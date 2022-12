Puente Genil rinde homenaje al arqueólogo Luis Alberto López Palomo, figura clave en el yacimiento de Fuente-Álamo

La Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez de Puente Genil ha sido el escenario elegido para albergar la exposición gráfica que conmemora el cuadragésimo aniversario del inicio de las excavaciones en el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo (1982-2022), que supone el preludio de las actividades que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses.

El acto ha servido también para tributar un merecido homenaje institucional a la figura del profesor, investigador y arqueólogo, Luis Alberto López Palomo, un referente en la materia y un hombre cuyo trabajo ha sido absolutamente esencial para entender cómo ha sido la evolución de este enclave arqueológico a lo largo de las últimas décadas.

Durante la inauguración, a la que han acudido numerosos familiares, amigos del profesor López Palomo, el alcalde, Esteban Morales, que ha estado acompañado de la concejala de Turismo, Ana Carrillo, ha resaltado no solo la figura individual del arqueólogo, sino su gran aportación a la cultura pontanesa desde su trabajo en las excavaciones en Fuente-Álamo, recordando que la arqueología y la familia han sido las dos grandes pasiones que han marcado su vida.

Por su parte, el profesor ha hecho uso de la palabra para corresponder al cariño de los presentes, pronunciado emotivas palabras. “Me encuentro absolutamente desbordado, después de mi vida anacorética de los últimos años, alejada del mundanal ruido, y de pronto, me veo envuelto en una realidad, increíblemente hermosa para mí”, ha afirmado emocionado Luis Alberto López, quien también ha tenido palabras de agradecimiento “para los que están y para los que no”.

A sus 83 años, López Palomo ha recordado a las primeras personas que estuvieron trabajando mano a mano en las excavaciones iniciales y ha subrayado que las mismas han sido un periplo de “luces y gloria” y “tristeza y abandono” hasta que “el Ayuntamiento se puso serio y decidió excavar el mosaico nilótico, dando paso posteriormente a una gestión que ha sido 100% municipal; por eso mi trabajo tiene un valor relativo, porque yo he trabajado allí con alma, corazón y vida, pero si no hubiera tenido detrás el respaldo del Ayuntamiento no hubiera podido hacer absolutamente nada”. El arqueólogo también ha tenido palabras de recuerdo para el recientemente desaparecido Pepe Montesinos, por su trabajo en la restauración de muchos de los mosaicos del yacimiento.

La muestra ofrece un recorrido por las imágenes de los diferentes procesos de las excavaciones realizadas en la villa romana, y permanecerá abierta hasta el 29 de enero. También habrá un concurso educativo para que los alumnos y alumnas demuestren sus dotes y capacidades para hacer la mejor visita guiada posible al yacimiento. Del mismo modo, de enero a mayo, se realizarán talleres infantiles con diferentes temáticas, tales como la arqueología, alfarería, mosaicos o azulejos decorativos.

Paralelamente, de diciembre a marzo, Puente Genil participará en el concurso nacional de recreaciones y reconstrucciones virtuales en 3D, con un premio específico para la villa romana de Fuente-Álamo. Asimismo, durante los días 29 y 30 de abril habrá un encuentro de recreación histórica, los días 12 y 13 de mayo un workshop de gestores de patrimonio en el ámbito andaluz, y en junio también se desarrollará una actividad en la que se analizarán los hitos más destacados del yacimiento.