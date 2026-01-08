"Es muy difícil salir de esto": el incendio que devoró la vida de una familia en Aguilar de la Frontera y se llevó a Paquito

La madrugada del pasado 20 de diciembre cambió por completo la vida de la familia Valverde en la campiña cordobesa. Un incendio provocado por el fuego de una chimenea arrasó por completo la vivienda de José y Maribel, de 80 y 73 años, y, lo que es peor, se llevó a Paquito, de 62 años, hermano de ella, un hombre con síndrome de Down que era la luz de la familia. "Todavía lo vivimos como si hubiera ocurrido ayer. Es muy difícil salir de esto", se expresa con la voz entrecortada Isa Valverde, de 27 años y nieta de los afectados. Junto a su hermana, Laura, han iniciado una campaña en la plataforma GoFundMe que busca reunir fondos para ayudarles a recuperar su vivienda y cubrir gastos derivados del siniestro.

La familia agradece cualquier apoyo económico o difusión de la campaña para aliviar la difícil situación que atraviesan porque, como dice Isa, el simple hecho de compartir su historia ya ayuda a que no caiga en el olvido. "Hoy por ti y mañana por mi. Toda ayuda será bienvenida y es agradecida, tanto económica como de difusión", resume Isa, que no acierta a definir cómo se sienten sus abuelos.

José, Paquito y Maribel. / El Día

"Los hemos realojado en una casa justo al lado de mis tíos, pero a expensas de construir su casa. Ellos quieren regresar, aunque es muy duro", reconoce. El incendio, que se produjo sobre las 07:30 del 20 de diciembre, arrasó por completo el interior de la vivienda, de una planta y ubicada al pie de la carretera que une Puente Genil con Aguilar de la Frontera. Las llamas devoraron enseres y electrodomésticos, recuerdos y fotos, que quedaron reducidos a ceniza. Los dos abuelos lograron escapar dejándolo todo atrás, incluida la vida de Paquito, que quedó atrapado por las llamas en una habitación; pese a los intentos reiterados para ayudarlo, todo estaba oscuro y la visibilidad era nula.

El momento de la marcha se mantiene como una pesadilla terrorífica, aunque mucho peor fue la salida del hospital y toparse con una realidad fría y cortante y tener que empezar con la reconstrucción de un hogar y una vida completa. "Han residido allí desde hace casi 30 años, y allí tenían montada toda su vida. Sus fotos de cuando eran jóvenes, su ropa, todo...", intenta enumerar Isa sacando fuerzas de entre tanto dolor.

A la espera del informe del arquitecto municipal

Vivienda incendiada en Aguilar de la Frontera. / El Día

La familia está a la espera de que el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera inspeccione el inmueble para decidir si hay que tirarlo por completo o se puede salvar, aunque Isa asume que "la casa totalmente destruida, desde los suelos al techo, incluidos todos los muebles y los electrodomésticos". La idea de las nietas es "recaudar lo máximo", teniendo en cuenta que se necesitarán, como mínimo, 40.000 euros.

Por lo pronto, el portal GoFundMe ha puesto 9.000 euros como primer objetivo, y se han recaudado algo más de 3.000 euros. "Sobre todo en las dos primeras semanas hubo muchísimo apoyo, pero va pasando el tiempo y a la gente se le empieza a olvidar, queremos que eso no ocurra", incide Isa Valverde, que agradece "de todo corazón" cualquier aportación que se pueda hacer.

Sus abuelos, mientras tanto, siguen "regular". "Cada vez que voy a verlos, terminamos hablando sobre el mismo tema y acabamos llorando. Además, las fechas de Navidad han sido muy malas por todos los recuerdos que se nos han venido encima, sobre todo de Paquito, al que echamos mucho de menos", confiesa la joven.