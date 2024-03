Miércoles Santo 2024 en Córdoba: Un día difícil y duro vivido en el interior de los templos

Si a las 11:00 del Miércoles Santo el Ayuntamiento de Córdoba anuncia que cierra los parques de la ciudad por las rachas de viento previstas y las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pasan por otra jornada de Semana Santa amenazada de lluvia, lo lógico es que las hermandades del día comiencen la jornada cofrade con mucha incertidumbre y vislumbren una tarde más que difícil en lo que a realizar las tan deseadas estaciones de penitencia se refiere. Si no hay un milagro, las hermandades del Miércoles Santo vivirán sus estaciones de penitencia en el interior de sus templos.

Desde primera hora de la tarde la jornada pinta muy mal, después de que la primera hermandad en poner la cruz de guía en la calle, La Piedad, anuncie que no sale tan solo unos minutos después de la hora prevista para ello. “Lo cierto es que es una decisión muy triste”, defiende Luis Maya, quien fuera capataz del paso del Santísimo Cristo de la Piedad y la Virgen de Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra y uno de los máximos estandartes humanos en la imperiosa lucha por el desarrollo del que es uno de los barrios más pobres, no solo de Córdoba, sino también de España, Las Palmeras.

“En nuestro barrio de Las Palmeras, la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo se vive día a día, los vecinos las viven día a día, y se necesita un compromiso político, sin que importen las siglas, para luchar por el desarrollo del barrio”, reivindica Maya, justo cuando los sones de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Expiración, de Quesada (Jaén), alivian una jornada más que frustrada en el interior de la parroquia de San Antonio María Claret.

Poco tiempo después, El Perdón anuncia también que no sale. El Perdón no puede lucir el impresionante exornado de su paso de palio, el de María Santísima de Rocío y Lágrimas, con rosas, hypericum, proteas, rosas de pitiminí, orquídeas, algodón, pittosporum, amarelinho teñido y suculentas; en tonalidades blancas y beige. Ni el del paso de misterio de Nuestro Padre Jesús del Perdón , compuesto de calas, eryngium, anthurium, alhelíes, tulipanes, claveles spray, hypericum, orquídeas, helleborus, rosas, leucadendron, clavelinas chinas y amaranto; todas ellas en tonalidades vino tinto y morados. Demostrando que también es más que una obra de arte el oficio de vestir los pasos ornamentalmente.

No pasa mucho tiempo y La Paz hace lo propio, tampoco sale. Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia luce la túnica del 75 Aniversario y el exorno floral se compone de rosas, orquídeas, calas, clavel sangre, clavel purpura y crisantemos. María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada luce saya y manto de salida y la corona de su Coronación Pontificia, estando conformado el exorno floral con distintas variedades de rosas. El paso de palio estrena el pasado de los bordados del faldón delantero a un nuevo terciopelo y diversas mejoras de la estructura del mismo, destacando la realizada en el pollero del manto.

“Es una pena la Semana Santa que no está tocando vivir este año en Córdoba. Teníamos preparadas un par de sorpresas reservadas para el paso del cortejo por el Ayuntamiento y la plaza de Colón y que presentaremos el próximo año, si el tiempo nos lo permite”, detalla el subdirector de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Salud, Alberto López, banda que debía acompañar a Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia.

“Es un Miércoles Santo muy duro, pero nos acompañan unos 120 niños de esclavinas y tenemos que protegerlos en días como este. Es un día duro también porque íbamos a poner en la calle a unas 200 personas más en el cortejo y al final no ha podido ser. No obstante, casi 900 personas nos encontramos en el interior del Santo Ángel honrando a nuestros titulares”, detalla el hermano mayor de La Paz, Julio Mifsut, quien lamenta que no se puede ver por las calles, “la principal novedad que íbamos a presentar este año, los faldones en tonalidades verdes” de la Paloma de Capuchinos.

El goteo de agua sobre Córdoba no cesa al igual que tampoco cesa otro goteo, el de las suspensiones de los cortejos cofrades camino de la Mezquita-Catedral. Es el turno de El Calvario, que también decide no partir desde su sede canónica de la parroquia de San Lorenzo.

“El Miércoles Santo es un día muy feliz para nosotros, ya sea dentro del templo o fuera en la calle”, detallan desde la hermandad, desde la que “en estos tristes momentos” recuerdan a Pepe Bojollo, mítico sacristán de la parroquia de San Lorenzo, “para el que el señor del Calvario lo es todo y a quien le encanta verlo en la calle”. Un Señor que luce con una maravillosa túnica bordada por Mercedes Castro sobre “un calvario exornado al modo de Getsemaní”, mientras que el exorno de Nuestra Señora del Mayor Dolor está compuesto por rosas blancas “con tonos achampañados”.

No olvidan en la hermandad aquellas míticas saetas que la no menos mítica cantaora cordobesa María la Talegona le dedicaba al Cristo del Calvario a los pies de la iglesia de San Lorenzo. “Es lógico que para la Hermandad de El Calvario y para sus costaleros sea doloroso no salir hoy en estación de penitencia, llevan muchos meses preparándose para ello, pero, en este último caso, les queda el consuelo de haber portado hace pocas semanas al Señor en su salida extraordinaria por su 300 aniversario”, defiende el capataz del paso del Cristo, Jesús Ortigosa.

Ahora es la Misericordia la que decide no partir desde la basílica de San Pedro, con lo que se frustra una estación de penitencia compuesta por unos 450 nazarenos. “Somos la única hermandad de la Semana Santa de Córdoba que no ha bajado en cifra de nazarenos en lo que va de siglo y que todos los años ha subido en esa cifra”, defiende el cronista oficial de la corporación, Antonio Varo.

“Uno de los objetivos de esta hermandad es la de cuidar al nazareno. La Misericordia funciona actualmente a base de grupos de familias que van pasando de unas generaciones a otras”, añade. Mientras, el hermano mayor, José Manuel Maqueda, insiste en que “tenemos mucha tristeza y mucha pena por no haber podido salir, pero los pronósticos son infernales. En los nueve años que llevo como hermano mayor jamás hemos suspendido una estación de penitencia y eso se ha notado en la misa de hermanos, que ha transcurrido en el mayor de los silencios”, destaca.

La Pasión también suspende su estación de penitencia. María Santísima del Amor luce sobre un exorno compuesto por clavel blanco y crema, rosas, rosas de pitiminí, tulipán blanco, azucenas, clavel chino, verónicas y astromelias. Mientras, Nuestro Padre Jesús de la Pasión sobre iris morado, clavel rojo y morado, astromelias rojas y amarillas, tulipán en tonos rojizos y clavel chino. Desde la corporación de San Basilio, insisten en que “es una lástima que no se hayan podido lucir por las calles de Córdoba estos exornos inspirados en los Patios del barrio”.