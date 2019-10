Mundamortis convierte a Monturque en epicentro del turismo necrológico

Yace aquí en la tierra fría/ la más humilde mujer/ que supo siempre tejer/ la vida con poesía./ Era su voz compañía/ y su verso, sabio juego/ donde la gracia y el ruego/ amasaban puro amor./ Se fue al frío y al dolor,/ pero aún late su fuego. Los versos anteriores, obra de Esteban Conde, son el epitafio ganador del concurso que desde hace tres años convoca el Ayuntamiento de Monturque con motivo de Mundamortis, las jornadas gastronómicas y culturales en torno a la muerte que tienen como epicentro el singular cementerio de la localidad, levantado sobre unas monumentales cisternas romanas.

“Estas jornadas se han convertido en un evento consolidado en la oferta turística y cultural en el interior de la provincia de Córdoba y en un referente nacional en cuanto al turismo de cementerios”, reivindica la alcaldesa, Teresa Romero (PSOE). En estos 11 años, el programa se ha amplicado con la suma de recreaciones teatrales, exposiciones, conferencias y concursos como éste de epitafios, que en su tercera edición ha batido un récord de participantes.

Otra de las obras ganadoras, obra de Marta Fernández, reza: Qué atrevida la Muerte, que me apuesta el refugio que era tu sonrisa. Aquí en esta tumba, se guarda lo mejor: te quedas tú, y mi yo que te quería, lo he perdido todo en tu partida. Y el tercero en el podio, de Inmaculada Amo: Vivo anhelando la noche/ para ver estrella mía/ como desde el cielo brillas/ porque tu luz me da vida/ para vivir sin ti/ mi día a día.

Las jornadas, que han arrancado este jueves y se prolongan hasta el domingo con una treintena de actividades para personas de todas las edades, han comenzado con una actividad dirigida a escolares del colegio Torre del Castillo, conocida como Cementerio para los sentidos, donde se enseña el patrimonio de la localidad. Y, por la tarde, se ha puesto en práctica una de las tradiciones más genuinas de la festividad de los Santos en Monturque, como es la elaboración de faroles de melón, tradición que han recuperado los niños y niñas después de años y con las que se ilumina el pueblo durante esos días.

Para este viernes, el programa incluye visitas al cementerio de San Rafael, un concierto dúo de guitarra y violín a cargo de AmalgamaSur, la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde la parroquia de San Mateo o la bendición a los difuntos en el Cementerio de San Rafael.