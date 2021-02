El presupuesto municipal de Puente Genil aumenta en un 1,9% y se aprobará a mediados de marzo

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Carrillo y el concejal de Obras y Urbanismo, Chencho Moreno, han desglosado las líneas generales del presupuesto municipal de 2021, cuentas sobre la que ya esbozó una primera valoración el alcalde, Esteban Morales, la pasada semana, y que se aprobarán, previsiblemente, en el transcurso de un pleno extraordinario a celebrar a mediados de marzo.

Carrillo dijo que el montante de las cuentas, que ascenderán a 27,7 millones de euros, supone un incremento de un 1,9% con respecto a las del pasado ejercicio, destacando el carácter social del borrador, “apoyando a aquellas familias que peor lo están pasando” y vertiente inversora, ya que se consigna una operación de crédito de 3,5 millones de euros.

“Son unos presupuestos equilibrados entre ingresos y gastos”, dijo la edil, quien indicó que el capítulo I de personal cuenta con una partida de 8,3 millones de euros –con un incremento de 450.000 euros en los últimos dos años-, incluyendo la subida del 0,9% para los funcionarios así como la Oferta de Empleo Público 2020, que permitirá la dotación de nuevas plazas.

En lo que se refiere a gasto social, el Ayuntamiento también consigna 4,7 millones de euros, con diferentes partidas como las de ayuda a las familias (420.000 euros), plan de apoyo a las familias (150.000 euros), ayuda a domicilio municipal (480.000 euros), así como 3,5 millones de euros en dependencia, además del mantenimiento de convenios con diferentes colectivos como Afasur o Disgenil, entre otros.

La concejala de Hacienda también valoró la dotación de partidas para el área de Seguridad Ciudadana, Centro de Información a la Mujer, desarrollo de actos y eventos culturales, festival flamenco, colaboración con la Agrupación de Cofradías, Escuela Municipal de Música, Mesa Local de la Juventud, CortogeniAl, inversiones en patrimonio y el programa Noches en la villa en el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo.

Así mismo, se consignan 50.000 euros para el traslado del mosaico nilótico a Puente Genil y 70.000 euros para la delegación de Participación Ciudadana. Asimismo, las cuantías de los convenios con los clubes deportivos se mantendrán en este 2021. Igualmente, se establecen partidas para el mantenimiento de los servicios públicos, los convenios con Asojem y Asociación de Comercio y la apuesta por el mantenimiento de los centros educativos “incluidas las tareas de desinfección de los mismos, que no corresponden al Ayuntamiento pero que también estamos haciendo”.

Sobre el capítulo de inversiones, Carrillo avanzó el que Consistorio también trabajará en el ámbito de la conservación de edificios, con una partida de 700.000 euros para la rehabilitación de La Alianza y mejoras en el Mercado de Abastos y espacios museísticos de Los Frailes. “Es un presupuesto realista y equilibrado para los ingresos que tenemos”, dijo la concejala, quien añadió que el borrador se entregó a la oposición el mismo día de la comparecencia del alcalde la semana pasada.

“Ellos (PP e IU) hicieron una valoración adelantando sus líneas rojas, pero evidentemente en el presupuesto no hay partidas para todo, hay que ir marcando prioridades y los grandes proyectos son los que tenemos, porque el Ayuntamiento no tiene dinero para acometer todo, de hecho, somos de los pueblos de más de 20.000 habitantes que recaudan menos en IBI. Si otras administraciones no nos echan una mano, todo tiene que ser a pulmón del Ayuntamiento, de ahí que pida a la oposición que sea realista, ya que todos queremos mejorar Puente Genil”, afirmó Carrillo.

Por su parte, Chencho Moreno agradeció el trabajo realizado por Carrillo y los técnicos municipales para confeccionar un presupuesto que calificó como un “puzzle muy complicado de cuadrar”. “Pese a ello, estamos bastante contentos con este documento, va en la línea continuista que iniciamos hace seis o siete meses y tiene como pilares los servicios sociales y la seguridad ciudadana, todo ello con una apuesta ambiciosa de inversiones para inyectar dinero en la economía local”, aseguró.

En el apartado de infraestructuras, Moreno precisó que se destinarán partidas a la adquisición de maquinaria en la EDAR, para el Profea, el impulso para la puesta en valor de La Alianza, una partida de 100.000 euros para los equipamientos de los parques infantiles y zonas ajardinadas, destacando la inversión en el Parque de Los Pinos, el acondicionamiento de la calle Bailén y paseo fluvial, inversiones de 450.000 euros para la mejora de vías públicas, actuaciones en Río de Oro, una partida de 48.000 euros para reparaciones urbanísticas en San Luis, además de una dotación de 881.000 euros para el inicio de la construcción de la piscina al aire libre en Los Llanos del Cristo de Miragenil, un proyecto que en una primera fase tiene por objeto crear las infraestructuras en esa zona, viéndose complementado con la aportación del proyecto Ciudad amable concedido por la Junta de Andalucía y valorado en 400.000 euros.

Asimismo, habrá inversiones para la adquisición de una carretilla elevadora en el Cementerio, y mejoras en la Capilla, la renovación de las redes de abastecimiento, y convenios con asociaciones como La Guarida, destacando igualmente la salida de la plaza de inspector urbanístico y la incorporación al Ayuntamiento de un técnico de administración general.

Moreno añadió que “estamos en un año complicado porque el covid-19 lo condiciona todo, y es difícil hacer previsiones, pero estamos centrados en lo importante, para tener la mayor normalidad posible y que los imprevistos nos afecten lo menos posible”. “Esperamos que estas cuentas tengan aceptación por parte de la oposición y estamos abiertos a recibir propuestas, pero que sean sensatas con el fin de que puedan tener encaje en los presupuestos”, concluyó.