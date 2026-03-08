Guarderías de droga, armas de fuego y línea directa con la Costa del Sol: el gran narco se asienta en Córdoba

La pujanza logística de Córdoba, con excelentes comunicaciones por carretera con la Costa del Sol y Madrid y una envidiable centralidad en Andalucía, está trascendiendo los límites empresariales para seducir a las potentes redes del narcotráfico. Es, de alguna manera, el precio que está pagando la provincia por un trabajo de años para construir polígonos industriales bien situados y vías de conexión rápidas.

Así, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están observando en Córdoba el surgimiento de "estructuras especializadas en las labores logísticas necesarias para el transporte de ingentes cantidades de sustancias por carretera". En concreto, se encargarían de ofrecer naves industriales, vehículos o personas, según confirman a El Día de Córdoba fuentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

A lo largo de 2025, específicamente en la segunda mitad del ejercicio, el Instituto Armado realizó numerosos operativos contra el tráfico de drogas en la provincia. Desde la Comandancia, concretan que el conjunto de las operaciones desarrolladas por los distintos equipos de Policía Judicial durante el último semestre del pasado año supuso la detención o investigación de más de 80 personas, con el esclarecimiento de más de 80 delitos.

Incautados más de 1.300 kilos de hachís y 7,5 de cocaína

Teniendo en cuenta sólo el resultado de las operaciones judicializadas y no de las infracciones administrativas, en el último semestre se incautaron más de 1.320 kilos de hachís, 130 kilos de cogollos de marihuana, 4.000 plantas de marihuana y 7,5 kilos de cocaína, la sustancia ilegal que más cotiza en el mercado y la más codiciada por el narco debido al alto precio que pagan los consumidores y al rápido enriquecimiento que permite.

Droga incautada por la Guardia Civil en una operación en Córdoba. / El Día

Todas estas operaciones, que se desencadenaron en diversos municipios de distintas comarcas, desde Baena a Bujalance o Peñarroya-Pueblonuevo, lleva al EDOA a confirmar que "en los últimos años se viene observando un repunte leve pero continuado en el delito de narcotráfico", así como en tipos delictivos relacionados con este. Es el caso de la tenencia ilícita de armas y los delitos contra las personas, como son las lesiones o las detenciones ilegales, que suelen estar vinculadas a ajustes de cuentas entre bandas o particulares.

Traficantes expertos en logística

Y en este contexto, ¿cómo son las estructuras criminales que operan en la provincia en pleno siglo XXI? Como explican fuentes del EDOA a este periódico, en Córdoba operan "estructuras criminales estables en el tiempo" que controlan de una forma u otra todas las facetas propias del narcotráfico. Y en tiempos recientes, además, están surgiendo estructuras especializadas en las labores logísticas necesarias para el transporte de grandes cantidades de sustancias prohibidas por carretera.

Es el contexto en el que traficantes que conocen bien el terreno se estarían encargando de ofrecer naves industriales, vehículos o personas para que la droga llegue a buen puerto y cruce Despeñaperros en su viaje desde el Sur de España a Madrid. "Ello obedece principalmente a la óptima ubicación geográfica de la provincia de Córdoba como nexo de conexión de la zona Sur de Andalucía con el Norte de España, y de ahí al resto de Europa", explican los expertos en la lucha contra el tráfico de drogas de la Comandancia de Córdoba.

Un alijo de droga oculta en cajas de zanahorias. / El Día

Respecto al perfil más habitual de los traficantes que operan en la provincia, desde el EDOA aclaran que "no se ha detectado" un tipo específico, aunque predomina "la especialización en labores logísticas necesarias para el transporte de grandes cantidades de sustancias estupefacientes por carretera". Así, los agentes han detectado que delincuentes habituales de otros tipos penales habrían centrado sus acciones en los ilícitos relacionados con el narcotráfico, pues "normalmente son más rentables", todo ello por la centralidad de Córdoba, clave en la ruta del narco hacia sus mercados más rentables.

El narco de la Costa del Sol llega a Córdoba

La Fiscalía, de hecho, advertía en su informe anual de que las grandes redes de narcotráfico que operan en la costa andaluza se estarían desplazando hacia el interior para escapar de la eficaz acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que, efectivamente, confirma el EDOA de la Comandancia de Córdoba.

"A partir de 2020, con la implantación de planes específicos de lucha contra el narcotráfico en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, planes que luego se extendieron a otras provincias costeras como Granada, Huelva y Almería, se ha percibido que miembros de dichas organizaciones contactarían con delincuentes que habitualmente operan en la provincia de Córdoba, al objeto de establecer en ella guarderías de sustancias estupefacientes, de vehículos e incluso de fabricación y reparación de narcolanchas", explican desde el EDOA.

