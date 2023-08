La plataforma Unidos por el Agua del Guadiato y Los Pedroches: "Le han puesto fecha de caducidad a nuestra tierra"

La plataforma Unidos por el Agua de la zona Norte de Córdoba ha dado un paso más en su objetivo de conseguir agua potable y de calidad para las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato. En la asamblea constitutiva que se celebró este 17 de agosto, los socios eligieron por unanimidad la lista presentada por Miguel Aparicio, quien se ha convertido en el presidente de la plataforma. En esta andadura lo acompañará Daría Romero Mata como vicepresidenta.

Ambos tienen una sobrada experiencia en la creación de movimientos ciudadanos, ya que Miguel Aparicio, que es técnico de Medio Ambiente, fue dirigente de la plataforma que evitó la implantación de un cementerio nuclear en Los Pedroches, mientras que Daría Romero es la presidenta de la plataforma Que pare el tren en Los Pedroches, que consiguió que el AVE parara en Villanueva de Córdoba y del Centro de Iniciativas Turísticas y Empresariales de Los Pedroches.

Ya como presidente, Miguel Aparicio pidió a todos los socios “que dejaran atrás sus colores políticos y nos uniéramos todos para trabajar por un bien tan necesario para la vida como es el agua potable. Ahora es el momento de que Los Pedroches y el Guadiato trabajen juntos para asegurarnos el futuro. No podemos olvidar que los ganaderos llevan mucho tiempo sufriendo una situación catastrófica y el motor de nuestra tierra no puede parar porque si no, nos paramos todos”.

Aparicio se lamentó de que a la zona Norte nunca le han puesto las cosas fáciles, “desgraciadamente hemos tenido que luchar por las cosas más básicas y necesarias, pero hemos conseguido muchísimo porque somos unos grandes luchadores, por eso a día de hoy tenemos hospital, una parada de tren y no hemos tenido que padecer las consecuencias medioambientales de un cementerio nuclear”.

El nuevo presidente terminó su intervención dirigiéndose a las autoridades, a las que les dijo que “la plataforma pide una solución al problema del agua, la forma en la que se haga lo tendrán que decidir los técnicos, que son los que entienden, pero que sea a largo plazo, no más trabajos provisionales que a la larga se hacen definitivos. No queremos volver a tener que luchar por el agua potable en unos años, queremos que se solucione esta situación ahora y para el futuro de Los Pedroches y del Guadiato. Estamos cansados de discursos vacíos y de promesas que no van a ningún sitio, queremos actuaciones ya”

Por su parte, Daría Romero recordó que la plataforma nace con el propósito de “agrupar a todas las personas que piensen de la forma que piensen, sientan la necesidad de unir a las dos comarcas para llegar a las administraciones, a todas, la provincial, la autonómica y la central y miren a ese Norte olvidado ya que parte de su trabajo es resolver nuestros problemas, que son muchos".

Para ello, los políticos y los técnicos con el respaldo de los ciudadanos, "tienen que empezar a realizar las actuaciones necesarias que nos aseguren que Los Pedroches y el Guadiato cuenten con algo tan esencial como es el agua potable y de calidad”.

Romero señaló que “la unión con los alcaldes es imprescindible para alcanzar los objetivos, sean del color que sean, así que no hay que poner más excusas, el problema se va a seguir agravando si no reaccionamos y como ya hemos demostrado en otras ocasiones, lo conseguiremos si nos ponemos en pie todos unidos”.

En este mismo sentido se dirigió la intervención de Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, quien ha querido mostrar su importantísimo apoyo a la plataforma de la que va a participar de forma activa siendo vocal. Casero explicó las dos entrevistas que ha mantenido junto con Miguel Aparicio y Daría Romero con los alcaldes de Pozoblanco, Santiago Cabello y el de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, en las que han mostrado su buena disposición para encontrar soluciones. "Si es necesario iremos a todos los pueblos y rincones del Guadiato y de Los Pedroches porque solo unidos podemos conseguir que haya agua potable en nuestros grifos”, afirmó y, para ello, Casero pidió que en breve “volviera a reunirse la mesa del agua, donde las autoridades hablen cara a cara”.

El presidente de Savia terminó su intervención agradeciendo al alcalde de Villanueva de Córdoba que hubiera acudido a la asamblea a mostrar su apoyo a la plataforma. El alcalde estuvo acompañado del diputado provincial Rafael Villarreal, de la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, y de los alcaldes de El Guijo, Jesús Fernández, Juan Ignacio Romero, de Pedroche y el de Alcaracejos, José Luis Cabrera. Lo que demuestra, según Casero, que “esta plataforma está consiguiendo importantes apoyos y no dudo que en breve serán muchos más”.

Tras las intervenciones y las votaciones de los estatutos y del organigrama de Unidos por el Agua, Elena López, miembro de la plataforma, leyó un emotivo manifiesto y se dio paso a la videoconferencia con Sara García Ballesteros, una pozoalbense doblemente licenciada por la Universidad de Cádiz en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales, quien además obtuvo el máster en Gestión Integral del Agua en 2013.

Sara García explicó a todos los asistentes que el alto nivel de carbono que tiene el agua de La Colada se puede eliminar totalmente a través de varias formas, el problema es el alto coste de los tratamientos. Aunque una solución rápida e inmediata es muy difícil pero se puede hacer.

García abogó por implantar en La Colada una planta depuradora convencional, adaptada a las necesidades, como primer paso para crear las infraestructuras necesarias que aseguren un futuro para estas dos comarcas.