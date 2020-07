Puente Genil también se queda sin fiestas: suspendida la Feria Real

La localidad de Puente Genil se quedará definitivamente sin su Feria de Agosto. El concejal de Festejos y Participación Ciudadana, Jesús López (PSOE), ha informado este lunes de que la Feria Real no se celebrará este año “al no poder asegurar el Ayuntamiento que no se produzcan aglomeraciones en el recinto ferial”. López ha recordado que la mayoría de ciudades y pueblos de Andalucía no van a poder celebrar este año sus tradicionales ferias debido a la crisis sanitaria, si bien ha adelantado que el Consistorio trabaja en una programación musical para el mes de agosto, "con el fin de garantizar al menos una contratación para las orquestas locales que se dedican a este tipo de actividades”.

No obstante, el edil no ha precisado dónde se llevarían a cabo estas actuaciones, ni tampoco los porcentajes de aforo establecidos para el desarrollo de las mismas.

Hay que recordar que hace unas semanas ya se cuestionó tanto al alcalde como al concejal de Festejos por este asunto, aunque ambos coincidieron en que la decisión definitiva se tomaría durante el mes de junio, aunque hasta ahora Jesús López no se había pronunciado abiertamente sobre este tema. En aquel momento, el edil ya anunció que dentro del presupuesto municipal su delegación había reservado una partida de 30.000 euros para la Feria, aunque quedaba en el aire tanto la ejecución de la misma como el propio desarrollo del evento “en función de las circunstancias”.

Y es que Festejos ha tratado de dilatar al máximo los plazos, “puesto que estaba descartada una feria como la que hasta ahora estábamos acostumbrados a ver, y había que sentarse con los colectivos, para estudiar ese formato y ver si realmente podíamos llevarlo a la práctica”, ha argumentado López.

El concejal de Festejos ha dicho ser consciente de que hay colectivos como los feriantes y las orquestas del pueblo "que tienen en este tipo de eventos una fuente de ingresos muy importante, y dado que este año no se va a celebrar ninguna verbena por la situación, la intención es no dejar a nadie atrás”.

“Tenemos que valorar también que a la gente hay que darle la oportunidad de distraerse y despejarse, pero hay que ver cómo se puede llevar eso a cabo, en qué formato, y también cómo puede abordarse sirviendo de reactivación para el comercio local”, ha afirmado el concejal, quien preguntado por la celebración del Festival de Cante Grande Fosforito, que el alcalde adelantó que se celebraría en un formato diferente al habitual, dijo que en los próximos días la concejala de Cultura y Promoción del Flamenco, Eva Torres, dará más información al respecto.