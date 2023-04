Córdoba vive una Semana Santa "espectacular"

La Semana Santa de Córdoba de 2023 ha sido "espectacular". Hubo pleno de hermandades en las calles de la ciudad, un hecho que no se daba desde 2017 y que las inclemencias meteorológicas y la pandemia del coronavirus impidió entre 2018 y 2022. "Si no hubiera pasado lo del Resucitado -no pudo salir el Señor este Domingo de Resurrección por una avería en su paso procesional-, hubiera sido perfecta", califica el devenir de la Semana de Pasión a el Día la presidenta de la Agrupación de Cofradías, Olga Caballero.

En esa misma línea, el obispo Demetrio Fernández, comentó en los micrófonos de Catedral TV que "la Semana Santa ha sido espléndida". "Será una de referencia para el futuro", señaló el prelado. "Hemos salido de la pandemia y estamos más libres. La afluencia ha superado todos los récords", expuso. Además, añadió que "la Semana Santa es la gente que acude a la misma y ha sido una Semana Santa espléndida. Cada año tiene una expresión y un colorido diferente, pero este año fue completa".

"Las hermandades demuestran el contenido de nuestra fe. Siendo una fiesta religiosa, tiene sus momentos y lugares, aunque cualquier cofrade se da cuenta que el tránsito por la Catedral vale la pena porque es el cogollo de la Semana Santa", reconoció Demetrio Fernández, que vivió su decimocuarta Semana de Pasión cordobesa. Además, apuntó que "la bulla de niños y de gente y de pipas, todo forma parte del decorado; todo vale la pena si se salva la esencia de la Semana Santa".

Por su parte, Olga Caballero apuntó que fue "espectacular" pese a la incidencia con el Señor del Resucitado que no ha podido salir a la calle este Domingo de Resurrección. También apuntó la presidenta de las cofradías los "pequeños" problemas del paso de palio del Santo Sepulcro o el varal de la Virgen del Rosario, titular de la Expiración el pasado Viernes Santo. No obstante, le quitó hierro porque "son cosas que se pueden solucionar y no tienen mayor importancia".

En general, Olga Caballero cree que "la gente tenía ganas de Semana Santa y Córdoba ha estado prácticamente entera en la calle". "Las hermandades han dado fe" en una Semana de Pasión en la que la presidencia de las Cofradías quiso dar "las gracias al Cabildo por su ayuda en la Catedral y al Ayuntamiento, que está en contacto con nosotros y solucionando problemas que puedan surgir".

"Si no hubiera pasado lo del Resucitado, hubiera sido perfecta", destacó una Olga Caballero que incidió en "algunos retrasillos" en algunas cofradías. "Hay que estudiar un poco mejor el andar de algunas hermandades", expuso la presidenta, que quitó también peso al discurrir de las corporaciones por San Fernando y Cruz de Rastro. "Si tú andas, la gente se quita de en medio. Es verdad que se colapsa un poco y cuesta pasar, pero si una hermandad da una zancada, pasa perfectamente", apuntó. "En momentos puntuales, se forma más bullicio y es más difícil porque el humano no se da cuenta de que está estorbando, pero ha sido poca cosa", incidió.

La presidenta de las cofradías puso de calificación "un nueve" a la Semana Santa de Córdoba 2023 porque le ha dado "mucha pena que el Resucitado se haya quedado dentro; por las pequeñas incidencias, que son solucionables, y por los pequeños retrasos".

También quiso Olga Caballero destacar "el estreno del Cristo de la Piedad de Las Palmeras", una obra del imaginero cordobés Antonio Bernal que realizó su primera estación de penitencia el pasado Miércoles Santo tras haber sido bendecido el 19 de febrero o "los mantos nuevos, cada uno a su estilo", como el de la Virgen de la Trinidad o el de Gracia y Amparo.

En esta Semana Santa también destacaron los faldones del paso del Remedio de Ánimas, los faroles de Jesús Nazareno o la reforma del paso de María Santísima de las Lágrimas en su Desamparo. Y para 2024 se esperan más novedades en las cofradías cordobesas, que avanzan en los proyectos de los pasos de palio de sus titulares, como el de la Esperanza o el de la Piedad.

Por otro lado, también apuntó que subió "el número de nazarenos" y la afluencia de gente a los palcos y sillas ha sido de "un 100%". "El Lunes y el Martes Santo estuvieron al 98 y al 96%, pero resto de los días completos", expuso una Olga Caballero que también valoró que hayan solucionado "mucho" los problemas de visión del pasado en carrera oficial.

"La gente está más contenta que otras veces, pero intentaremos seguir solucionando problemas", comentó. Además, añadió que "siempre hay algo que arreglar, que estudiar y siempre hay que sumar y nunca restar para hacer la Semana Santa más grande posible para la ciudad de Córdoba". "Ahora toca solucionar algún flequillo que se haya quedado atrás", espetó una Olga Caballero que acabó la semana "cansada", aunque "sarna con gusto no pica".

También señaló la presidenta de la Agrupación de Cofradías que ahora se centra "en presentar pronto los estatutos -espera que sea en la asamblea del mes de junio- y en trabajar para las hermandades de gloria". "Todo el mundo ha colaborado y ha estado pendiente de la Semana Santa y estoy muy contenta, pero hay que seguir trabajando", expuso Olga Caballero tras cerrarse una Semana de Pasión con pleno de hermandades en las calles de Córdoba.