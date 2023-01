Más presencia policial, refuerzo de patrullas y uso de drones para combatir la oleada de robos en Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha acogido este martes una Junta Local de Seguridad, con presencia de los distintos cuerpos y autoridades, con el fin de trazar una estrategia común con la que acabar con la oleada de robos que en la última semana viene sufriendo el municipio. Las principales medidas acordadas pasan por un aumento de la presencial policial, con el refuerzo de patrullas de la Guardia Civil y el uso de drones para facilitar las tareas en horario nocturno, además de continuar con las medidas de autoprotección ya adoptadas.

El encuentro ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, junto a la que han estado presentes el alcalde, Esteban Morales; el teniente coronel Emilio Muñoz, uno de los máximos responsables de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba; el inspector jefe de la Policía Local, Jesús Miguel García, y los portavoces municipales del PP, Sergio Velasco, e IU, Jesús David Sánchez.

A la conclusión de la misma, la subdelegada del Gobierno ha explicado que el encuentro ha servido para reforzar “la colaboración para tener más presencia policial, sobre todo tras el hecho de la noche del 25 de enero, ya que un robo con esa violencia es absolutamente inusual y, además teniendo en cuenta que tampoco ha sido de tanta entidad, sorprende más por la violencia desplegada”.

“Por la entidad que tiene, esto ha pasado a Policía Judicial y se nos ha dicho que van por buen camino las investigaciones y esperamos que en un plazo relativamente corto éstas den sus frutos”, ha apuntado Rafaela Valenzuela, que ha recordado que “a esto se han unido robos de aperos de labranza, sobre todo, lo que nos hace tener una percepción lógica a la ciudadanía de mayor inseguridad, que luego no se corresponde con las estadísticas, donde Puente Genil, a pesar de su problemática, queda por debajo de la provincia y a nivel nacional en este rebote que está sufriendo la delincuencia tras la pandemia”.

La subdelegada ha insistido en que “es un hecho que nos ha sorprendido por su violencia, sobre todo sobre personas vulnerables, un matrimonio de personas mayores, de ahí que estemos intentando, por todos los medios, disuadir con la presencia y el refuerzo de patrullas policiales de la Guardia Civil, con medios propios de la zona y con medios que va a facilitar la propia comandancia de Córdoba”.

Valenzuela ha anunciado también que el operativo contará con el apoyo de la unidad de drones, “que sobre todo en la noche detectan el calor y la temperatura, puesto que la visibilidad baja para localizar vehículos que pudieran haber estado en marcha, o incluso con personas, con lo cual van a tener ese apoyo tecnológico, extremando la coordinación”.

La subdelegada también ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población, si bien “hasta que se dé con estas personas que han realizado esta agresión, debemos adoptar medidas de protección en nuestra casa”. “Hemos recomendado una aplicación, Alert Cops, operativa para esta zona que implementa la Guardia Civil, que permite geolocalizar a la persona, recoger la incidencia y que los agentes lleguen muy rápido a un punto donde haya un coche sospechoso o personas de ese entorno, o cualquier cosa que pueda despertar sospecha”, ha reseñado.

Rafaela Valenzuela ha tildado la reunión como “fructífera”, reclamando que todos, en vez de crear más alarma, “seamos rigurosos con la información que trasladamos, ya que es una cuestión de responsabilidad y de no trasladar a la gente más alarma de la estrictamente necesaria”. “Para dar pronto con estos delincuentes, acabar este repunte, es necesaria también la colaboración de todos, esto está muy reciente y debemos huir del alarmismo, están bien engrasados los cuerpos de seguridad y las instituciones y también pido que los grupos políticos arrimen el hombro”, ha continuado.

Sobre las investigaciones, la subdelegada no ha querido desvelar detalles sobre si se trata de grupos de delincuentes coordinados y ha declarado que “esto se lleva con un sigilo extremo”, de ahí que no pueda dar datos para que y no puedo dar datos para que “la investigación tenga éxito, ya que hay que actuar con prudencia y cautela”. “Sí puedo decir que habrá un incremento en efectivos de la Guardia Civil, que van a estar muy visibles y los ciudadanos van a percibir ese refuerzo, ya que tenemos mucho empeño en la protección y en la disuasión, y estamos acotando el cerco para que en Puente Genil no haya hechos de este tipo”.

Medidas para combatir la delincuencia

En el marco de la Junta Local de Seguridad, el alcalde, Esteban Morales, ha manifestado que “los recientes sucesos han supuesto un aumento preocupante de los hechos delictivos en Puente Genil”. El objetivo es “detener a todos los sujetos que están interviniendo en estos robos con violencia y en viviendas, y en el peor de los casos, que se vayan por una mayor presencia policial y que eso les disuada de realizar estos hechos”.

Morales ha señalado que “se trata de personas que no son las que habitualmente pueden tener una actividad delictiva en Puente Genil, pueden coincidir con varios grupos que se dediquen a esto y están interviniendo aquí y en otras zonas del sur de la provincia de Córdoba, como Cabra o Montemayor, actos que obedecen a otro tipo de perfil de delincuencia que no es lo habitual”.

El alcalde ha apuntado que “el Ayuntamiento está implementando medidas extraordinarias hasta que cese esta situación”. “Desde tres patrullas diarias en horario nocturno, para que asistan, vigilen y protejan a las aldeas, y núcleos más alejados de la ciudad, sin olvidar el casco urbano y, si es necesario implementar algo más, podríamos aumentar el número de agentes dedicados a estas patrullas”.

Esteban Morales también se ha referido al uso de drones que contribuyan a “la posible identificación en la noche, que puede perjudicar la vigilancia, con el fin de detectar personas escondidas deambulando por el campo”. “Vamos a tener más presencia que disuada o proteja, y también queremos trasladar a la población, desde la serenidad, que vamos a conseguir que cesen estos hechos y esta situación de inseguridad y de trastorno de la convivencia habitual lo más rápido posible, desde la coordinación”, ha proseguido.

Por último, el regidor ha anunciado que pedirá “la unidad de las fuerzas políticas, y que todos y cada uno de nosotros podamos adoptar las medidas que nos hagan sentirnos más seguros”. “Hasta que no acabemos con esta situación, no vamos a cejar en combatir la delincuencia que nos está golpeando desde el pasado 25 de enero”, ha finalizado.