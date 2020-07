"De Iznájar no saldrá ni una gota para la comarca de Antequera que no sea para uso doméstico"

La localidad de Iznájar encara la nueva normalidad con protestas por el trasvase de agua a la comarca de Antequera y la instalación de una embotelladora. En esta nueva etapa, el turismo será clave para la recuperación económica y social en el municipio de la Subbética, de 4.300 habitantes. "Esperamos rozar el 100% en los meses de julio y agosto", confía el alcalde, el socialista Lope Ruiz.

- ¿Cómo se han vivido estos meses de confinamiento en Iznájar?

- Con la preocupación lógica, pero al mismo tiempo con mucha responsabilidad por parte de la población en general. Es de agradecer también el compromiso solidario de toda la vecindad para ayudar a los que peor lo han pasado en este tiempo. Al final se puede decir que juntos estamos consiguiendo salir adelante.

- Iznájar ha llegado a tener 26 contagios de covid-19 a lo largo de toda la pandemia y han fallecido tres personas. ¿Qué ha supuesto el coronavirus para la sociedad iznajeña?

- Ha supuesto un duro golpe, con momentos muy complicados en los que las fuerzas empezaban a flaquear por la sensación de impotencia de enfrentarte a algo peligroso para la salud y al mismo tiempo totalmente desconocido e invisible. Lo peor, sin duda, la pérdida de estas tres personas a las que siempre llevaremos en nuestro recuerdo. Pero también creo que hemos sacado algo positivo como sociedad y es que la unidad de todos en los momentos difíciles es primordial para salir adelante. Esta crisis ha puesto de manifiesto también lo que muchos venimos demandando desde hace tiempo, la necesidad de un sector público fuerte para poder hacer frente a este tipo de situaciones con las mayores garantías, sin dejar a nadie atrás.

- ¿Han sido suficientes las medidas sanitarias disponibles o se ha echado en falta más implicación y recursos?

- Ha habido momentos en que han faltado recursos, sobre todo de protección. Hemos echado en falta también más coordinación entre el hospital y la atención primaria. Y, sobre todo, algo que hemos reclamado los alcaldes y alcaldesas de todos los pueblos, información de la situación de nuestros pueblos. De muchas cosas nos hemos enterado por los medios de comunicación o las redes sociales.

- Hace unos días, la delegada de Salud, María Jesús Botella, viajaba al municipio para visitar la nueva sala de fisioterapia y rehabilitación, y desde el Ayuntamiento se recordó que el centro de salud sigue pendiente. ¿Qué perspectivas hay respecto a esta infraestructura tan demandada?

- Hemos puesto un local de 200 metros cuadrados de propiedad municipal a disposición de la Consejería de Salud para sala de fisioterapia y educación maternal, de manera provisional, en tanto en cuanto se acomete la reforma integral del actual centro de salud, que presenta muchas deficiencias. La mejora del consultorio es una demanda de este pueblo desde hace muchos años, y ahora que el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con la Diócesis de Córdoba, propietaria del edificio, para su cesión al Ayuntamiento es el momento para llevar a cabo la rehabilitación del inmueble, y que Iznájar pueda contar con el centro de salud que se merece.

- Llega el momento de la reconstrucción. El Ayuntamiento ha anunciado un plan de reactivación económica con más de 200.000 euros. ¿A qué se va a destinar este importe? ¿Están colaborando las demás administraciones?

- Este importe de 200.000 euros más otros 27.000 de la Junta, más 173.000 de la Diputación de Córdoba conformarán el denominado plan Iznájar Reemprende, que contará con ayudas directas a los empresarios que se han visto perjudicados por el estado de alarma y la posterior crisis económica, así como otras destinadas a la modernización del comercio, como la creación de una plataforma de comercio electrónico o la promoción del municipio como destino turístico seguro. También se invertirá una parte a mejorar la seguridad sanitaria en todos los edificios municipales. El resto se gastará en atención social, con un plan de empleo para al menos 15 personas durante tres meses y recursos para las familias, sobre todo en productos de primera necesidad, alimentación, droguería, medicamentos o protección contra el covid-19.

- La 'nueva normalidad' ha llegado con movilizaciones por el trasvase de agua del pantano a la comarca de Antequera. ¿Cómo puede afectar esto al municipio?

