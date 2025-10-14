Siete municipios de Córdoba, en riesgo "alto" de despoblación

Siete municipios de Córdoba han sido clasificados con prioridad "alta" en la lucha contra la despoblación en la I Estrategia frente al Desafío Demográfico recién aprobada por la Junta de Andalucía. De estas siete localidades, seis pertenecen a las comarcas del Norte de la provincia: el Alto Guadiato (Fuente Obejuna, La Granjuela y Valsequillo) y Los Pedroches (Pedroche, Santa Eufemia y Torrecampo). El séptimo pueblo, Zuheros, es el único del Sur incluido en esta lista prioritaria. Entre todos, apenas suman 8.800 habitantes; el de mayor población es Fuente Obejuna, con 4.357 vecinos, y el más pequeño es Valsequillo, con 361.

Para tener en cuenta esta clasificación, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha evaluado nueve indicadores fijos, como la densidad de población, la tasa de crecimiento, el índice de envejecimiento, el índice de dependencia, la tasa migratoria, la edad media poblacional, la ratio de masculinidad y la tasa de empleo. Se considera que el riesgo es "alto" cuando las localidades cumplen siete o más de estos parámetros. Algunos topes son que la densidad de población sea menor a los 20 habitantes por kilómetro cuadrado; que el desempleo afecte a más del 20,3% de la población activa; que la edad media de los vecinos supere los 50 años o que la población de más de 64 años sea superior a la que aún no está en edad de jubilación.

21 pueblos, en riesgo "medio"

Teniendo en cuenta estas variables, siete de los 77 municipios de Córdoba se consideran en prioridad "alta" y otros 21 pueblos en prioridad "media", ya que cumplen entre cuatro y seis de los indicadores fijos. En orden alfabético, esta lista la engrosan Belalcázar, Belmez, Los Blázquez, Carcabuey, Cardeña, Conquista, Espejo, Espiel, Fuente La Lancha, El Guijo, Hinojosa del Duque, Iznájar, Luque, Valenzuela, Villaharta, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto, Villaviciosa de Córdoba y El Viso. La gran mayoría de estos municipios se sitúan, de nuevo, en las comarcas del Norte de Córdoba. En el mapa de abajo, las localidades en riesgo alto aparecen en rojo y las de riesgo medio, en naranja.

Mapa del riesgo de despoblación. / El Día

Por último, hay 22 localidades clasificadas en prioridad "baja", esto es, que cumplen dos o tres de estas variables. Son Adamuz, Alcaracejos, Almedinilla, Añora, Bujalance, Cañete de las Torrres, El Carpio, Doña Mencía, Dos Torres, Encinas Reales, Fuente-Tójar, Hornachuelos, Montalbán, Montoro, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Obejo, Palenciana, Pedro Abad, Villa del Río y Fuente Carreteros. En el mapa superior, aparecen en amarillo.

Así, de los 77 municipios cordobeses, un total de 50 aparecen recogidos en esta primera estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía, lo que equivale al 66%. Teniendo en cuenta que las capitales de provincia y los núcleos de más de 10.000 habitantes no se han tenido en cuenta, sólo 15 pueblos cordobeses escapan a los problemas de la sangría demográfica. Se trata, de mayor a menor población, de Fuente Palmera, Rute, Fernán Núñez, Almodóvar del Río, Castro del Río, La Rambla, Posadas, Benamejí, Villafranca, Santaella, Montemayor, Cañete de las Torres, La Victoria, La Guijarrosa y San Sebastián de los Ballesteros.

El reto demográfico, un "desafío para la sociedad y los poderes públicos"

La Consejería explica que "el reto demográfico es un desafío para nuestra sociedad y los poderes públicos", y "hace referencia al conjunto de transformaciones y desequilibrios que se producen en la población por su evolución histórica, su estructura por edad y su distribución territorial". Entre los factores clave destacan el envejecimiento progresivo de la población, la reducción sostenida de la natalidad, el descenso del número de personas jóvenes y la concentración demográfica en áreas urbanas, en detrimento de las zonas rurales, de montaña o del interior, que van quedando más dispersas y despobladas.

Una calle de Valsequillo. / El Día

Estas dinámicas demográficas tienen un "impacto directo en la sostenibilidad económica, social y territorial, afectando al equilibrio presupuestario y ecológico, así como al modelo de prestación de servicios públicos". En particular, "generan una creciente presión sobre el sistema de pensiones, los servicios sanitarios y los servicios sociales de atención a la dependencia y a las personas mayores", explica el departamento que lidera el cordobés José Antonio Nieto. Asimismo, el reto demográfico repercute en la cohesión territorial, "dificultando el acceso equitativo a servicios básicos, comprometiendo el mantenimiento de los ecosistemas tradicionales, la viabilidad de las infraestructuras y el desarrollo equilibrado de todos los territorios".

Según los datos más recientes, aproximadamente el 85,4% de la población andaluza reside en municipios con más de 10.000 habitantes. Este porcentaje se desglosa de la siguiente manera: el 40,2% en municipios con más de 100.000 habitantes, y el 45,2% en municipios de tamaño intermedio, entre 10.000 y 100.000 habitantes. Por el contrario, sólo el 14,6% de la población vive en pueblos con menos de 10.000 habitantes, lo que "refleja una tendencia hacia la urbanización y un desafío creciente de despoblación en las zonas rurales". Esta distribución indica una marcada concentración de la población en áreas urbanas y semiurbanas, especialmente en zonas costeras y en áreas metropolitanas de grandes ciudades como Sevilla, Málaga o Granada.

Plaza principal de La Granjuela. / El Día

En este contexto, la meta de la estrategia, que se revisará en 2030, es mantener un crecimiento demográfico que permita alcanzar los 10 millones de habitantes, mejorar la convergencia económica con la media de las comunidades autónomas y consolidar a Andalucía como región dinámica y sostenible.

Para ello, la estrategia plantea "combinar medidas de carácter social, económico y territorial, garantizando que el desarrollo de las áreas urbanas no se produzca a costa del deterioro de las zonas rurales".

Se trata, en suma, de reforzar los servicios públicos en los municipios pequeños, mejorar la conectividad física y digital en todo el territorio y aprovechar las oportunidades ligadas a la transición energética, la economía circular y la innovación. En definitiva, la estrategia "propone un nuevo relato que deje atrás la visión de Andalucía vaciada y proyecte la imagen de un territorio diverso, cohesionado y con oportunidades de futuro, donde tanto ciudades como pueblos contribuyan al progreso común".