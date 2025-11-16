Tensión en Puente Genil tras producirse disparos: la Guardia Civil detiene a un hombre y efectúa varios registros

Operación de la Guardia Civil en el barrio de Santo Domingo de Puente Genil.

Clima de tensión en Puente Genil tras escucharse varios disparos la pasada madrugada. La Guardia Civil ha intensificado el dispositivo de seguridad que mantiene en la localidad, ha abierto una investigación y, con autorización judicial, se están efectuando varios registros.

Fruto del dispositivo puesto en marcha por el Instituto Armado y de la investigación realizada se ha producido la detención del presunto autor de los disparos.

La investigación continúa abierta y, de hecho, hay varias calles acordonadas en las que están trabajando de forma intensa los agentes.

Calles acordonadas

Efectivos de la Guardia Civil han acordonado parte de la calle Luis Vives y de Pintor Juan de Guzmán, en el barrio de Santo Domingo, tras los disparos que se escucharon la pasada madrugada, un suceso que ha motivado un importante despliegue de efectivos en esta zona de la localidad.

Cordón policial en la calle Luis Vives de Puente Genil. / José Manuel Cabezas

Al parecer, en torno a las 02:00 de la pasada madrugada, varios disparos alertaron a todos los residentes. Rápidamente, se puso en marcha un operativo policial para tratar de determinar las causas de este suceso e identificar al autor o autores de dichos disparos. En torno a las 16:00, se han vuelto a oír dos disparos más.

La situación ha generado un gran revuelo en esta parte del municipio, especialmente por la gran presencia policial que se ha personado en la zona y por el hecho de haberse acotado parte de la calle.

Relacionado Investigados dos conductores que iban a 160 kilómetros por hora en una zona limitada a 70 en Córdoba

No es la primera vez que se escuchan disparos en esta zona de Puente Genil, aunque nunca antes se había generado este operativo con tanto despliegue de agentes. Por el momento, no ha trascendido que haya personas heridas por este suceso, mientras que la Guardia Civil ha detenido a un hombre.