La playa de La Breña de Almodóvar del Río: el mejor lugar de Córdoba para olvidarse del calor

Un centenar de metros de longitud y diez de ancho. Es la superficie de la playa de interior de La Breña, la única de Andalucía que esta temporada cuenta con distintivo de la Bandera Azul, y que con el inicio de la temporada de baño se llena cada fin de semana de personas que quieren desconectar del agobiante calor en el que se encuentra sumida buena parte de la provincia de Córdoba.

Localizada en el término municipal de Almodóvar del Río, la playa de La Breña luce como un auténtico oasis en plena provincia de interior, como es la de Córdoba, en la que la mítica canción de The Refrescos, Aquí no hay playa (1989), no tiene cabida ni por asomo.

Un espacio que desde su inauguración ha sabido más que consolidarse y adaptar su oferta a las demandas de quienes acuden a pegarse un chapuzón en las aguas del pantano de La Breña o también a disfrutar de un paseo en barco.

Rocío Martínez es técnico de Turismo de Almodóvar del Río y destaca la afluencia de público que se acerca hasta la playa. Por ejemplo, este pasado sábado fueron unas 140 personas las que se acercaron a la zona para disfrutar del día.

A pesar de que la playa cuenta con alrededor de una veintena sombrillas, Martínez asegura que hay muchas personas que llegan con la suya propia, en previsión de que todas estén ocupadas.

Es a partir del mediodía, cuando este playa interior comienza a llenarse de familias y grupos de familias, que disfrutan de un baño en las aguas tranquilas del embalse hasta por la tarde. Según detalla la técnico de Turismo, a partir de las 19:00 la playa "se descongestiona". A su juicio, es al atardecer cuando la playa ofrece unas maravillosas vistas, sobre todo "por los cambios de tonalidades del cielo".

Zona de baño acotada

Esta playa de interior, la única de la provincia de Córdoba en la que está permitido el año, cuenta con un servicio de socorrista de 12:00 a 20:00, mientras que el arenal cuenta con sombrillas para paliar las altas temperaturas.

Alejandro Nieto es uno de los dos socorristas de la playa que trabaja por segundo verano consecutivo en esta playa de interior. El joven explica a El Día que su horario de trabajo es 12:00 a 20:00 y se centra "en supervisar el área de baño y estar atento para que, en caso de que haya alguna emergencia, ir rápido".

A su favor tiene, que el año pasado no se registraron incidencias y que en lo que va de temporada en 2023 tampoco. La razón no es otra, según indica que "el agua está tranquila y esté año, además, la playa está más llana y el agua no te tapa".

Natural de Almodóvar del Río, el socorrista de La Breña reconoce que estos días hace mucho calor e insiste en la importancia del trabajo que lleva a cabo durante la época veraniega en el embalse, junto a su compañero Javier Rengel. El de socorrista "no es un trabajo de estar solo sentado así, tienes una responsabilidad muy grande y estás vigilando continuamente".

Desde su puesto de trabajo ambos bien conocen el perfil de quienes se acercan a disfrutar de las aguas mansas de La Breña. "Aquí viene todo tipo de público, familias, chavales jóvenes, gente de los pueblos...", detalla, al tiempo que subraya que una de las claves de esta playa es que "hay mucha tranquilidad; aquí puedes venir a descansar y los comentarios son positivos".

Por cierto, que la zona de baño está acotada para que no pueda entrar ninguna embarcación, por cuestiones de seguridad, y cuenta con pantalanes para facilitar la entrada y salida del agua. Este año y, según la información facilitada por el Ayuntamiento cuco, Por otro lado, se ha ampliado la zona de aparcamiento, con espacio reservado para discapacitados, y se han acotado dos zonas aledañas para los/as amantes de la pesca y para las mascotas.

Barco solar

Una jornada en La Breña, sin duda, puede dar para mucho. Uno de sus placeres es, sin duda, contemplar el atardecer desde el barco turístico propulsado por energía solar.

Su capitán y también constructor es José María Fuentes, natural del municipio cuco, y que ofrece este servicio a lo largo de todo el año, aunque reconoce que la del verano es "la temporada más fuerte".

En 2023 cumplen ya seis años ofreciendo estos paseos por las aguas del embalse desde un barco que él mismo diseñó. En su puesta en marcha, según cuenta, tardó un año y todo comenzó con un casco reciclado de un barco de Cádiz.

Aunque este velero solar tiene capacidad para una veintena de personas, Fuentes admite como máximo suben 15 para que "se puedan mover con espacio".

Y sí, los fines de semana, como este, de calor tienen bastante demanda, sobre todo, de "grupos de familias y amigos para celebrar cumpleaños y también despedidas de la soltería".

Los paseos en este barco se pueden reservar a partir de un mínimo de cuatro personas y duran entre una y dos horas. Además, Fuentes ofrece servicio de catering, aunque también da la posibilidad de que los clientes suban con su propia comida.

Uno de los aspectos que más destaca es que se trata de un paseo sin ruido, ya que el barco dispone de motores eléctricos, y también de que "nadie se marea" al subir. La razón, no es otra, que el de La Breña, subraya, "es un pantano sin oleaje y no hay movimiento bruscos".

La hora en la que se concentran la mayoría de las reservas es la de la puesta del sol y, sobre todo, los sábados por la tarde. Por ello, Fuentes aconseja ha hacer la reserva "con mucha antelación".

El chiringuito

Como cualquier playa que se precie, la de La Breña también cuenta con su propio chiringuito, que no es otro que El Mirador de la Breña, en el que trabaja Bárbara Sánchez. Entre comanda y comanda, Sánchez destaca el nivel de ocupación del restaurante "a pesar del calor".

"Ya se nota que hemos empezado el verano y viene mucha gente de Córdoba capital e, incluso de Sevilla", detalla.

Y como si de un chiringuito de la costa malagueña, en el de La Breña no faltan las brasas para hacer espetos y carne a la brasa, según expone, al tiempo que alude a la zona chill-out, a la que acuden, en su mayoría, "chavales jóvenes".

A toda esta oferta hay añadir el amplio abanico de actividades que ofrece el Club Náutico, situado junto al Centro de Actividades en la Naturaleza de La Breña II, un entorno único para familiarizarse con deportes náuticos, como la pesca o la vela.