Cristina Piernagorda: "Espero que si hay moción de censura, el alcalde no sea una marioneta"

La alcaldesa de Baena, la popular Cristina Piernagorda, se enfrenta a días decisivos tras el anuncio de PSOE e IU de presentar una moción de censura para desalojarla de la Alcaldía. En caso de que prospere, lanza una advertencia: "Espero que la persona que tenga el gran honor de ser el alcalde de Baena no se convierta en una marioneta de terceras personas".

- ¿Ve ya hecha la moción de censura o aún percibe posibilidad de que finalmente no se lleve a cabo? ¿Qué supuestos podrían darse para que finalmente no se presente?

- La realidad es que desconozco si finalmente se llevará a cabo la moción de censura que han anunciado, pues en el equipo de gobierno no somos conocedores de las negociaciones que puedan existir para esto. Lo que sí tengo muy claro es que este no es el momento de presentar una moción de censura, ni existen razones para ello, ni los vecinos de Baena y Albendín la desean. En plena pandemia del covid-19, con la grave crisis sanitaria, económica y social que estamos sufriendo, nuestros vecinos lo que quieren es unidad de todas las fuerzas políticas para hacer un frente común ante esta difícil situación y ante todo lo que está por venir. Hay que dejar los intereses personales a un lado y dedicarse a cuidar el bien común, a velar por el futuro de los baenenses.

- Desde el inicio del mandato, la sombra de la moción de censura ha estado presente. ¿En algún momento pensó que esta amenaza pudiera hacerse realidad?

- Desde que tomó posesión la corporación, el equipo de gobierno que formamos PP y Ciudadanos tuvimos claro que veníamos a abrir ventanas, a levantar alfombras, a dejar entrar un aire nuevo en el Ayuntamiento, porque la mayoría de los ciudadanos así lo quisieron con su voto en las urnas reclamando un cambio. Y deberían ser los mismos ciudadanos pasados estos cuatro años los que decidan si el cambio ha funcionado. De eso se trata el juego democrático que todos hemos aceptado. Hemos trabajado sin descanso, incluso sin tener remuneración económica durante seis meses para mejorar Baena. Otros han estado poniendo palos en las ruedas y zancadillas desde el primer día, pensando, quizás, que si a Baena le va mal a ellos les irá bien, que es lo que ha sucedido en esta ciudad en la última década. Los vecinos saben que no hay razones para una moción de censura, y menos que esa moción la decidan un puñado de militantes de un solo partido político.

- ¿Cree realmente que presentar esta medida ahora obedece al miedo del PSOE a lo que pueda salir bajo las alfombras municipales?

- La verdadera intención de PSOE e IU para presentar la moción de censura solo la conocen ellos, y el tiempo lo dirá. Desde nuestro punto de vista no hay motivos para llegar al extremo de imponer a una población de más de 19.000 habitantes algo que han decidido menos de 100 personas. Y más aun cuando la ciudad funciona, cuando se están haciendo cosas importantes, estamos consiguiendo financiación de otras administraciones como la Junta de Andalucía para proyectos importantes y muy esperados. Está claro que esto obedece a otros intereses que al equipo de gobierno municipal se nos escapa y que tanto PSOE como IU no han explicado a los vecinos.

- Si finalmente se materializa, ¿qué es lo que más le dolería? Ya ha insistido en que sería una injusticia.

- Me dolería mucho que con esta moción de censura se antepongan los intereses personales y de partido de algunos por encima de los intereses y del futuro de Baena y Albendín.

- Tras solo 18 meses de gobierno, ¿qué proyectos del PP se quedarían en los cajones sin poder ejecutarse?

- Todos los proyectos que hemos impulsado y puesto en marcha en este año y medio son proyectos del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, y todos ellos tienen el único objetivo de mejorar Baena y Albendín, de propiciar oportunidades de futuro para nuestros vecinos redundando en la calidad de vida de ambos núcleos de población. Sin duda, el proyecto más importante sería la aprobación y ejecución del presupuesto municipal de 2021, en el que podríamos afianzar actuaciones y poner en marcha nuevas medidas en beneficio de los vecinos. Esta maniobra de PSOE e IU va a propiciar que nuestro Ayuntamiento se paralice durante meses y que los vecinos vuelvan a sentir el vacío de gestión que teníamos en los últimos años.

- De realizarse la moción, ¿en quién cree que delegaría el PSOE la Alcaldía? Hay cinco posibles candidatos.

- Lo desconozco. Lo único que espero es que la persona que tenga el gran honor de ser el alcalde de Baena no se convierta en una marioneta de terceras personas. Baena y Albendín no se merecen eso.

- ¿Se arrepiente de algo de lo realizado en estos meses de gobierno? ¿Algo que ahora haríais de otra manera y que ahora apreciéis como un fallo?

- Este año y medio de gestión ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Yo concibo la política como un servicio a los demás, a mis vecinos, para juntos poder mejorar nuestro pueblo, poder dejar algo mejor a nuestros niños y jóvenes. Para eso entré en política y no me arrepiento de la gestión que hemos llevado a cabo en el Ayuntamiento, siempre con esa hoja de ruta. Quizás ahora veo con más claridad que las intenciones de otros no eran iguales a las nuestras. Quizás ahora me doy cuenta de que confiamos demasiado en la buena fe de la oposición durante las negociaciones de los presupuestos. El tiempo ha dejado claro que su postura siempre obedecía a un único interés, llegar a la Alcaldía a toda costa sin importarles Baena, Albendín, ni sus vecinos.

- Por el contrario, ¿de qué se siente más orgullosa?

- El equipo de gobierno, a pesar de contar con dos formaciones políticas diferentes, ha sabido dialogar, consensuar, encontrar puntos de unión incluso renunciando a algunas cuestiones por el bien de todos. Hemos consolidado un equipo de gobierno unido, estable, con ganas de seguir trabajando por nuestros vecinos, poniendo en común lo mejor de nosotros mismos sin perder nuestra identidad.

- La relación con Ciudadanos fue complicada al principio, había una visible desunión. ¿Cómo es en la actualidad?

- Nunca hemos tenido desunión, solo diferentes puntos de vista de dos formaciones políticas diferentes que tienen que buscar el acuerdo y el consenso para ofrecer lo mejor de nosotros a los baenenses. Como digo, estoy orgullosa de este equipo de gobierno, de todos los concejales que lo forman y de su implicación para que Baena y Albendín recuperen el lugar que perdieron años atrás.

- Si finalmente hay moción, PP y Cs pasarían a la oposición. ¿Continuaría al frente del PP?

- Como hasta ahora, siempre estaré a disposición de mis vecinos y de mi partido.

- ¿Cómo ve su futuro en la política?

- Eso no es lo importante ahora. Ahora la prioridad es superar la pandemia, afrontar la grave crisis económica y social que nos está dejando e impulsar el desarrollo de Baena y Albendín. No pienso en mi futuro en la política, pienso en el presente de mis vecinos y en el futuro de mi ciudad. Y tengo muy claro que, esté donde esté, siempre me tendrán para ayudar a los demás.