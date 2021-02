La empresa de la piscina cubierta de Montoro podría gestionar también la de Puente Genil

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha anunciado durante el Pleno que la empresa concesionaria de la piscina cubierta, Global Sport Group 4, está manteniendo conversaciones con la que lleva la gestión de la de Montoro para la cesión del contrato, lo que supondría que esta última se hiciese cargo de la de Puente Genil.

En respuesta a una pregunta del concejal de Izquierda Unida, Francisco García, Morales explicó que “todavía no se ha resuelto el contrato con la concesionaria, y no se ha concluido el procedimiento”, si bien aclaró que “el concesionario está planteando la cesión del contrato, que haría que el nuevo empresario se pusiese en el lugar del que se va, y asumiría absolutamente todas las obligaciones y derechos, por lo tanto, los trabajadores seguirían en esa empresa y los usuarios que han abonado sus cuotas las tendrían abonadas”. No obstante, “no es una situación resuelta todavía, ya que la autorización de la cesión habría que llevarla al Pleno”, aclaró el regidor.

Como se recordará, el Ayuntamiento de Puente Genil anunció hace algunas semanas su decisión de rescindir el contrato de gestión y mantenimiento de las instalaciones “por manifiesta incompetencia” de la empresa concesionaria, una medida que fue ratificada en Pleno celebrado el pasado mes de enero, aunque la propia empresa presentó alegaciones contra esa decisión justo el último día del plazo que tenía que hacerlo, por lo que será ahora el Consejo Consultivo de Andalucía el que tenga que pronunciarse sobre este asunto emitiendo un dictamen, en un plazo máximo que no podrá exceder de los tres meses.