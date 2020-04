Miércoles Santo con olor a ‘déjà vu’

Los cielos de tu amor se elevan sin mí / y escupen a mi paso rayos de piedad. Me duele y el pecado que ayer cometí, / condenado a no amarte nunca jamás. / Hogueras y deseos encienden dolor / y un sufrimiento eterno me perseguirá. / Habito en el infierno de mi corazón, / te pierdo entre cenizas, / sé que no te encontraré jamás, / jamás, jamás, jamás... (El ángel caído, Danza Invisible).

La banda malagueña recoge en esta canción lo que podría ser un supuesto reproche de Lucifer al propio Dios, a quien se enfrentó. El eterno yin y yan del bien y del mal, del acertado y el equivocado, que cobra vida bíblicamente el Miércoles Santo con la traición de Judas a Jesús. Porque el Miércoles Santo es el día en el que la primera parte de la Semana Santa cristiana llega a su fin.

El Miércoles Santo marca el final de la Cuaresma y el comienzo de la Pascua. El Miércoles Santo es el día en que se reúne con el apóstol Judas Iscariote el Sanedrín, el tribunal religioso judío, para condenar a Jesús. Vendido por 30 monedas de plata por un apóstol que creía que la misión de Jesús iba a ser un fracaso y que también podría ser ese otro ángel caído que le reprochara al Salvador que él, que todo lo perdona, no perdonara su error por muy grande que fuera en aquellos tiempos más que difíciles.

Tiempos tan difíciles como los que corren ahora por culpa de un virus traidor al que han bautizado como covid-19 y que es especialista en llevar ante un Sanedrín presidido por un juez con guadaña, que se apellida La Parca, sobre todo a los más mayores. Un Miércoles Santo, este de 2020 que huele a déjà vu. Y no solo porque la historia de lo que pasó con Judas se repita, sino porque las hermandades de Pasión, Calvario, Paz y Misericordia y Piedad se vuelven a quedar en sus templos, como ya ocurrió en un Miércoles Santo, de 2019, en el que tan solo llegó a procesionar la del Perdón. En aquella ocasión, el traidor que lo evitó era el que pensábamos que era el enemigo por excelencia de las estaciones de penitencia: la lluvia.

La lluvia pilló a traición en 2019, como ya lo había hecho también otros años, y cinco de las seis hermandades del Miércoles Santo no tenían nada preparado. Este año es distinto en todos los sentidos y las distintas corporaciones, al igual que el resto de la Semana Santa de Córdoba, han preparado distintas actividades telemáticas para que los hermanos y hermanos, y quien se quiera apuntar, pueda vivir cofrademente, en este caso de la mejor manera posible.

Menos la Piedad de las Palmeras, que de manera oficial no ha preparado ninguna emisión a través de las redes sociales, en unos momentos en los que está centrada en la organización de un reparto de alimentos que va a donar el Ayuntamiento y que sus cofrades llevarán a las casas de los vecinos necesitados, en un barrio, el de la corporación, que es uno de los más vulnerables de la ciudad.

Mientras, la Hermandad de la Paz ha comenzado la mañana con la misa de hermanos desde la iglesia conventual del Santo Ángel en el año en que celebra los actos de coronación canónica de la Paloma de Capuchinos. Esa eucaristía, a puerta cerrada, como muchas de las misas de hermanos que las distintas cofradías celebran durante esta Senana Santa y que son retrasmitidas por YouTube o por redes sociales, ha tenido lugar delante de la capilla de los sagrados titulares de la hermandad.

La corporación ha preparado también un vídeo para emitir que recoge imágenes de estaciones de penitencia de otros años. Asimismo, por redes sociales ha surgido otra iniciativa, la de invitar a los fieles a difundir a través de ventanas y balcones la marcha procesional Paz y Esperanza a la misma hora que estaba fijada su salida procesional.

El Perdón, por su parte, llevará lo mejor que pueda el día con una misa de hermanos emitida desde la parroquia de San Juan y Todos los Santos (Trinidad) y oficiada por José Juan Jiménez Güeto, así como un vía crucis, en la misma iglesia. El Cabildo ha animado asimismo a sus hermanos a sumarse a la iniciativa del Cabildo Catedral #unavelapormihermandad traducida en el montaje de altares domésticos con fotos del Señor del Perdón y la Virgen del Rocío y Lágrimas, y elementos de su estación de penitencia.

La Misericordia conectará con sus hermanos por sus redes sociales a través de un mensaje de su hermano mayor, José Manuel Maqueda, y un vídeo de anteriores estaciones de penitencia de San Pedro. Mientras que El Calvario, al igual que ya ocurrió el pasado Domingo de Ramos con la Entrada Triunfal, y el Lunes Santo, con el Remedio de Ánimas, sus cofradías hermanas en San Lorenzo, no iba a ser menos que ellas y ha preparado la retransmisión a través de sus redes sociales de la misa de hermanos y el rezo de la vía sacra desde la capilla del Señor del Calvario y de la Virgen del Mayor Dolor.

También ha preparado vídeos de la estación de penitencia tal y como sería la de 2020, pero con imágenes de la de pasados años, además del rezo del vía crucis, con las estaciones llevadas a cabo por hermanos y hermanas de la corporación de San Lorenzo.

Finalmente, la Pasión ha iniciado sus retransmisiones telemáticas a las 11:00 con una carta del hermano mayor. Posteriormente se ha rezado el ángelus y se ha podido seguir, también por sus redes sociales, la misa de hermanos. Por la tarde, un mensaje del consiliario ha recordado momentos de otros años vividos por la hermandad señera de Alcázar Viejo.