El Guadalquivir, puerta de entrada de la cocaína

En otras ocasiones, el narco elige Córdoba "por su proximidad a la localidad de Sevilla y al río Guadalquivir", que en los últimos tiempos se está convirtiendo en punto preferente de entrada de droga en la Península Ibérica desde Marruecos como consecuencia de la ofensiva desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la zona del Estrecho y el Campo de Gibraltar. De ahí que se haya detectado un incremento del tráfico de cocaína en la provincia, que precisamente tendría en el río Guadalquivir "una nueva puerta de entrada y de mayor dificultad de control con respecto a los puertos marítimos".

Plantación de marihuana desmantelada en Guadalcázar. / El Día

El EDOA explica, además, que estos fenómenos coincidirían con el aumento de cultivos in door de cannabis en los municipios, que "crecen exponencialmente con la presencia de organizaciones que facilitarían la instalación de nuevas explotaciones".

Otra consecuencia de la expansión por las provincias de interior de este nuevo narco, con más potencial económico y más tentáculos y contactos, es que está trayendo consigo métodos "cada vez más avanzados y especializados", como constatan desde el EDOA. La forma de actuar, confirman los agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico, es "muy variada entre distintas organizaciones", lo que está haciendo que en la Comandancia de Córdoba actualicen los medios y las formas de trabajo "de forma continua y permanente". Como resultado, los más de 80 delitos contra la salud pública investigados en el segundo semestre de 2025 y la detención e investigación de 80 personas.

Traficantes más violentos

Esta nueva realidad lleva a cuestionarse si los nuevos delincuentes dedicados al narcotráfico son ahora más violentos, teniendo en cuenta que en el último año se han producido varios sucesos relacionados con el tráfico de drogas en los que han estado presentes las armas de fuego.

Para el EDOA, "tanto la proliferación de guarderías de sustancias estupefacientes a gran escala como el incremento de pequeños productores de marihuana han suscitado el aumento de organizaciones especializadas en el robo o vuelco de dichas sustancias estupefacientes, para lo cual harían uso de la violencia y por tanto del uso de armas de fuego e incluso de armas de guerra". Así, todo esto habría suscitado el "aumento de la tenencia y uso de armas de fuego al objeto de prevenir o repeler dichas acciones, llegando a la exhibición de las armas en redes sociales".

Operación de la Guardia Civil en Bujalance.

Con ello, el Instituto Armado está constatando una relación cada vez más estrecha entre los delitos contra la salud pública y tenencia de armas, con las que "proteger las sustancias estupefacientes y sus beneficios". El EDOA explica, no obstante, que en este contexto el tráfico de armas queda como un "delito residual", limitado a que "en determinadas ocasiones" los delincuentes "se intercambiarían armas por sustancias estupefacientes".

En la lucha contra el narcotráfico, la Comandancia valora que la colaboración ciudadana resulta fundamental. El Instituto Armado mantiene abiertos varios canales para que el ciudadano aporte información "de forma anónima". Así, puede contactar a través del enlace sugerencias@guardiacivil.org, por teléfono a través del 062 o bien directamente en los distintos puestos en los municipios.

Un alijo de 1.200 kilos de hachís en cajas de zanahorias

La Guardia Civil de Córdoba desarrolló numerosas operaciones contra el tráfico de droga en la provincia en 2025, con un goteo interminable de arrestos, aunque de entre todas ellas destaca por la cantidad incautada el descubrimiento de un alijo de hachís de 1.200 kilos que los narcos intentaron ocultar en cajas de zanahorias. La operación se saldó con la detención de 16 personas, la aprehensión de más de 1.200 kilogramos de hachís, más de 1,3 kilogramos de cocaína y la desarticulación de una organización criminal asentada en la provincia, dedicada al tráfico de resina de cannabis-hachís.

Operación contra el tráfico de armas de guerra de la Guardia Civil de Córdoba y la Policía Nacional.

La primera fase de la investigación se inició en julio, tras interceptar la Guardia Civil en Lucena un camión que transportaba 1.200 kilogramos de hachís, procediéndose a la detención de cinco personas. Ya en septiembre, se desarrolló la segunda fase, que culminó con la detención de un vecino de Cabra de 46 años y el desmantelamiento de un punto de preparación y distribución de cocaína, con la incautación de 1,3 kilogramos de droga. La tercera y definitiva fase de la operación se desarrolló a mediados de diciembre y se saldó con la detención de otras diez personas y diferentes registros en Badolatosa (Sevilla), Navas del Selpillar, Moriles y Córdoba capital. Fruto de todo esto, los agentes se incautaron de más de 35.000 euros en efectivo y 30 kilogramos de resina de hachís en tabletas.

En otras ocasiones, la Guardia Civil ha superado los límites de la provincia, como fue el caso de la operación Topera-Duty, que se saldó con la desarticulación en Granada de una organización criminal dedicada al tráfico de armas de guerra. Los agentes llegaron a descubrir una galería de tiro clandestina a la que se accedía tras descender hasta tres niveles bajo tierra, realizada a mano y de forma rudimentaria utilizando herramientas básicas con el fin de no alertar de ningún tipo de obra subterránea. Fue la primera galería de tiro localizada a una organización criminal en España.