Puente Genil presenta un presupuesto de 27,7 millones de euros y un marcado carácter "inversor"

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha comparecido para dar cuenta de los ejes que tendrá el próximo presupuesto municipal, con la pretensión de ser aprobado a mediados de marzo. Morales ha apuntado que el trabajo realizado por el equipo de Gobierno de PSOE y Cs ha conformado unas cuentas con un marcado carácter "inversor", ya que en el actual contexto de crisis, "el Ayuntamiento puede crear riqueza y empleo".

Morales ha explicado que las cuentas ascenderán a unos 27,7 millones de euros, medio millón de euros más que en 2020, una subida que se debe a la inclusión del préstamo para inversiones que ronda los 3,5 millones de euros. En concreto, las líneas generales del presupuesto pasan por una apuesta por los servicios sociales, por la programación cultural, aportaciones a colectivos y ámbito de participación ciudadana, y las inversiones propiamente dichas.

Sobre Servicios Sociales, el alcalde ha subrayado la continuidad de las políticas de apoyo a las familias que peor lo están pasando, si bien la partida se reduce en 120.000 euros con respecto al pasado ejercicio, descenso que el regidor ha justificado por la previsión de una mejora de la situación económica en paralelo a la evolución favorable de la pandemia.

Morales ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento mantiene su aportación a la ayuda a domicilio municipal y a la dependencia, en la línea del trabajo desarrollado en los últimos años que ha sido reconocido por la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales.

En el ámbito de la programación cultural, el Ayuntamiento dará cabida a actividades ligadas a la cultura como la semana lírica o al teatro, consignando también partida para el Festival de Cante Grande Fosforito, "que volverá a estar condicionado por la pandemia" y para el programa Noches en la villa de Fuente-Álamo.

En materia de colectivos, se mantienen los convenios con los clubes deportivos aumentando las partidas fijadas para apoyar a los clubes más modestos, además de "intentar colaborar con todos los colectivos de Puente Genil".

Por último, en materia de inversiones, Esteban Morales ha dicho que con la partida de 3,5 millones de euros se prevén las inversiones en la zona del río, la Alianza, la futura piscina en el entorno de los Llanos del Cristo en Miragenil, además del arreglo de la zona del Río de Oro. "Daremos continuidad a los proyectos PFEA para el arreglo y mejora de barrios y otras zonas de la localidad, y además articularemos una mejora de las vías públicas, con un plan de asfaltado serio, dotado con 400.000 euros, en el que se contemplan el arreglo de la continuación de la calle Don Gonzalo en calle Ancha, y arreglo de calles en la zona de Santo Domingo". Aquí, previsiblemente, se incluirán tramos del entorno de Rodolfo Gil y Ramón y Cajal en las cercanías del R1, que presentan un mal estado, "así como la calle Cortes Españolas, que soporta un elevado volumen de tráfico y donde se suavizarán los resaltos".

El alcalde también ha aprovechado la ocasión para hacer una comparativa de los datos del desempleo en la localidad en relación a otros municipios de tamaño similar en la comarca. Según esos datos, el paro en Puente Genil pasó de 3.256 desempleados en febrero de 2020 a 3.461 en enero de 2021, lo que supone un incremento de 6,30%, una cifra "que no es excesivamente mala" según el alcalde, comparada con los incrementos de Palma del Río (24,27%), Antequera (22,84%), Córdoba (19,24%), Lucena (17,52%), Écija (10,36%), Cabra (7,83%) o Montilla (7,14%).

"Con los proyectos PFEA y el plan de pequeñas inversiones estamos trabajando de mantener empleo y los datos reflejan que no tenemos la destrucción masiva que se está produciendo en otras localidades", ha agregado.

Respuesta a las críticas de la oposición

En su rueda de prensa, el alcalde también se ha referido a las críticas que tanto el portavoz del PP, Sergio Velasco, como el de IU, Jesús David Sánchez, han vertido en los últimos días contra el equipo de gobierno, calificando de "estrategia de oposición inútil", la que ambos partidos están manteniendo.

"Si Izquierda Unida no tiene voluntad de aportar y se mantiene en sus planteamientos actuales, está claro que ya tiene razones para justificar su no apoyo a los presupuestos y nosotros no perdemos el tiempo", ha dicho el alcalde, quien ha indicado que con actitudes como las de la formación sobre asuntos como el pliego de eficiencia energética, "será imposible, una año más, que voten a favor del presupuesto".

Con relación al PP, Morales también ha dicho estar sorprendido con algunas de las propuestas que ha lanzado recientemente Sergio Velasco, "que plantean una dotación económica que escapa del presupuesto y que resultan difícilmente asumibles, especialmente en lo que se refiere a ayudas directas a comerciantes y hosteleros, planteándolas hace apenas unos días".

"Este año vamos a mantener el plan de bonos de consumo que ya se puso en marcha hace unos meses y esperamos contar con nuevos recursos para estos sectores en los remanentes que se tienen que incorporar al presupuesto", ha asegurado el alcalde, quien ha reprochado a Velasco su afirmación sobre el hecho de llevar diez años en la Alcaldía.

"Son los mismos años que él lleva en la oposición, porque su partido, salvo un pacto puntual de gobierno hace muchos años, nunca ha gobernado en Puente Genil, y vista la tendencia actual de las últimas elecciones debería preocuparse de situar mejor a su partido, ya que en unas elecciones fueron superados por Cs y en las últimas generales por Vox, con lo cual deberían intentar ayudar más y ponerse a trabajar en esa labor", ha insistido Morales, quien ha lamentado que tanto PP como IU "estén poniendo condiciones ineludibles para no apoyar el presupuesto".