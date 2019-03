Los Pedroches reclama que paren más trenes en la estación de Villanueva de Córdoba

Algo más de medio millar de personas de la comarca de Los Pedroches han reclamado que paren más trenes en la estación de Villanueva de Córdoba. La concentración ha estado organizada en la localidad jarota por la Plataforma Que pare el tren en Los Pedroches y apoyada por alcaldes y representantes públicos de la zona de distinto signo político, como el primer edil de Añora, Bartolomé Madrid (PP), o el regidor del El Viso y presidente de la mancomunidad pedrocheña, Juan Díaz (PSOE). También han estado presentes en la concentración el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, y el número uno del PP al Congreso de los Diputados por Córdoba, Andrés Lorite, entre otros. Y la han apoyado las organizaciones empresariales de Hinojosa del Duque –Hinoade–, Pozoblanco –Adepo– y Villanueva de Córdoba –Asevi–, tal y como ya adelantó la presidenta de la Plataforma, Daría Romero.

“El 29 de marzo se cumplieron cinco años del inicio del funcionamiento de la estación de tren de Los Pedroches; y en este tiempo se ha demostrado que la estación es más que útil, que tiene muchísima más demanda de lo que aparentemente es, pero las cosas siguen como estaban”, ha defendido Romero. “El descenso de población que sufren Los Pedroches indica que no podemos desaprovechar ni una infraestructura que contribuya al desarrollo económico y a la fijación de la población en nuestra comarca”, ha añadido.

La presidenta del colectivo ha insistido en que la petición de más trenes se basa “en un estudio que hemos hecho con datos de 2017 y que demuestra que la estación es absolutamente útil, que ha sido un éxito y que está dando servicios”. En ese estudio comparan a la estación de Los Pedroches “con una parecida a la nuestra”, la de Puente Genil. “En la relación viajero por tren la de Los Pedroches gana por goleada”, ha puntualizado Romero. “En 2017, Puente Genil tenía 51.000 viajeros al año y nosotros, 38.000; con esas cifras, la estación de Puente Genil tiene 26 trenes diarios por seis la de Los Pedroches”, ha detallado la presidenta del colectivo, quien ha insistido que han entregado ese estudio “que avala nuestra petición” a todos los políticos “relevantes” que han pasado por la comarca.

Romero ha defendido que el momento de la reivindicación es “el oportuno, porque hay una sensibilidad política que no debemos desaprovechar, porque como ya se ha demostrado en todo este tiempo esta sensibilidad se acabará cuando terminen las elecciones. Esperamos que ahora que van a venir a pedirnos el voto tomen de verdad cartas en este asunto y resuelvan la situación, cuando además no tiene ningún coste. El añadir trenes a la estación de Los Pedroches no tiene coste alguno; es tan sólo una cuestión de voluntad política en un momento en el que pasan más de un centenar de trenes diarios por nuestra estación”.

Romero ha apuntado que hasta ahora el colectivo se ha mantenido al margen “porque entendíamos que esta petición era una obligación por parte de los alcaldes que nos rigen y de las autoridades de Córdoba, de la Junta y del Gobierno central, de ponerse de acuerdo y llevar a cabo las reformas que necesitamos, pero está claro que aquí somos pocos, estamos desperdigados y no les importamos nada”.

Asimismo, ha recordado que la Plataforma luchó durante siete años por que la estación se abriera “y ahora estamos dispuestos a seguir adelante con nuestra reivindicaciones para que paren más trenes y a dar la tabarra a quien sea necesario”. “Seguiremos pidiendo a nuestros ciudadanos que nos apoyen y nos acompañen en las movilizaciones para que los políticos se enteren de una vez de que a la comarca de Los Pedroches hay que dotarla de más trenes, que es muy facilito y no tiene coste alguno; hay que dotarla de mejores carreteras; hay que mejorar esos caminos por los que circula la riqueza de la comarca y, en definitiva, pedirles que nos echen cuenta, que ya es hora”, ha insistido.

La Plataforma también le ha demandado a la Junta un mejor servicio para el autobús que conecta con la estación. “Ese autobús estaba diseñado en un principio con cuatro llegadas a la estación cuando hay seis trenes, creando además una desinformación en la gente que ha hecho que sea muy poco rentable y que esté medio sin utilizar”, ha dicho. Romero ha sentenciado que “la culpa no está en que los ciudadanos no quieran usar ese autobús;la culpa es que no se sabe dónde va a estar ese autobús, dónde espera, si se va si llega un poco más tarde el tren dejando a personas desamparadas allí...tenemos ejemplos múltiples que avalan esa queja del servicio del autobús, por lo que la Junta tendrá que analizar qué es lo que está pasando con ese autobús y resolver esa situación”, ha defendido la presidenta de la Plataforma.