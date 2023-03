El PP de Córdoba pide abastecimiento de agua de la red pública para el ganado vacuno de leche de Los Pedroches

El Partido Popular de Córdoba se suma a los ganaderos de vacuno de leche de Los Pedroches y reclama el abastecimiento de agua para estas ganaderías a través de la red pública que gestiona Emproacsa. Así lo ha anunciado el portavoz adjunto de la formación en la Diputación de Córdoba, Manuel Torres, quien ha presentado una moción para tal efecto que será debatida en el próximo pleno de la institución provincial.

“El sector lácteo es determinante no solo para todo el Valle de Los Pedroches, sino para toda la provincia. Solo en Córdoba existen 370 granjas de vacuno de leche concentradas de forma mayoritaria en esta comarca, y su producción de leche supone el 65% de toda la producción de Andalucía”, ha argumentado Manuel Torres, que ha añadido que “este sector tan importante lo está pasando muy mal por las fluctuaciones de precios y sobre todo por la falta de agua que sufren las explotaciones ante la sequía que padecemos desde hace años. No pueden más, están sacrificando ganado porque no pueden darles de beber”.

Desde esta situación límite que están viviendo, argumenta el diputado provincial, “los ganaderos nos trasladan que una de las soluciones que le permitirían salir provisionalmente de esta grave situación es poder conectar aquellas granjas que no tengan otra manera obtener agua, bien por agotamiento de pozos u otras causas, a la red de abastecimiento que gestiona la empresa pública Emproacsa”.

Concretamente los ganaderos de Dos Torres, socios de la Cooperativa San Isidro y a su vez de Covap, han trasladado al Ayuntamiento de esta localidad una propuesta, firmada en representación de todos ellos por el presidente de la cooperativa en la que hacen esta petición.

“Según los cálculos que hacen los propios ganaderos, en Dos Torres hay 6.000 vacas de lactación, suponiendo que todas las explotaciones necesitaran agua, cosa que no es así, no se llegaría a consumir medio hectómetro cúbico al año, y vuelvo a repetir que esto sería el máximo en el peor de los escenarios, ya que no todas las explotaciones necesitan agua de la red pública”, ha comentado Torres, que añade que “esto no perjudicaría en nada al consumo de la población que siempre es prioritario”.

En el pantano de La Colada hay 40 hectómetros cúbicos que pronto podrán ser trasvasados a Sierra Boyera, apunta el PP, a lo que hay que sumar que en el pantano de Puente Nuevo hay otros 30, y faltaría un tramo de obras para conectarlo a Sierra Boyera. “Según nos trasladan los propios ganaderos hay agua para intentar subsistir hasta que se vuelvan a llenar maneros y pantanos. Si no hacemos nada y este problema no se soluciona en breve, los ganaderos están abocados a la desaparición de sus explotaciones, y si se acaba la ganadería desaparece el Valle de los Pedroches como lo conocemos ya que su economía depende totalmente de ella”.

"Los ganaderos están lanzado un grito de auxilio real y desesperado, y tienen razón cuando dicen que si no hay agua para los animales, no habrá personas que puedan consumir en el Valle porque nos veríamos abocados a la migración", ha argumentado el alcalde de Dos Torres.

“Pedimos al gobierno de la Diputación de Córdoba y a todos los grupos políticos que se tomen medidas urgentes ante una situación de emergencia total, ya que el futuro del Valle de los Pedroches estará en peligro”, ha afirmado el diputado.

Así la moción del Grupo Popular pide que se autorice a las explotaciones ganaderas, que estén carentes de agua, el enganche a la red de abastecimiento gestionada por la empresa pública de esta Diputación, Emproacsa.