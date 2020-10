Los datos del covid-19 en Aguilar de la Frontera: una tasa de 877 y cinco muertes

Además, todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22:00, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales.

La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22:00, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio. Estas mismas limitaciones de aforo y horario son aplicables a los establecimientos y locales en donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas.

Además, se cerrarán peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativo-culturales y clubes, o establecimientos similares. Lo mismo pasará con los mercadillos. También se suspende temporalmente la actividad en los parques y jardines públicos, así como parques infantiles de uso público.

En el caso de celebraciones nupciales y de otras ceremonias civiles y religiosas, el número máximo de participantes será de 30 personas, tanto en espacios cerrados como al aire libre, que deberán permanecer sentados.

La asistencia a velatorios se limitará a un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 15 personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto.

Asimismo, no se permitirán visitas ni salidas a los usuarios en los centros socio-sanitarios de carácter residencial; y podrá practicarse deporte en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el 50% del aforo máximo permitido de la instalación. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis personas.

Un tirón de orejas a los padres

Flores hizo un llamamiento "de manera muy seria" a la ciudadanía, tras constatar a través de la administración sanitaria de que el grueso de los contagios en el municipio se producen en el ámbito familiar. En este sentido, se refirió al uso de cocheras para organizar actos sociales, una situación que será perseguida por los agentes de seguridad. "Seamos responsables. Por que estemos 14 días con las relaciones sociales más restringidas no va a pasar nada", incidió.

También dio un tirón de orejas a los padres por las relaciones que suelen establecer a las puertas de los colegios a la entrada o salida de los escolares. "Los niños se están portando fantásticamente y tienen un comportamiento extraordinario con las normas, pero sin embargo las propias familias no lo respetamos. Los padres se acercan y hablan unos con otros sin guardar distancias. Debemos tomarnos muy en serio todo esto, que es una responsabilidad individual", recalcó.

La regidora advirtió de que al Ayuntamiento no le temblará la mano para aplicar el régimen sancionador y ha dicho que "ya no se será tan flexible como antes". En este sentido, hizo un llamamiento "especial" a los hosteleros para que hagan cumplir las normas en sus locales. Flores recordó que las sanciones por no usar las mascarillas oscilan entre 100 y 3.000 euros, mientras que la celebración de fiestas -aplicable en las cocheras- conlleva una multa de entre 3.000 a 6.000 euros.