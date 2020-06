Iznájar solo apoyará el trasvase de agua a Antequera si es para consumo humano

Sí al trasvase de agua desde el embalse de Iznájar hasta la comarca de Antequera, pero con condiciones. Es lo que contempla la moción que ha aprobado el Ayuntamiento iznajeño con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP, una propuesta que cuenta con el respaldo de entidades como la Estación Náutica Lago de Andalucía y el Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética.

En ese texto, se condiciona que el traspaso de agua a otras zonas se ejecute siempre que se paralice de "forma inmediata las obras de instalación de una planta embotelladora de agua en la Sierra de Camarolos". Si así fuera, desde Iznájar se daría por bueno el proyecto para portear agua hasta tierras malagueñas, pero con "un máximo de cinco hectómetros cúbicos", que se utilice "exclusivamente para consumo humano", que haya "consenso de todas las partes afectadas. Pueblos ribereños del embalse y de la Comarca de Antequera a través de sus ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno de España a través de sus consejerías y ministerios correspondientes".

El Consistorio iznajeño ha informado de que "nosotros no somos nadie para negar el agua para uso doméstico a ninguna zona de Andalucía, somos un pueblo solidario, como se ha demostrado. Pero no podemos entender que mientras se lleva a cabo un trasvase del embalse que menguará las ya de por sí escasas reservas de agua existentes, no debemos olvidar la pertinaz sequía que venimos padeciendo, se autorice al mismo tiempo una planta embotelladora en la comarca receptora del trasvase que piensa extraer de acuíferos sobreexplotados más de medio millón de litros anuales, 18 litros por segundo".

Añaden en su justificación de motivos que "es conocido por los medios de comunicación las presiones que determinadas asociaciones agrarias vienen realizando, para que este trasvase sirva además para ampliar la zona regable en la comarca de Antequera" e insisten en que "durante muchos años este pueblo ha permanecido impasible ante el mal uso que se ha hecho del agua embalsada en nuestro pantano, infraestructuras y usos de regadío en mal estado que despilfarraban el agua, especulación, riego de cultivos poco rentables, necesidad de mantener el caudal del Guadalquivir, etc. Pero creemos que es ya la gota que colma el vaso y no estamos dispuestos a que se vulneren nuestros intereses".

En esa larga exposición, la moción también incluye que "queremos expresar la indignación del pueblo de Iznájar, de su alcalde, su equipo de gobierno, la Corporación al completo, sus empresarios y comerciantes, sus jóvenes y de los iznajeños e iznajeñas en general, por lo que entendemos un ataque a nuestra forma de vida, del que además nos enteramos por los medios de comunicación. Una vez más él pueblo de Iznájar vuelve a sentirse injustamente tratado por las decisiones de otras administraciones".