se le han ofrecido dos días a la hermandad, el jueves y el martes. Nos sentimos totalmente ilusionados con la estación de penitencia del año que viene en carrera oficial y ahora sí podremos trabajar para el año que viene en hacer una estación tan digna o más que la de este año. Ha sido una alegría tremenda para la vida interna de la hermandad tras los acontecimientos tan difíciles que tuvimos este año. Para nosotros ha sido una fuerza y una ilusión tremenda dentro de la hermandad y además viendo que era factible. La Agrupación hizo un esfuerzo y nosotros también.

-Fueron unos momentos complicados para la hermandad, aunque al final llegó ese punto de encuentro con la Agrupación.

-Fue ilusionante ver que lo que tantas veces habíamos solicitado y reiterado de que era posible otro día. La Agrupación, haciendo un esfuerzo, lo consiguió encontrar. Al ver ese esfuerzo de la Agrupación de acercarse a nuestra postura, nosotros estamos contentos porque nuestra espíritu de diálogo ha sido correspondido por la Agrupación. Hubo un acercamiento entre las dos instituciones que ha sido muy importante.

-¿Cómo no se llegó a ese punto de encuentro antes?

-No lo sé. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo y a ese encuentro con la Agrupación. Sabemos que por parte de la presidenta y los dos vicepresidentes estaban totalmente volcados en que la hermandad de Cañero procesionase. ¿Qué ha pasado para que no procesionemos? No lo sé. Eso solo lo saben ellos.

-Después de este desencuentro que tuvieron, ya se puede dar por hecho la presencia de la hermandad del Pueblo en la Semana Santa de 2025. ¿Cómo ha sido ese diálogo que han tenido en esta última semana?

-Ya es una realidad. Primero fue una sorpresa y después una alegría ver el esfuerzo que nuestra presidenta estaba intentando desde su Agrupación. Ese acercamiento de las dos posturas dio sus frutos porque somos cofrades. Nosotros hemos aceptado ese segundo día, para este año no nos daba tiempo pero sí para el 2025. A través de la presidenta y del vicepresidente de las hermandades penitenciales piden a la vocalía hacer un estudio pormenorizado y ahí encuentran ese sitio para ubicarnos.

-Les hubiera gustado salir este Martes Santo en carrera oficial si esta decisión hubiera llegado antes.

-Por supuesto. La vocalía de estación de penitencia hizo un esfuerzo para ese día. Al ver que no había cambios vieron factible que pudiésemos entrar el Martes Santo. También los cofrades somos hombres de fe y no se pudo dar antes porque el Señor quería para nosotros otra cosa porque el Señor está en todos lados.

-¿Qué le diría a esas personas que creen que esto ha sido una lucha de egos?

-No puede haber egos entre dos hermanos que se quieren. Yo tengo relación de cariño y respecto con nuestra presidenta. Olga ha defendido lo mejor posible a la Agrupación y yo a mí hermandad y por lo alto está el cariño mutuo.

-¿Qué significa para ustedes el poder estar en la Semana Santa de 2025?

-Vamos a hacer una estación de penitencia y al mismo tiempo un ejemplo de evangelización en la calle. Es una alegría por todos estos años de trabajo. De una pequeña corporación que ha ido germinando en una hermandad de pleno derecho y que hará estación de penitencia con sus hermanos mayores, esas hermandades que son mayores y más antiguas que nosotros. Lo que empezó siendo el sueño de cuatro o cinco ha sido un sueño de 900 hermanos.

-Se mantienen este año el Sábado Pasión y además tienen el visto bueno del Cabildo para acudir a la Santa Iglesia Catedral.

-Sí, sí. El Sábado de Pasión vamos a ir y por primera vez creo que una hermandad de vísperas va a entrar en el templo mayor. El Cabildo Catedralicio gentilmente nos ha abierto las puertas y ahora queda por parte del Ayuntamiento, a través de Seguridad Ciudadana, nos apruebe el recorrido. Es lo que resta para que la hermandad pueda ir a la Santa Iglesia Catedral el Sábado de Pasión.

-¿El recorrido ya lo tienen cerrado?

-Estamos viendo varios recorridos, pero estamos abiertos a lo que el Ayuntamiento de Córdoba nos quiera asignar. Nosotros no vamos a imponer un recorrido y queremos colaborar con la Policía Local y el Ayuntamiento. Vamos a dar todo tipo de facilidades para que podamos ir el Sábado de Pasión a la Catedral con el mínimo de molestias para la seguridad ciudadana.

-Y si es posible, acudir al Santuario de La Fuensanta.

-Sí. Es nuestra idea. Es lo que nos gustaría. Queremos ver a Nuestra Señora Reina de la Fuensanta, nuestra patrona de la ciudad de Córdoba, darle las gracias como Madre de Dios por todo lo que nos está cuidando, pero siempre pendiente de lo que nos diga Seguridad Ciudadana y la policía municipal. Todo dependerá del Ayuntamiento de Córdoba.

-Será muy especial esta estación de penitencia de este Sábado de Pasión.

-Muchísimo porque es la primera vez que entramos en la Santa Iglesia Catedral. Un día en la que nuestros hermanos se van a emocionar porque entraremos en el templo mayor. Será el signo de que la hermandad de Cañero y el Señor de la Presentación se unen a las demás hermandades como testimonio de la iglesia en la calle.

-Por otro lado, la hermandad sigue creciendo y ya está encargada la imagen de la Virgen de la Reina del Cielo y Misericordia.

-Nos la entregan en tres años y medio. Este imaginero (Darío Fernández Parra) es de los grandes en nuestra época contemporánea y tiene mucho trabajo. Ahora mismo estamos esperando el boceto, que se entregará Dios mediante dentro de poco. La hermandad avanza en su patrimonio muchísimo, desde comprar el templete que procesiona en nuestro corpus a estrenar este año las bocinas cinceladas a manos por el orfebre José María Navarro, los paños de bocina los está realizando por Mercedes Castro, los mástiles cincelados, los remates… hay un montón de estrenos con la ilusión de la estación de penitencia.

-Para completar el paso de misterio hay que esperar primero a la realización de la Virgen.

-Este año se ha firmado el contrato de la realización de los arbóreos con Jorge, un tallista cordobés. Primero va la Virgen y después iremos haciendo el resto de Misterio. La Virgen nos la piden la parroquia e incluso costaleros que se apuntan para cuando venga la Virgen. Este año se han presentado 167 costaleros para 80 sitios.

-¿Cómo está el tema de la puerta lateral?

-Se hicieron rectificaciones por parte de la Gerencia de Urbanismo. Se han ido haciendo correcciones sobre datos técnicos y ya han sido presentados. En poco tiempo debe dar el visto bueno la Gerencia. Esperamos que sea en este año.

-Este año entonces se mantiene la salida igual desde San Vicente Ferrer.

-Para este año no da tiempo. Cuando llegue la aprobación, haremos la obra cuándo menos molestemos en la parroquia. Ya lo hablaremos con nuestro párroco y nuestro consiliario. La hermandad está para servir a nuestros hermanos y los feligreses de nuestra parroquia. Ahora hemos estrenado la cancela de madera de la capilla de nuestro Cristo, que ha sido una donación de nuestras camareras con un importe bastante elevado. Toda la capilla es nueva.

-¿Qué mensaje le mandaría a la Córdoba cofrade?

-A la Córdoba cofrade le digo que la hermandad de la Presentación al Pueblo solo quiere servir a la Semana Santa, al pueblo de Córdoba y siempre lo haremos por el bien de nuestros hermanos, con humildad y procurando siempre servir a nuestra sociedad y nuestra parroquia.