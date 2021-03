La empresa Uniges-3 asumirá al fin la gestión de la piscina cubierta de Puente Genil

La Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez ha vuelto a ser escenario de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de marzo, inusualmente celebrada en Semana Santa, y en la que los concejales del Ayuntamiento de Puente Genil han debatido sobre diferentes asuntos de interés municipal.

Durante la sesión se ha debatido por vía de "urgencia", el escrito recientemente presentado en el registro del Ayuntamiento por la hasta ahora concesionaria de la piscina cubierta, Global Sport, donde se ha solicitado la cesión del contrato actual del servicio de actividades deportivas municipales en la instalación a la empresa Uniges-3, que lleva la gestión de la piscina cubierta de Montoro.

La concesionaria hizo, en días pasados, entrega a Uniges-3 de la documentación que regía la licitación del servicio, así como de las cuentas y balances de las distintas anualidades, siendo ésta conocedora de la naturaleza del servicio así como de sus derechos y obligaciones, entre las que se encuentra la "subrogación de la totalidad del personal" que actualmente presta el servicio para Global Sport Group 4.

La propuesta ha sido aprobada, por lo que esta empresa dará continuidad del servicio en las mismas condiciones que se venía prestando hasta ahora tanto de horarios, actividades, personal y mantenimiento. La medida también lleva aparejado el cierre del procedimiento abierto para la rescisión del contrato con la actual concesionaria, debiendo la nueva empresa ingresar la garantía definitiva que en su día abonó Global Sport para poder asumir la gestión integral del servicio de actividades deportivas municipales en la piscina cubierta.

“De esta manera se pretende que la piscina se abra al público a principios de mayo”, ha dicho el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE). En este punto, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, ha explicado que “antes hay que desistir de la suspensión del contrato que trajeron hace dos meses, y esta estaba fundamentada sobre incumplimientos que determinaban que el concesionario era manifiestamente incompetente y ellos hablaban de reconocimiento de incumplimientos de contrato constante que ahora quieren dejar guardado en el cajón”.

“Esto va en contra del interés general, pues a ustedes no les interesa esto, sino guardarle la cara al interés particular de la empresa. Han tenido mucho miramiento con esta empresa pero no con los trabajadores que cobraban tarde y mal”, ha expresado Sánchez, quien anunció el voto negativo de su grupo lamentando la falta de fiscalización de la salida de la empresa que gestiona una instalación “traspasada como si fuera un bar”.

“Llevamos años hablando de esto, desde 2015, y ojalá el servicio se preste en condiciones a partir de ahora, pero entiendan que dudemos, porque no están siendo transparentes”, ha afirmado Sánchez, quien denunció la ausencia de un informe técnico “sobre quién tiene la culpa del deterioro de la instalación”.

Por su parte, el concejal Sergio Velasco (PP) ha mencionado que su grupo votaba a favor de la cesión, “porque es la opción más adecuada a la vista de la coyuntura en la que se encuentran”, permitiendo “arrojar algo de luz al final del túnel”. Además, el portavoz del PP ha criticado el hecho de que no se hubiera convocado una comisión de seguimiento de la piscina antes de traerlo al pleno, pero, en palabras de Velasco, “esto es lo más rápido y da más certidumbre para los trabajadores, para regresar a sus empleos, y también para los usuarios, en el sentido de que la piscina pueda reabrirse lo antes posible en las mejores condiciones que se puedan”,

Por último, el portavoz del PSOE, José Antonio Gómez, ha replicado a Sánchez indicando que “antes de que se firme la cesión, el nuevo adjudicatario tiene que formalizar la garantía definitiva completa (41.000 euros) de todo el periodo, por lo que el responsable será la empresa y el Ayuntamiento no tendrá que pagar nada”.

“Lo importante es mirar hacia adelante, señor Sánchez, y esperamos que las buenas referencias que tenemos de esta empresa se pongan de manifiesto, pensando en los trabajadores y en los usuarios”, ha señalado Gómez, que continuó agradeciendo al concesionario "que haya puesto de su parte para el acuerdo" y deseando "toda la suerte a esta empresa para que, a principios de mayo, se pueda formalizar la apertura de la instalación”.

Por otra parte, también ha visto la luz el Decreto por el que se ha aprobado la modificación del contrato de la gestión y explotación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros en autobús propuesto por la empresa Autocares Marín S.L., consistente en ampliar el recorrido actual que transcurre entre el Barrio de Santo Domingo y Carrefour, pasando por las instalaciones del Hospital de Alta Resolución y el Polígono Industrial Huerto del Francés.

La modificación horaria que se ha planteado “debido a la baja demanda de usuarios” (comienzo y finalización de los servicios 15 minutos más tarde de los prestados actualmente) permitirá pasar por el Chare y el Polígono Industrial Huerto del Francés, en el intervalo horario en el que lo hace la línea 1 y 2, “con salida desde la Plaza San Felipe Neri cada hora hasta el propio Chare”.