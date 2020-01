El presupuesto municipal de Priego de Córdoba incluye tres millones para inversiones

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ya cuenta con el presupuesto de 2020, tras su aprobación en el Pleno, y que recoge más de tres millones de euros para inversiones, entre las que se encuentran se encuentran la primera fase de la piscina municipal, para la que hay reservada una partida de 400.000 euros, y la remodelación de la Jefatura de Policía Local, para la que se han destinado 336.620,07 euros.

En concreto, el presupuesto municipal de Priego de Córdoba para este año se acerca a los 20 millones de euros y es el primero que sale adelante tras finalizar el Plan de Reducción de Deuda 2014-2019, por tanto, presenta una mayor flexibilidad a la hora de gestionar los recursos de la Administración.

Tras su aprobación -solo el PSOE ha votado en contra-, la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos (PP), ha considerado que se trata de un “presupuesto bien argumentado y un documento vivo que se irá desarrollando en los próximos meses”.

Otra de las inversiones prevé la ampliación y construcción de parques públicos, para lo que se ha reservado una partida de 120.000 euros, mientras que otra contempla la renovación del parque móvil -como los seis vehículos con mayor antigüedad-, en la que también se prevé la compra de vehículos eléctricos y de bajas emisiones de CO2.

Dentro del apartado de inversiones también se encuentran las vinculadas a los fondos Edusi y Feder, entre los que se incluyen la implantación de un sistema integrado de videovigilancia, una mejora en la eficiencia energética, la creación de aparcamientos fotovoltaicos en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva Carlos Machado, la mejora y el fomento de la movilidad en Priego, además de la mejora de la eficiencia energética del Teatro Victoria. La creación del Corredor Verde, la finalización de la obra en el Castillo y la pasarela e intervenciones en el barrio de la Atarazana son otras de las actuaciones incluidas.

Al detalle, el presupuesto contempla un importe de algo más de 2,5 millones de euros para inversiones, lo que sumado al préstamo para inversiones suscrito a final de 2019 por valor de 755.000 euros, pone por encima de tres millones de euros la cantidad de inversión para 2020. Según Valdivia, “estas inversiones, al estar afectadas a financiación externa, tendrán que ser ejecutadas en 2020, pero daremos pie a seguir con los importantes proyectos presentados en 2021 y años sucesivos”. Por ello, para financiar las inversiones para 2020, se ha propuesto la suscripción de un préstamo para inversiones de 1.033.691,06 euros.

La creación del Corredor Verde está incluidas en el presupuesto

Como ha explicado el presidente del Área de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Ramón Valdivia (PP), “continuamos cumpliendo exhaustivamente con la regla del gasto, teniendo un techo de 16,9 millones y una deuda viva del 43,96 % (cifrada en algo más de 7,6 millones de euros), muy por debajo del límite establecido por la norma que debe ser inferior al 75%”. Valdivia, además, ha destacado que ahora “lejos quedan ya los años en los que las deudas a largo plazo del Ayuntamiento alcanzaron los 14,2 millones de euros”.

En concreto, las cuentas alcanzan los 19,8 millones en gasto, frente a un presupuesto de ingresos de 19,9 millones, un descuadre positivo debido a los beneficios previstos en la mercantil pública Servicios Públicos de Priego.

Según Valdivia, "la línea para la elaboración del presupuesto 2020 está marcada sobre la consulta de Presupuestos participativos, y proyecta una gran ejecución de Fondos Europeos, un cambio a una ciudad más ecológica y una potenciación de los eventos más representativos”.

Los ingresos previstos, por su parte, proceden de siete fuentes diferentes. Además, el 42% de los mismos se obtiene mediante transferencias de otras entidades, fundamentalmente del Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación. "Todo ello, pese a que muchos de los programas que financiarán proyectos en Priego aún no han sido aprobados y, por tanto, no se contemplan en el presupuesto", ha recordado.

En el caso del capítulo de gastos, el 40,4% está reservado para abonar las nóminas del personal.

El presupuesto también contempla una subida para las familias con mayores necesidades y, para ello, se ha incrementado la partida para dependencia en más de 200.000 euros, así como la destinada a los contratos Sociales, con una subida de 20.000 euros respecto al año pasado.

Para el Fomento de actividades Culturales, Deportivas, Turísticas y de Ocio, por su parte, se han incrementado también las partidas del Festival Internacional, que contará con 80.000 euros aumentando en 15.000 euros respecto al año anterior.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Manuel Mármol, por su parte ha lamentado que en los presupuestos "hay prioridades que no se han tenido en cuenta" y ha criticado que sus demandas "no han sido atendidas, solo mínimamente". Mármol, además, ha considerado que "no se van a poder realizar inversiones si no se piden préstamos".

Las cuentas de los patronatos

El presupuesto del Ayuntamiento de Priego de Córdoba también incluye las cuentas de los patronatos. Así, el Patronato Adolfo Lozano Sidro contará con 7.900 euros para inversiones; además, se ha acordado una subida para el capítulo de gasto hasta los 93.720 euros.

El Patronato Niceto Alcalá-Zamora, por su parte, contará con 4.500 euros para inversiones y 41.300 euros para gasto corriente, donde destaca la continuidad en la edición de la obra del que fuera el presidente de la República entre 1931 y 1936 y la organización de un congreso.

Mientras, el Patronato Víctor Rubio-Chávarri dispondrá de 13.000 euros en inversiones y 56.869,14 euros en gasto corriente con los que se recuperarán varios entorno patrimoniales y se dinamizarán actividades relacionadas con la lectura.