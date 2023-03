Emproacsa se hace cargo de la gestión del ciclo integral del agua en Puente Genil hasta 2031

El Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado este lunes, en su sesión plenaria ordinaria del mes de marzo, el convenio con la Diputación Provincial de Córdoba para que se encargue de la gestión del ciclo integral del agua a través de la empresa Emproacsa, a partir del 1 de mayo de 2023 y por un periodo de ocho años. De esta forma, el Consistorio elige la forma supramunicipal para la gestión, encargándose a partir de ahora de la prestación del servicio de alta, abastecimiento, saneamiento y depuración en el municipio.

El convenio conllevará una serie de obligaciones por parte de Emproacsa, entre ellas una aportación anual, a partir del 1 de enero de 2024, del 22,5% de la factura integra del Ayuntamiento en este servicio, lo que se dedicará a inversiones recogidas en un anexo, elaboradas desde la delegación municipal de Medio Ambiente, contando con informes de Aqualia, y que recogen la necesidad de invertir en infraestructuras hidráulicas.

En este sentido, el alcalde, Esteban Morales, ha informado de que Emproacsa “asume la contratación de los trabajadores de Aqualia y del personal de Egemasa adscrito a la depuradora, se derogan las ordenanzas reguladoras y fiscales del ciclo integral del agua, y se liquida el contrato por el que vamos a reclamar a Aqualia 715.370,37 euros, correspondientes al canon que debería haber cubierto en el tiempo transcurrido desde que acabó la prórroga forzosa hasta el día de aprobación de este convenio”.

Durante el turno de debate, el concejal de Ciudadanos, Lorenzo Moreno, ha afirmado que “irnos a Emproacsa es una tranquilidad para prestar el servicio de la mejor manera posible, pero tampoco puede suponer una relajación, ya que se tendría que trabajar a futuro para encontrar el camino adecuado en aras a tener las competencias sobre esta materia".

Por su parte, Jesús David Sánchez (IU), que avanzó el voto en contra de su grupo, ha argumentado que sobre este tema “debería haber primado el interés general a la hora de tomar decisiones, cosa que no ha ocurrido porque no estaban todas las cartas sobre la mesa”. “No se ha contemplado la opción de la gestión directa, que para nosotros era la más adecuada, y no se han aprovechado todas las oportunidades”, ha dicho Sánchez.

El edil ha acusado al equipo de gobierno de tener tomada la decisión adoptada ahora desde mucho tiempo atrás, advirtiendo también que “la factura subirá un 30% con la marca Esteban Morales”, y que “cuando este próximo verano vuelvan a reventar las tuberías en barrios como Santo Domingo, tendremos que fiarnos del expediente que haga Emproacsa y pagarlo a medias con el Ayuntamiento”.

Desde las filas del PP, su portavoz Sergio Velasco, ha indicado que “este asunto necesitaba ya de una solución”. El edil popular ha señalado que en los últimos años no se han producido inversiones de calado en las infraestructuras hidráulicas, y ha recordado que desde 2017 su partido ya ha venido advirtiendo de la necesidad de afrontar el debate sobre el cambio de modelo, ya que “para nosotros hacer inversiones era crucial”.

“La opción de Emproacsa es la más viable, no es la perfecta, pero sí mejora las condiciones de inversión respecto a la primera oferta, ya que pone sobre la mesa unas inversiones razonables”, ha dicho Velasco, apuntando que “la inversión puede rondar los 615.000 euros anuales en Puente Genil”. El portavoz popular ha recalcado que esa cantidad no se puede dejar a disposición de otra cosa, tiene que dedicarse a eso “porque nuestras infraestructuras hidráulicas necesitan esa inversión, ya que de cada 10 litros, 3,5 se quedan por el camino”.

“La subida de la tarifa es inevitable, pero garanticemos a los ciudadanos que se acometen esos trabajos en la mejora de las infraestructuras”, ha reiterado el concejal popular. Por último, Velasco anunció el voto favorable del PP a “un convenio razonable que mejorará la situación del servicio de agua en Puente Genil, y si Emproacsa no lo hace bien, el convenio establece otros mecanismos para buscar una salida”.

Para finalizar, el portavoz del PSOE, José Antonio Gómez, ha explicado que el Pleno ya se pronunció hacia un modelo de gestión pública, bajo criterios de sostenibilidad económica, técnica, medio ambiental y laboral para los trabajadores. “Los informes técnicos nos dicen que, entre las opciones de prestación municipal y la supramunicipal, deberíamos analizar la segunda, ya que la propuesta de Diputación daría cobertura al 91% de las necesidades identificadas en Puente Genil y, ante las dificultades de prestación del servicio por el Ayuntamiento, esta es la opción más eficaz y eficiente”, ha subrayado.

Gómez ha añadido que “las inversiones vienen reforzadas en el convenio por ser Puente Genil un municipio mayor de 20.000 habitantes”. “Este convenio, también supone una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, y sí, hay una subida de tarifas, pero se suben para todos y, especialmente para aquellos que tienen un mayor consumo”, ha apuntado Gómez, recordando que se le reclamarán a Aqualia 715.000 euros, “un dinero que revertirá en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”. “Este expediente es más completo, se ajusta plenamente a la legalidad y da respuesta a las necesidades de la localidad”, ha concluido.

En último término, el alcalde, Esteban Morales, ha felicitado a los servicios técnicos y jurídicos por el trabajo realizado en estos meses, y ha avanzado que habrá un pleito con Aqualia porque la empresa “no va a pagar por las buenas al Ayuntamiento”. “El modelo supramunicipal es un paso importante porque mejora la gestión que difícilmente podemos llevar con eficacia desde el Ayuntamiento”, ha dicho Morales, asegurando que “vamos en la dirección adecuada”.

“El convenio tiene un anexo único, ya que se ha hecho expresamente para atraer a municipios de más de 20.000 habitantes, contempla 1.050.000 euros para mejoras de abastecimiento de la Finca El Coronel, incluye la conexión de agua potable con Los Arenales y las retribuciones anuales que nos van a dar anualmente no se dan actualmente a ningún otro municipio cordobés”, ha continuado el regidor.

“A partir de ahora formamos parte de una empresa solvente que está presente en más de 50 municipios cordobesas y que gestiona más de 43 depuradoras. No es una empresa pequeña, es 100% pública y todo lo hace con sus empleados desde el punto de vista de la gestión directa. Con este apoyo de 16 de 21 concejales, creo que no nos hemos equivocado en la decisión. Desde el 1 de mayo vamos a ver un cambio en la ciudad y la suma de esfuerzos nos va a permitir disfrutar de una mejora del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en Puente Genil. Que este punto salga adelante, es una muy buena noticia para la ciudad", ha subrayado.