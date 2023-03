Juan Ortega, Rafael Sánchez y la Asamblea Local de Cruz Roja reciben sus medallas de oro de Puente Genil

El Teatro Circo ha acogido este miércoles el acto de entrega de las medallas de oro de la villa de Puente Genil a Juan Ortega Chacón, Rafael Sánchez Pérez y a la Asamblea Local de Cruz Roja Española, dando de esta forma cumplimiento al acuerdo plenario adoptado por la corporación municipal en abril de 2022.

Tras dar lectura a los respectivos expedientes que motivaron la concesión de las distinciones, los homenajeados han intervenido con palabras de agradecimiento. Así, el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja, Rafael Sánchez, ha dicho que era "un honor y un orgullo" recibir la medalla, que ha dedicado a los 250 voluntarios, 480 socios y mas de 15 empresas que colaboran con la institución humanitaria en la localidad.

Sánchez ha destacado la amplia base social de la entidad, valorando un reconocimiento "que nos anima a seguir ayudando a quienes más lo necesitan". El presidente de la entidad ha subrayado la importancia que tiene el despliegue y desarrollo de políticas sociales, y ha finalizado recalcando que el galardón supone un incentivo para seguir avanzando en el lema de Cruz Roja, "cada vez mas cerca de las personas".

Por su parte, Rafael Sánchez, visiblemente emocionado, ha apuntado que recibir la medalla era un "honor inmenso". "Yo únicamente me he rodeado de gente emprendedora y ese es el papel que a mí me ha tocado", ha afirmado, compartiendo el premio con los componentes de la Schola Cantorum Santa Cecilia, institución admirada por todos, y con los de la Coral Miguel Gant, integrada por hombres y mujeres de Puente Genil que desarrollan su pasión por la música a través del canto. También ha recordado la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Música, que se ha convertido en referente con más de 400 alumnos.

"En mi paso por el colegio Compañía de María, me atreví a escribir obras de teatro sobre nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, consiguiendo que los alumnos se empaparan y se contagiaran de ella", ha recordado Sánchez, haciendo hincapié también en la creación del Festival Lírico. "Todo ha sido posible gracias al trabajo de mis paisanos, porque yo sólo he tenido la suerte de estar al frente… pero los protagonistas son ellos", ha comentado, teniendo, por último, palabras de cariño para "mis amigos y mi familia, que me han permitido ser como soy".

En último término, Juan Ortega ha expresado la "inmensa satisfacción" que le producía recibir la distinción. "Gracias, gracias y gracias en forma de eco infinitud de gratitud", ha señalado Ortega, compartiendo la medalla con aquellos pontaneses "que nos precedieron y que también hicieron méritos para recibirla". Ortega, muy emocionado, ha recordado a su padre, a su esposa María Eugenia, de la que ha dicho que "esta medalla es tan suya como mía", y también ha aludido a la cita que dice que "los honores no hay que buscarlos, pero si ennoblecen, hay que aceptarlos por lo que representan".

Recordando versos de Machado, Ortega ha dicho haber dado la cara siempre "de frente y sin sectarismos, aunque a veces me hayan apedreado". "Soy defensor del respeto, la justicia, la libertad y la democracia", ha asegurado, añadiendo "ser amante de las artes, la poesía, la literatura y la historia", y acabando con versos de Miguel Hernández que han despertado la cerrada ovación de los asistentes.

Por último, el alcalde, Esteban Morales, ha cerrado el acto elogiando a Cruz Roja por su labor de solidaridad, compañía, "y las vidas que habéis salvado". "Todo Puente Genil se siente orgulloso de vosotros", ha enfatizado. Sobre Rafael Sánchez, ha indicado que hablar de él es "hablar de Puente Genil", dándole las gracias "por lo que has hecho y sigues haciendo por la música de Puente Genil". En último término, en referencia a Juan Ortega ha señalado que "es un enamorado de su pueblo" y persona "que siempre ha estado y trabajado por y para Puente Genil, impulsando la cultura local". "Puente Genil son tres medallas de verdadero oro como vosotros", ha finalizado dirigiéndose a los homenajeados.