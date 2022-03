Que pare el tren en Los Pedroches cortará carreteras o vías si no aumentan los servicios de la estación

La Plataforma Que Pare el Tren en Los Pedroches ha expuesto este jueves 17 de marzo "la grave situación" que atraviesa la Estación del AVE de la comarca y "los problemas" que "está causando a la población la falta de trenes". El colectivo ha contado durante su comparecencia con el apoyo de representantes de la Asociación de Empresarios Comarca de Los Pedroches (Adeco), la Asociación de Empresarios de Villanueva de Córdoba (Asevi) y la Asociación de artesanos de Los Pedroches (Ofiarpe).

La plataforma ha explicado que las últimas noticias "han hecho saltar las alarmas", dado que el Gobierno ha apuntado que la estación ha perdido el 57% de viajeros "sin tener en cuenta que esa cifra se refiere al periodo de la pandemia, en la que nos quitaron los trenes y durante unos meses paraba un solo", cifra que ahora se ha doblado... a dos.

Que Pare el Tren en Los Pedroches ha subrayado que "es justo y necesario, en una situación tan complicada como la actual, ofrecer datos reales y no tendenciosos", recalcado que "si no hay trenes es imposible que haya viajeros, y a esto hay que sumarle los horarios tan nefastos" de paso. "Estos horarios, los hacen inviables e inútiles para los desplazamientos de viajeros, ya que obligan a hacer noche fuera de la comarca", ha insistido el colectivo.

Del mismo modo, desde la plataforma han exigido "un autobús por tren que llega o sale de la estación", que solicitan que sea considera "obligación de servicio público", con el objetivo de que "paren las lanzaderas" que llegan a Córdoba y Puertollano, respectivamente.

Ante esta "grave situación", Que Pare el Tren en Los Pedroches ha anunciado "reivindicaciones en la calle". De esta manera, la principal acción será una concentración el próximo domingo 3 de abril, a las 12:00, en la propia Estación del AVE. Para facilitar la llegada de los ciudadanos, la asociación ha señalado que solicitará "la colaboración" de "todos" los ayuntamientos para que "pongan autobuses a disposición de sus vecinos".

La plataforma ha incidido en que en los próximos días comenzará "una campaña de difusión y concienciación a través de las redes sociales bajo el lema Renfe, a ver si te enteras. Y ha apuntado que, si tras estas primeras acciones no recibe respuesta a sus reivindicaciones para que aumenten las paradas y los servicios de autobús, procederá a "realizar cortes de vías de comunicación", ya sean carreteras o vías de tren y, "si todo esto no da resultado", terminarán haciendo una plantá ante el Ministerio y la Junta de Andalucía con el fin de ser recibidos por la ministra del ramo y el presidente andaluz, respectivamente.

"En unos tiempos tan complicados, en los que cualquier apoyo es poco, consideramos imprescindible que optimicemos el funcionamiento de nuestra estación, que no supone coste económico extra, que ayudaría a mantener la población en Los Pedroches", han insistido desde la Plataforma Que Pare el Tren en Los Pedroches, que a partir de ahora se moverá con el lema Si el tren pasa, que pare; y si no para, que no pase.