- El trasvase está recogido en el Plan Hidrológico Nacional desde el año 2001 y todavía no se ha hecho nada. Tal y como está propuesto no debe afectar a nuestro municipio, pues se trataría de trasvasar cinco hectómetros cúbicos, un 0,5% del total de la capacidad del embalse y solamente para consumo humano. Aunque a los iznajeños no nos guste, no tenemos autoridad ni yo creo que legitimidad para oponernos. Es de sobra conocida la generosidad y el sacrificio del pueblo de Iznájar en la construcción del embalse. La mitad de la población del municipio tuvo que emigrar a otros lugares, quedando bajo las aguas viviendas, las mejores tierras, empresas, comercios, puentes, carreteras y los sueños y recuerdos de muchos iznajeños e iznajeñas. El embalse cambió la vida y la imagen del municipio con su extensión de más de 3.000 hectáreas, 118 kilómetros de perímetro y un diámetro de 20 kilómetros desde la cola hasta la cabeza de la presa. El asunto salta cuando nos enteramos de que se está construyendo una planta embotelladora en Antequera y que aparecen en los medios declaraciones de políticos y de agricultores que pretenden que una vez hecha la inversión se cambie la cantidad y el uso del agua para ampliar regadíos y zonas industriales, con lo cual los intereses de Iznájar en el embalse sí podrían verse afectados.

- ¿Van a seguir las protestas?

- Al menos, hasta que no se revoquen todas las autorizaciones para la construcción de la planta y se nos garantice que del embalse de Iznájar no saldrá ni una gota de agua para la comarca de Antequera que no sea para uso doméstico.

- También se rechaza la apertura de una planta embotelladora de agua en Antequera. ¿Qué se sabe de esta iniciativa y cómo puede afectar a la comarca?

- No podemos entender que mientras se demanda un trasvase del embalse que menguará las ya de por sí escasas reservas de agua existentes se autorice al mismo tiempo una planta embotelladora en la comarca receptora del trasvase que piensa extraer de acuíferos sobreexplotados más de medio millón de litros anuales, 18 litros por segundo, según hemos leído. Al paracer la empresa ha desistido del proyecto por las presiones recibidas de los pueblos afectados, no obstante hasta que todas las autorizaciones no hayan sido suspendidas no dejaremos las movilizaciones.

- Ha llegado el calor y las ganas de darse un chapuzón. ¿Es posible este verano el baño en la playa de Valdearenas?

- El baño no es aconsejable por el bajo nivel de agua que presenta el embalse.

- Con todo lo vivido en los últimos meses, ¿ha dado tiempo a poner a punto el pantano para su uso recreativo? ¿Qué propuestas de ocio ofrece el embalse en la nueva normalidad?

- Estamos trabajando conjuntamente con los empresarios del sector en la preparación de una atractiva oferta de actividades como el paddle surf, la vela, el piragüismo, el kayak o los paseos turísticos en barco.

- Iznájar ha hecho en los últimos años una labor importante de impulso del turismo rural, con un número notable de alojamientos. ¿Se puede considerar un destino seguro en estas vacaciones?

- Iznájar es hoy un municipio que basa gran parte de su desarrollo económico en el turismo, posicionándose como un destino turístico de interior con una importante oferta tanto de actividades como de alojamientos y restauración. Hoy somos el segundo municipio de la provincia que más plazas hoteleras ofrece, solo por detrás de la capital, con más de 1.300 plazas de alojamiento. Casi 40 cuarenta bares y restaurantes que ofrecen lo mejor de nuestra gastronomía, complementado todo ello con una amplia oferta de actividades de turismo activo, sobre todo acuáticas, playa incluida, lúdicas y culturales, relacionadas con nuestras tradiciones y nuestro rico patrimonio histórico. En torno a lo cual se han puesto en marcha en los últimos años bastantes proyectos empresariales público y privados que han creado empleo y riqueza y que nos han convertido en uno de los municipios con menor tasa de desempleo de la provincia en 2019. El año pasado más de 75.000, personas pernoctaron al menos una noche en alguno de nuestros 120 alojamientos, el volumen de negocio total de la actividad turística en 2019 se cifró en algo más de 10 millones de euros, según datos de la asociación de empresas turísticas de la localidad, generando en torno a 300 empleos directos. Todo esto se debe en gran medida a la explotación de un recurso tan importante para el municipio como es contar con la mayor masa de agua embalsada de Andalucía en nuestro territorio, el embalse de Iznájar. En ese trabajo conjunto entre empresarios y ayuntamiento hay también una apuesta clara en estos momentos por la seguridad, todos los que se acerquen a visitarnos en próximas fechas podrán comprobar el esfuerzo para que nuestros establecimientos tanto públicos como privados cumplan con los protocolos más estrictos en materia de seguridad sanitaria.

- ¿Qué previsiones hay para el verano desde el punto de vista de ocupación?

- Las perspectivas son muy buenas en lo que a ocupación se refiere, aunque todavía que algo disponible se espera rozar el 100% en los meses de julio y agosto.