La hermandad del Císter de Córdoba presenta el diseño de la nueva túnica para el Señor de la Sangre

La hermandad del Císter, tras la celebración a lo largo de esta semana del solemne quinario y la función principal de instituto, presentó este domingo el diseño de la nueva túnica del Señor de la Sangre, que estaba también expuesto en besamanos durante todo el día de hoy en la iglesia conventual del Santo Ángel, sede canónica de la cofradía del Martes Santo.

El proyecto de una nueva túnica bordada para Nuestro Padre Jesús de la Sangre ha sido una iniciativa de la cuadrilla de costaleros del Señor, "con la pretensión de ser un regalo con motivo del cincuentenario fundacional de la hermandad, que celebraremos en 2026, así como por el 50 aniversario de la bendición de la imagen a celebrar en el año 2028", como indicó en un comunicado la cofradía del Martes Santo.

El diseño presentado este domingo en la iglesia conventual del Santo Ángel es del diseñador onubense Gonzalo Navarro Ambrojo, que contó con la colaboración de José de León Calzado, Historiador del Arte y restaurador, "inspirador del programa iconográfico que impregna el diseño de esta nueva túnica". "Iniciamos, así, un sueño anhelado por los costaleros y que, en unos años, verá la luz para deleite de los hermanos de la cofradía del Císter y de todos los cofrades, en general", apuntó la corporación.

Gonzalo Navarro se ha convertido "en los últimos años en un diseñador de referencia en el arte cofrade", señaló. Entre sus obras, más allá de lo realizado para las cofradías de Sevilla, destaca que en Córdoba es "el autor del proyecto de bambalinas y techo para el palio de María Santísima de la Esperanza y del diseño del llamador el paso de palio de la Reina de los Ángeles", que estrenará este próximo Martes Santo la hermandad del Císter.

José de León Calzado es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y conservador de Patrimonio Histórico, además de creador de contenidos culturales para medios de comunicación y redes. Durante esta presentación, intervino, junto con el diseñador, "para explicar el completo y original programa iconográfico que el autor ha seguido en el diseño de la nueva túnica y las singularidades que hacen de ésta una obra única en su tipología".

La túnica será "bordada en oro fino a realce sobre soporte de terciopelo de color púrpura o corinto, siendo elaboradas las piezas mediante las distintas técnicas de bordado tradicional con diversos tipos de puntadas y texturas en sus terminaciones", indicó la cofradía del Martes Santo. El diseño está basado "en un estilo barroco formado por una composición que sigue un ritmo matemático, con una geometría y una disposición en su superficie que procura, en todo momento, hacerlo respecto a canon".

Desde la comisión realizada por la hermandad del Císter para llevar a cabo este proyecto se le dio "total libertad al diseñador a la hora de dibujar, pero que intentara ser innovador". La cofradía del Martes Santo, en sus orígenes, estuvo "a la vanguardia de todas las hermandades que forman la Semana Santa de Córdoba". "Por eso se le pidió que, desde esa libertad, arriesgara e hiciera un diseño diferenciador, que aunque estuviera basado en las fuentes artísticas y, particularmente, en la tipología de bordado menudo de los siglos XVII y XVIII, intentara, en la medida de lo posible volver a la vanguardia", comentó la corporación.

La comisión del proyecto de diseño de la túnica del Señor de la Sangre considera que se ha buscado "la idea de excelencia, una vuelta de rosca a una iconografía que, no por usada infinidad de ocasiones, cayera en redundancia". "Hay que destacar que esa excelencia es la pluridisciplinariedad. En la era de la formación donde encontramos la generación mejor formada, el conocimiento del sentido barroco del rito y de hacer las cosas con un contenido es de capital importancia, y en esta túnica no solo se ha aportado un contenido singular, sino también un orden de lectura, que ya de por sí es muy original", esgrimió la cofradía del Císter.

La composición planteada se articula "en torno a un módulo ornamental principal que se repite los cuatro lados de la falda de la túnica: frontal, laterales, y trasera. Entre ellos otros cuatro módulos intermedios unifican la composición". La propuesta de elementos vegetales y florales que propone Gonzalo Navarro persigue cumplir "con el ritmo de cuatro establecido, incorporando singularidades distintivas y procurando una unidad estilística de conjunto e iconografía".

Como elementos vegetales que van distribuyendo la composición del conjunto encontramos "el acanto, que simboliza la Resurrección, y los cardos, como alegoría de la compasión amorosa". La idea es conjugar todo el programa iconográfico propuesto "a través de un sentido plástico y de refinamiento, con coherencia y racionalidad en la matemática, en la que las líneas sean líneas curvas y no alteradas". "Un dibujo muy bien realizado y detallista, con una constitución perfecta con flores muy bien dibujadas, que hacen que con un primer golpe de vista se vea la variedad de hojas que hay. No hay que buscarlas, si no que salen al encuentro del espectador", apuntó la corporación del Martes Santo.

En ese sentido, es fácilmente reconocible "los abrojos, las espinas o la hoja de roble que, respectivamente, simbolizan los padecimientos, la redención o la fuerza de la fe y la prefiguración de la Cruz. O la originalidad de la lectura, comenzando por la cartela trasera, donde se representa un ramillete de lirios del valle, que nos habla del principio de la Profecía, de la venida de Cristo, para llegar a la pasiflora de la cartela frontal que, siendo el fin de la Profecía, nos acerca a la Pasión de Cristo".

Además, tiene importancia "las hojas de laurel, alegoría del triunfo y eternidad de Jesús; o la hiedra, símbolo de la vida eterna". Un detalle muy bonito, con un trabajo precioso, se encuentra "en las mangas: en ellas podemos encontrar el clavel, prefigurando la llaga de cada mano y las margaritas, que indican la inocencia. Su presencia en las mangas contrarresta el símbolo de la condena que es el cordón que ata las manos de Jesús de la Sangre".

Desde la hermandad del Císter, que trabaja también en la restauración de las imágenes secundarias del paso de Nuestro Padre Jesús de la Sangre, se muestra "orgullosa del trabajo que Gonzalo Navarro ha realizado" y está convencida que se trata de "una obra singular, no hay nada que se le parezca, que posee unas características originales que hacen de este diseño una innovadora y atemporal". Este proyecto se llevará a cabo a través de "la colaboración de todos los devotos del Señor". Por ello, la túnica llevará escrito "el nombre de los donantes que superen la cantidad mínima establecida".