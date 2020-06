Recogen más de 6.000 firmas para la retirada de símbolos religiosos en el instituto San Roque de Dos Torres

La Delegación de Educación en Córdoba ha recibido, por segunda vez en menos de un año, más de 6.000 firmas que piden la retirada de elementos de simbología religiosa del instituto San Roque de Dos Torres. Un alumno del centro, Héctor Sánchez, ha sido en el encargado de pedir estos apoyos tras cuatro años viendo cómo las paredes de aulas y zonas comunes albergaban crucifijos.

Sánchez ha recordado que estos elementos "no deberían estar" en un instituto público "como dice la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía". No obstante, el estudiante ha apuntado que el director del centro "se ampara en la decisión del consejo escolar, pero no es un asunto que les corresponda".

El joven ha aclarado que él abandona el centro una vez concluido este curso escolar, pero que su intención es que futuros alumnos de otras religiones e ideologías no vean vulnerado sus derechos y puedan "tener sus propios pensamientos o filosofía".

Desde su llegada al centro, Sánchez y su familia han estado lidiando con la dirección del instituto, sin éxito, para que se proceda a la retirada de los crucifijos. El estudiante ha defendido que "cada uno puede llevar lo que quiera, porque es privado", pero que dicha simbología no puede reinar en las paredes del edificio público.

Su lucha le ha llevado a pedir la intervención de las administraciones públicas, aunque de momento "no ha habido ninguna respuesta", ha lamentado. En el ámbito del instituto, Sánchez consiguió abrir el camino para la asignatura alternativa a religión, Valores. "Lo pedí, porque ni siquiera estaba disponible en la ficha", con lo que ha permitido que otros compañeros puedan optar a esta materia.

Entre los firmantes se encuentran diversas asociaciones como Europa Laica, CCOO y UGT, además de personas de diversos países que apoyan la causa. Sánchez ha recordado que "lo público es lo más importante, como se ha podido ver durante la pandemia".

Por su parte, el portavoz de Córdoba Laica, Jose Antonio Naz, ha criticado que el centro "mantiene, de manera absurda, un planteamiento anacrónico", ya que la retirada de estos símbolos se realizó en los años 80. En este sentido, ha citado al recientemente fallecido Julio Anguita, ya que "hay diferencia entre la constitución escrita y la constitución real".

Naz ha sentenciado que "no tiene sentido que sigamos con este tema todavía" y ha pedido a las instituciones que actúen "con racionalidad, con sentido común y con sentido del ridículo". Además, ha insistido en que la ideología "no se puede imponer en espacios públicos" y que hay que diferenciarlo de la libertad individual "que nosotros respetamos, pero desgraciadamente no todo el mundo".

Por ello, ha criticado "el silencio de los que deben velar por los derechos de todos", mientras que en lugares como el instituto San Roque "hay reminiscencias de una ideología antidemocrática y anticuada".

La presentación de estas firmas supone el fin de cuatro años de lucha que incluso está avalada por un informe del Defensor del Pueblo y que se basa en la Constitución Española. Héctor Sánchez ha manifestado que "mucha gente me apoya y lucha codo con codo" y que incluso hay gente "que no lo apoya, pero me comprende".