Salud retomará el proyecto de construir un complejo hospitalario de alta resolución en Priego de Córdoba

La delegada de Salud, María Jesús Botella, ha anunciado que desde la Junta de Andalucía se ultima ultimando la puesta en marcha el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030 y ha avanzado “voy a trabajar para que en este plan se contemple la creación de un futuro hospital para Priego de Córdoba”. Así lo ha indicado durante la visita que ha realizado al centro de salud de la localidad, donde también ha señalado que conoce las reivindicaciones y demandas que en materia sanitaria realiza este municipio de la comarca de la Subbética durante los últimos años.

A su juicio, la realidad de Priego de Córdoba es “singular”, debido a la enorme dispersión geográfica que tiene. La delegada ha recordado que el centro de salud de Priego de Córdoba dependen también las poblaciones de Carcabuey, Almedinilla y Fuente Tójar y que atiende a “cerca de 28.000 personas”. Por este motivo, la delegada ha reconocido que la necesidad de un hospital de alta resolución “no es un tema que vayamos a meter en un cajón”, aunque ha señalado que en este caso “partimos de cero, porque no hay suelo disponible en la actualidad”. No obstante, ha indicado que “esto no es impedimento” para que se tenga en cuenta el proyecto.

Botella ha detallado que a corto plazo se podrían llevar a cabo algunas medidas como la mejora de la cartera de servicios. “El objetivo es ir ampliando el número de especialistas que pasen consulta en el centro de salud”, ha destacado.

El centro de salud de Priego de Córdoba cuenta ahora mismo con los servicios de Medicina de Familia, Enfermería, Pediatría, Odontología, Rehabilitación y de Ginecología, una vez a la semana. “Entendemos que hay que dotar de más especialidades al centro y, es posible que pronto puedan pasar consulta especialistas de Traumatología”, ha avanzado.

La delegada también ha recordado el trabajo en red que se lleva a cabo con los equipos de Medicina Interna del Hospital Infanta Margarita de Cabra, y el aumento de la capacidad de resolución de los facultativos de Atención Primaria para realizar mayores pruebas diagnósticas a los pacientes.

Mientras, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos (PP), ha recordado que la localidad tiene una situación que no tiene otro municipio andaluz, “más de 30.000 personas viviendo en una total dispersión con cerca de 30 núcleos de población”.

Una peculiaridad que dificulta cualquier servicio, incluido el sanitario como ha explicado la alcaldesa, de ahí las reivindicaciones solicitando mayor número de especialidades y la planificación de un centro de alta resolución. Ceballos ha destacado el esfuerzo del centro de salud, que por primera vez abre por las tardes.