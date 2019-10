La Junta da seis meses de prórroga la entrada en vigor digital del documento de transporte agrario

Estaba previsto que el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) entrara en funcionamiento el 15 de octubre y, aunque así es, la Delegación de Agricultura de la Junta ha dado una prórroga de seis meses para "facilitar la gestión" del mismo de manera digital. Es el anuncio que ha hecho la delegada del ramo, Araceli Cabello, quien ha recordado que se trata de "un instrumento básico para conocer el origen y el destino de la producción" agrícola que se transporte.

Garantizar la seguridad y la trazabilidad de las producciones y acreditar la legítima procedencia y origen del producto son los objetivos principales de este nuevo documento que el transportista ha de aportar en cualquier momento a requerimiento de los agentes de de la autoridad.

El DAT se puede realizar en formato papel o electrónico -en el móvil- y, por el momento, ambas modalidades convivirán. Para dar a conocer este sistema, desde la Junta se ha asesorado a unos 5.000 agricultores desde que se conoció que se iba a poner en marcha -hace poco menos de un año-. Cabello ha detallado que se ha tratado de "sesiones formativas por las dudas" que generaba su entrada en vigor.

"La provincia de Córdoba tiene que ver esto como un reto y una oportunidad para seguir demostrando que queremos seguir ofreciendo calidad", ha subrayado la delegada, quien no ha podido concretar el número de documentos que se han habilitado hasta la fecha.

Para gestionar el DAT, en primer lugar, el titular de la explotación tiene que cumplimentar un formulario por cada porte o generarlo mediante su teléfono móvil u ordenador personal. A continuación, el transportista podrá aceptar el porte, mientras que el destinatario cerrará el proceso mediante la confirmación a través de aplicativo o recepcionarlo y conservando el formulario durante cinco años.

Pero, ¿qué pasa si no se lleva este documento? Pues, según ha explicado Cabello, hay establecidas una serie de sanciones que podrán ser para el titular de la explotación por no confeccionar el DAT, para el transportista por no llevarlo y, también para el operador por no custodiarlo.

En definitiva, este documento es, según la delegada, como "una guía de transporte", al tiempo que ha recordado que hay productos en Córdoba que no necesitan llevarlo, como es el caso de la uva de Montiilla-Moriles, ya que que en este caso tienen desde el año 2016 la Tarjeta del Viticultor, que es un sistema de control que sirve para validar la procedencia de la uva y tiene un chip de memoria que acredita la titularidad de los viñedos inscritos en el marco regulado.