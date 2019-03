Nace la agrupación de electores Unión Democrática Independiente Montoreña

Un grupo de ciudadanos de Montoro, entre ellos el exconcejal socialista José Romero, aspirará al gobierno de la ciudad en las próximas elecciones mediante la agrupación de electores Unión Democrática Independiente Montoreña (UDIM). "Un grupo de mujeres y hombres de nuestra ciudad, con diversas ocupaciones, trabajadores de diferentes sectores económicos, tenemos la intención de trabajar para concurrir a las elecciones locales del próximo día 26 de mayo", es el mensaje que este viernes han difundido en las redes sociales.

Esta iniciativa surge desde la base de diferentes sectores del municipio, "con la intención de establecer cauces de diálogo constructivos con la ciudadanía y con el resto de fuerzas políticas de nuestra localidad". "Entendemos que desde el trabajo en grupo y teniendo como premisas el diálogo, la comprensión, la razón y el consenso, se pueden cambiar las cosas", se ha presentado UDIM, que entra así en la pugna por la Alcaldía con el PSOE, que siempre ha gobernado en el municipio, el PP, IU y Vox, que también presentará candidatura.

En sus primeras palabras públicas, UDIM asegura que no plantean la iniciativa "contra nada y mucho menos contra nadie". "A lo largo de los días iremos haciendo públicas nuestras propuestas, nuestros proyectos y también recogeremos de la sociedad aquellos otros que nos trasladen desde los diferentes sectores y que puedan ser llevados a cabo", han anunciado.

Fuentes de la agrupación de electores han asegurado que ya cuentan con el centenar de avales que les exige la ley electoral para poder presentarse a las elecciones. "Los integrantes de este grupo de montoreños comprometidos no tenemos otra intención que trabajar por y para Montoro, no tenemos más aspiraciones políticas que ésas, no pretendemos servirnos de la política para nada, vamos a darle a la política el sentido que para nosotros tiene, la vía, la herramienta de la que dispone una sociedad democrática para tomar las decisiones que contribuyan a mejorar, en todos los ámbitos, la vida de las personas y a construir un futuro mejor para las generaciones venideras", aseguran.