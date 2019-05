El tren pasa de largo de Villanueva de Córdoba

El tren pasó de largo bajo la mirada de incredulidad de los viajeros que esperaban en la estación de Villanueva de Córdoba y bajo el asombro de los usuarios que tenían la localidad jarota como final de trayecto. Ocurrió el pasado jueves en el tren Algeciras-Madrid, que tenía prevista su llegada a las estación jarota a eso de las 18:38, pero que en lugar de parar, tal y como estaba previsto, pasó de largo.

La voz de alarma la ha dado la plataforma Que pare el tren en los Pedroches, quien ha lamentado que la situación afectó a “viajeros que tenían que conectar con otros medios de transporte, a personas que esperaban disponer del autobús y familiares que se quedaron esperando que alguien se responsabilizara de la situación y la resolviera”.

La respuesta oficial de lo sucedido, por su parte, ha venido de la mano de Renfe. Fuentes de la empresa ferroviaria han confirmado a el Día los hechos y los han vinculado a un “error en la programación de la vía de circulación” del citado tren.

Esto provocó, según las mismas fuentes, que el tren que iba en dirección a Madrid “pasara por una vía distinta a la vía general, que no le permitía parar”. Y claro, eso hizo que una quincena de personas que tenían previsto bajar en Villanueva de Córdoba no pudieran hacerlo y que otras tantas, que tenían el billete comprado hasta Madrid tampoco pudieran hacerlo en el horario previsto, ya que el tren no se detuvo.

Ante esta situación, desde Renfe se puso en marcha un plan alternativo para los afectados.Así, en el caso de los que tenían como destino la localidad jarota siguieron en el mismo tren hasta Puertollano (Ciudad Real) y, desde allí, se montaron en un AVE que paró en Villanueva de Córdoba. Mientras, los viajeros que tenían previsto coger el mismo tren desde esta localidad pedrocheña tuvieron que esperar al que pasaba sobre las 19:20 con dirección a Madrid. Según Renfe, esta situación provocó una demora de tres cuartos de horas a los afectados por este error en la vía.

A pesar de la solución ofrecida por Renfe, la asociación que preside Daría Romero ha recordado que los viajeros no contaron con un autobús “para poder desplazarse a los municipios cercanos” y que, además, no recibieron ninguna explicación.

Según el colectivo, con este hecho “se demuestran dos cosas: que pueden parar todos los trenes que hagan falta y que lo único que se necesita es voluntad política, pero también que ninguno de nuestros políticos y representantes de cualquier signo pone el grito en el cielo por este tipo de cosas tan graves que suceden en nuestra comarca porque sus intereses son otros”.

En esta misma línea, la asociación ha recordado también que “son nuestros alcaldes y los responsables de las distintas Administraciones –ayuntamientos, mancomunidad, Junta de Andalucía y Gobierno central– los que tienen que moverse para resolver este problema y los que tienen la obligación moral e institucional de luchar por nuestra comarca”. Las infraestructuras, ha continuado, “son el primer paso para parar esa despoblación de la que tanto se habla y a la que tan pocas trabas se le ponen”.

Esta situación, además, ha provocado que el PSOE en Villanueva de Córdoba haya abierto una petición en la web change.org, en la que demanda al Ministerio de Fomento que paren más trenes en la estación jarota y se amplíen los horarios de los trenes. Para los socialistas, este hecho “ha sido la gota que ha colmado el vaso”.